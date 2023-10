Une « réception de mariage » organisée dans notre salle des fêtes s’est avérée être quelque chose de bien plus sinistre – je suis sans voix

Les habitants ont été stupéfaits de découvrir qu’une « réception de mariage » organisée dans la salle des fêtes de leur village était en réalité un rassemblement d’un groupe nazi.

Les habitants pensaient que les 150 invités élégamment habillés assistaient à une fête.

Mais l’événement était une assemblée générale annuelle du groupe suprémaciste blanc Patriotic Alternative – avec une fanfare, des boissons et de la nourriture.

La salle de Waltham on the Wolds, à Leics, accueille généralement les scouts locaux, des cours de yoga, des groupes de bébés et des réceptions de mariage.

Parmi les intervenants invités au rassemblement de samedi figuraient le leader Mark Collett, ancien du BNP, et Sam Melia, qui doit être jugé l’année prochaine pour des accusations de haine raciale.

Michael Walker, 60 ans, qui habite à proximité, a déclaré : « Ils étaient habillés très élégamment. Il s’agit d’une salle des fêtes traditionnelle qui organise des réunions de louveteaux et de scouts et des séances parents-bébés, puis des réceptions de mariage le week-end.

« Nous avons donc simplement supposé que c’était ce que c’était. Je suis resté sans voix lorsque j’ai découvert ce qu’était réellement l’événement. Je serais très surpris si la salle l’aurait autorisé s’ils l’avaient su.

Un autre habitant a déclaré : « Cela ressemblait à un mariage. C’est un endroit vraiment étrange pour tenir une convention de droite. »

Un porte-parole de la salle a déclaré que la réservation « a été effectuée sous un pseudonyme qui ne nous a pas alerté sur la nature ou le contenu de l’événement ».

Ils ont poursuivi : « Nous ne soutenons pas l’Alternative Patriotique ni aucun groupe politique. »

Les députés ont demandé l’interdiction de Patriotic Alternative, qui a protesté contre les demandeurs d’asile et a des liens avec le groupe interdit National Action.