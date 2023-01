Une réceptionniste tombe après qu’un collègue lui ait fait une farce, Internet n’arrête pas de rire

Une vidéo d’un homme faisant une farce à son collègue est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on voit l’homme faire une farce inoffensive à sa collègue de la réception en lui tapotant doucement la fosse aux genoux. Cependant, ce qui s’est passé ensuite a laissé les utilisateurs de médias sociaux divisés.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter le 2 janvier 2023. Elle montre trois employés travaillant à la réception de ce qui semble être un magasin. Alors que deux employées peuvent être vues en train de s’occuper d’un client, leur collègue masculin, qui se tenait derrière elles, nourrit un plan pour faire une farce à l’une d’entre elles. Il pousse ensuite légèrement la jambe de la réceptionniste par derrière, ce qui fait perdre l’équilibre à la femme et la fait tomber au sol, à la grande surprise de tous. Cependant, dès qu’il se rend compte qu’elle va tomber, il la tient avant que sa tête ne touche le sol.

“Quand tu t’ennuies au travail”, lit la légende de la vidéo.

Découvrez la vidéo de blague virale ci-dessous :

Depuis sa publication, la vidéo virale a recueilli plus de 5,1 millions de vues et reçu plus de 55 000 likes sur Twitter. Plusieurs utilisateurs ont également afflué vers la section des commentaires du tweet pour partager leurs réactions à la vidéo.

Un utilisateur a écrit: “C’est presque comme s’ils étaient des collègues et qu’ils avaient probablement eu beaucoup de conversations et il saurait probablement si elle avait mal au genou ou non.” Un autre a commenté: “Ça me rappelle mes jours d’école!” Un troisième utilisateur s’est souvenu: «Mon copain et moi avons fait ça à notre ami au lycée. Nous avons tous les deux eu une jambe et c’était hilarant.

