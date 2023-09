Une réalité inacceptable : des enjeux mondiaux

Lorsqu’il s’agit de lutter contre l’insécurité alimentaire, il est clair que la production alimentaire insuffisante n’est pas le problème. Selon les estimations de la FAO, l’Amérique latine et les Caraïbes pourraient nourrir plus de 1,3 milliard de personnes, soit deux fois leur population. Crédit : Riccardo De Luca / FAO

SANTIAGO, 29 sept (IPS) – Mario Lubetkin est Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Ces dernières années, la population d’Amérique latine et des Caraïbes a connu une augmentation inquiétante des chiffres de la faim, en particulier parmi les plus pauvres. dans la région.

Quand on parle d’insécurité alimentaire dans notre région, comme dans le reste du monde, on se rend compte que ce problème ne vient pas d’une production alimentaire déficiente. Selon les estimations de la FAO, l’Amérique latine et les Caraïbes pourraient nourrir plus de 1,3 milliard de personnes, soit le double de leur population.

Alors, où se pose ce problème ? Un facteur important à cet égard est la perte et le gaspillage alimentaires, dont la prévention est fondamentale dans le développement des systèmes agroalimentaires.

En 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a pour la première fois proclamé le 29 septembre Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, reconnaissant l’impact positif que l’inversion des pertes et gaspillages alimentaires peut avoir sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

Quatre ans après la déclaration de cette journée, nous devons faire le bilan de ce que nous avons accompli, regarder vers l’avenir et prendre des mesures immédiates pour inverser un scénario complexe ayant des coûts économiques, sociaux, environnementaux et moraux.

Selon les chiffres de la FAO, 13 % de la nourriture mondiale est perdue dans la chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte jusqu’à la vente au détail, et 17 % supplémentaires sont gaspillés dans les ménages, les services de restauration et la vente au détail. Les niveaux de pertes les plus élevés se produisent dans les aliments riches en nutriments tels que les fruits et légumes (32 %), la viande et le poisson (12,4 %).

Les inefficacités tout au long de la chaîne alimentaire et dans la consommation ont également un impact significatif sur l’environnement. Par conséquent, prévenir les pertes et le gaspillage alimentaires peut contribuer à lutter contre la faim et les conséquences du changement climatique à travers les émissions de gaz à effet de serre.

Les preuves scientifiques actuelles mettent en évidence des solutions innovantes qui soutiennent l’agriculture familiale, les systèmes de distribution et d’approvisionnement, stimulent les actions de bioéconomie circulaire et ciblent les investissements et les financements pour développer des systèmes de surveillance et d’alerte précoce pour prévenir les pertes et gaspillages, ainsi que des cadres juridiques complets visant à la prévention. Mais cela ne suffit toujours pas.

Fin août, le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes a organisé un débat sur la manière de prévenir et de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, avec la participation du Saint-Siège, des représentants du Chili gouvernement et la FAO.

Cette conversation a exploré des idées et des solutions pour passer de la réflexion à l’action et comprendre que mettre fin au phénomène de perte et de gaspillage alimentaire a un impact direct sur la vie des individus et de la société dans son ensemble.

La voie à suivre est claire : pour remédier à cette situation, il est impératif de travailler de manière coordonnée et multisectorielle afin d’obtenir rapidement des résultats. Les gouvernements, les entreprises, la société civile et le monde universitaire doivent unir leurs forces pour générer des preuves, des investissements dans les infrastructures et la technologie, ainsi que d’autres mesures pour remédier à cette situation.

Il reste beaucoup à faire. Les pertes et gaspillages alimentaires doivent être abordés d’un point de vue éthique, politique et scientifique. Nous sommes tous responsables de ce défi.

