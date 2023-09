Une récession approche et les investisseurs devraient être sur la défensive, déclare le PDG de TCW

Une récession est pratiquement inévitable pour les États-Unis et les investisseurs devraient jouer un rôle défensif dans ce type d’environnement, selon le chef du groupe TCW.

« Nous allons avoir une récession, parce que c’est ainsi que le monde fonctionne », a déclaré jeudi Katie Koch, PDG de la société avec 210 milliards de dollars sous gestion, lors de la conférence « Delivering Alpha » de CNBC. « Nous n’en avons pas eu de véritable depuis plus d’une décennie et demie. »

Alors que Wall Street se prépare à une contraction depuis une grande partie des deux dernières années, l’économie américaine est restée à flot grâce en grande partie à la résilience d’un consommateur regorgeant de liquidités et à un marché du travail resté puissant.

Cependant, Koch a déclaré que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant à ralentir l’économie et à faire baisser l’inflation commenceraient à avoir des effets. On a longtemps pensé que des taux plus élevés produisaient des effets de décalage, dont le calendrier est incertain et dépend de divers facteurs.

« Je pense qu’il vaut la peine d’être patient et d’attendre de voir des taux plus élevés se frayer un chemin dans le système », a déclaré Koch. « Nous n’avons pas vu les conséquences d’une hausse des taux, mais cela s’en vient. »

Du point de vue de l’investissement, Koch recommande une gamme de choix plutôt conservateurs, incluant les liquidités. Elle a également parlé favorablement de la dette d’agence, des titres adossés à des créances hypothécaires et des bons du Trésor, ainsi que des entreprises disposant de capitaux à plus long terme.

Mais Koch s’inquiète pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises qui ont utilisé la « stratégie d’extension et de simulation » pour retarder le remboursement des prêts.

« C’est le fondement de l’économie américaine, évidemment la consommation et les petites et moyennes entreprises, et je pense qu’elles vont avoir du mal à se financer dans cet environnement et cela nous amène encore plus à des perspectives relativement baissières », a-t-elle déclaré.