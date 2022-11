Une récession pourrait frapper le plus durement les cols blancs. Voici pourquoi

New York

CNN Affaires

—



Les cols blancs seraient plus durement touchés que les cols bleus si les États-Unis entraient bientôt en récession, selon un économiste, qui a déclaré que les entreprises avaient subi une restructuration spectaculaire après la pandémie.

“Covid a changé les choses”, a déclaré William Lee, économiste en chef au Milken Institute. La pandémie a accéléré l’automatisation, a déclaré Lee, et cela pousse les cols blancs peu qualifiés à perdre leur emploi.

« Dans cet environnement post-Covid, les entreprises se restructurent. Ils changent leur façon de fonctionner, ils doivent devenir plus efficaces. Et ce qu’ils ont fait, c’est acheter plus de logiciels, déployer plus de technologie, où ils pensent “J’ai besoin de personnes plus qualifiées qui travaillent pour moi”, a déclaré Lee.

L’industrie technologique a connu un certain nombre de licenciements largement médiatisés ces derniers mois alors que les entreprises cherchent à rééquilibrer leurs effectifs après avoir augmenté trop rapidement pendant la pandémie et mal évalué la durée de cette augmentation de la demande.

Le dernier rapport de la société d’outplacement Challenger, Gray & Christmas montre que les entreprises technologiques ont jusqu’à présent annoncé leur intention de supprimer 31 200 emplois en novembre, soit plus du double des suppressions annoncées de janvier à octobre de cette année.

Rien qu’au cours de la semaine dernière, la société mère de Facebook, Meta, a annoncé qu’elle supprimerait 11 000 emplois et Amazon a entamé sa plus grande mise à pied jamais réalisée, qui verra 10 000 personnes licenciées de ses effectifs.

Andrew Challenger, vice-président senior et responsable des ventes et des médias chez Challenger, a déclaré qu’il constatait une augmentation du nombre de licenciements de cadres intermédiaires et d’ingénieurs dans le secteur.

«Nous assistons à de gros licenciements dans le secteur de la technologie. Ce sont généralement des emplois bien rémunérés et plus cols blancs, a déclaré Challenger. “Les entreprises technologiques ont beaucoup embauché au cours de la dernière année et demie et elles traversent ce qui semble être une correction”, a-t-il déclaré.