Une réceptionniste britannique reçoit Rs 2 Lakh en compensation pour avoir été laissée à l’écart des soirées pizza au bureau

Un ancien réceptionniste, qui travaillait chez un concessionnaire automobile au Royaume-Uni, a récemment reçu une compensation de 23 000 euros (20 50 699 Rs) pour avoir été délibérément et régulièrement exclu des soirées pizza au bureau.

Les fêtes de bureau sont une culture commune à travers le monde et c’était un événement habituel chez ce concessionnaire Ford appelé «Hartwell» où Malgorzata Lewicka travaillait. On a demandé au personnel leurs commandes à emporter pour les petites fêtes de bureau et cela allait des hamburgers aux pizzas et autres collations habituelles. Cependant, Lewicka a été délibérément victime et exclue de ces partis par le membre du personnel.

Elle a déclaré qu’elle avait été exclue de ces rassemblements sociaux et de ces fêtes lors d’événements qui se sont déroulés après avoir accusé des membres du personnel de discrimination sexuelle.

En 2018, elle a déposé une plainte concernant sa rémunération, ses heures de travail et des allégations de discrimination sexuelle. À l’issue de l’enquête, le tribunal a déclaré que les membres du personnel avaient commis cette faute et a donné un avertissement écrit.

Depuis l’avertissement du tribunal, la femme n’a pas été bien traitée. Ses appels téléphoniques seraient ignorés et les autres membres du personnel ne lui parlaient pas et elle a été délibérément exclue des fêtes de bureau qui se déroulaient chaque vendredi. Puis en janvier 2019, elle a été licenciée après que l’entreprise l’ait informée que le travail qu’elle effectuait devait être effectué à plein temps.

Lewicka a travaillé pour Hartwell à Watford à partir de mai 2014, mais a été transférée sur le site de l’entreprise à Hemel Hempstead tandis que le concessionnaire de Watford a subi une reconstruction entre novembre 2016 et avril 2018.

SelonCourrier quotidien, la société, cependant, a tenté de se défendre en déclarant que la femme ne travaillait qu’à temps partiel et qu’elle avait terminé son travail à 13 heures, mais elle a été rejetée par le juge saisi de l’affaire.

La juge du travail nommée Jennifer Bartlett a statué que le comportement dont la femme était victime était discriminatoire. Le juge a admis que ces déjeuners étaient peut-être informels, mais Lewicka a fourni suffisamment de preuves pour prouver qu’à la succursale de Hemel, elle était incluse dans ces soirées, mais lorsqu’elle est revenue à Watford, elle a de nouveau été laissée de côté.

Le tribunal a accordé une indemnité de 23 079 euros à Mlle Lewicka pour atteinte aux sentiments et perte de gain.

