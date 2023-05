Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin le 17 mai 2023 à New York.

L’indice global des prix à la consommation s’est considérablement refroidi depuis son pic au-dessus de 9 % en juin 2022, mais reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 5,5 % par an en avril, dans un contexte d’économie résiliente et d’un marché du travail toujours tendu.

Une récession aux États-Unis pourrait empêcher un fort ralentissement du marché au second semestre 2023, selon Michael Yoshikami, fondateur et PDG de Destination Wealth Management.

Malgré cela, le marché prévoit des baisses de prix d’ici la fin de l’année, selon l’outil FedWatch du groupe CME, qui place une probabilité de près de 35 % sur le taux cible terminant l’année dans la fourchette de 4,75 à 5 %.

D’ici novembre 2024, le marché évalue une probabilité de 24,5 % – le haut de la distribution de la courbe en cloche – que le taux cible soit ramené à la fourchette de 2,75 à 3 %.

S’adressant à « Squawk Box Europe » de CNBC vendredi, Yoshikami a déclaré que la seule façon de se produire est en cas de récession prolongée, ce qui, selon lui, est peu probable sans un nouveau resserrement de la politique, car la chute des prix du pétrole stimule davantage l’activité économique.

« Cela va sembler fou, mais si nous n’entrons pas dans un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis et peut-être même dans une récession peu profonde, cela pourrait en fait être considéré comme négatif car les taux d’intérêt pourraient ne pas être réduits ou pourraient même continuer à baisser. si c’est le cas. C’est le risque pour le marché », a-t-il déclaré.

« Soyez sceptique »

Yoshikami pense que davantage d’entreprises vont commencer à guider le marché de manière plus prudente sur les bénéfices à terme en prévision de coûts d’emprunt qui resteront plus élevés plus longtemps et qui comprimeront les marges.

« Pour moi, tout va vraiment se résumer à » l’économie va-t-elle toucher près d’une récession? Croyez-le ou non, si cela se produit, je pense que ce sera une bonne nouvelle », a-t-il déclaré.

« Si l’économie l’évite et continue sur sa voie écumeuse, alors je pense que nous allons avoir des problèmes sur le marché dans la deuxième partie de l’année. »

Les responsables de la Réserve fédérale, dont le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont indiqué ces dernières semaines qu’une inflation sous-jacente persistante pourrait maintenir la politique monétaire plus stricte plus longtemps et pourrait nécessiter davantage de hausses cette année.