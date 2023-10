Une récession pourrait encore être prévue. Comment vous préparer

« Notre confiance est tellement écrasée à cause de tous ces mauvais titres, à cause de ce mur d’inquiétude », a déclaré Manley.

La probabilité d’une récession s’est accrue au cours des derniers mois, parallèlement aux gros titres négatifs, a déclaré Manley, citant la grève des travailleurs de l’automobile, la fermeture imminente du gouvernement fédéral qui a été temporairement évitée, l’incertitude autour de la Réserve fédérale et des problèmes géopolitiques plus larges.

Une grande partie de la façon dont une récession peut vous affecter dépend de la question de savoir si vous avez toujours un emploi, Barry Glassman, planificateur financier agréé, fondateur et président de Services de patrimoine Glassman , a déclaré à CNBC.com plus tôt cette année. Glassman est également membre du Conseil des conseillers financiers de CNBC.

Les craintes d’un ralentissement économique ou de turbulences sur les marchés peuvent constituer une opportunité pour les investisseurs prêts à prendre des risques, selon Kamila Elliott, CFP et co-fondatrice et PDG de Partenaires de richesse collective à Atlanta.

Si vous êtes à cinq ans de la retraite ou même plus près, le moment est venu de vous asseoir avec un planificateur financier digne de confiance pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, a déclaré Elliott, membre du conseil consultatif de CNBC, à CNBC.com. plus tôt cette année.

Pour ceux qui sont plus loin de la retraite – avec cet objectif dans 10 à 30 ans – c’est peut-être le moment de prendre plus de risques, car ils ont le temps de surmonter toute volatilité des marchés, a déclaré Elliott.

Le rendement moyen du marché a tendance à rebondir, ce qui peut entraîner des progrès significatifs au fil du temps.

Elliott a déclaré que cela lui rappelle une célèbre citation du légendaire investisseur Warren Buffett : « Ayez peur quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur. »

« Nous adoptons cette philosophie pour examiner nos investissements chaque fois qu’il y a de la peur et des risques, mais aussi, souvent, des opportunités », a déclaré Elliott.

