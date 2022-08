Une réaction violente contre les immigrés alors que l’économie turque souffre

Commentez cette histoire Commentaire

ANKARA, Turquie – Dans un quartier encore marqué par la haine, les réfugiés syriens ont pratiquement disparu un jour la semaine dernière. Ils ont fermé leurs magasins. Ils se sont précipités dans les rues. C’était l’anniversaire d’un saccage par une foule anti-syrienne, et les autorités avaient lancé un avertissement : il valait mieux disparaître.

Les violences ont commencé en août dernier lorsqu’un jeune Syrien a été accusé d’avoir poignardé mortellement Emirhan Yalcin, un adolescent turc, lors d’une bagarre dans le quartier Altindag d’Ankara. Des gangs de citoyens turcs ont envahi le quartier, vandalisant et pillant des magasins, des maisons et des voitures syriennes, dans une explosion choquante par sa férocité et par l’endroit où elle s’est produite : à la périphérie de la capitale turque, à quelques kilomètres du palais présidentiel.

“Ils ont subi un lavage de cerveau”, a déclaré Abu Huthaifa, un militant syrien local, qui a déclaré avoir été menacé de coups alors qu’il regardait les émeutes depuis un balcon. Pour les Syriens de toute la Turquie, la fureur déchaînée à Altindag était un avertissement de la saison de la xénophobie à venir.

Une montée du sentiment anti-immigrés au cours de l’année écoulée en Turquie a provoqué des agressions meurtrières contre des réfugiés et des attaques de foule contre des quartiers d’immigrés – un virage périlleux pour la Turquie, qui était autrefois fière d’accueillir les Syriens et accueille au moins 4 millions de réfugiés. et demandeurs d’asile, plus que n’importe quel pays au monde.

La colère émane d’un public énervé par l’aggravation de la crise économique, troublé par les affirmations selon lesquelles les immigrés changent le caractère de la Turquie, et encouragé par des politiciens utilisant une rhétorique provocatrice ou raciste pour capitaliser sur toute la peur. La Turquie est le dernier pays européen à lutter contre la montée des politiques anti-immigrés, mais ses réfugiés sont également confrontés à une souche durable de nativisme qui favorise certains immigrants – comme ceux des Balkans – par rapport à d’autres, en particulier du Moyen-Orient.

La Turquie a « basculé dans une direction nationaliste à tous égards », a déclaré Asli Aydintasbas, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères.

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui a permis à des millions de réfugiés syriens de venir en Turquie, a eu du mal à répondre à la colère, son gouvernement alternant entre la défense des immigrés et l’adoption de nouvelles réglementations pour limiter leur visibilité. Face à une élection critique l’année prochaine, Erdogan s’est engagé à renvoyer un million de Syriens chez eux, une politique considérée comme peu pratique et illégale, et il n’a pas fait grand-chose pour calmer les appels de ses opposants à plus d’action.

Les Syriens des deux côtés de la frontière craignent que des mesures plus drastiques ne soient prises, notamment qu’Ankara puisse rétablir des liens rompus depuis longtemps avec le président syrien Bachar al-Assad, ce qui apaiserait les nationalistes turcs, qui considèrent le soutien d’Erdogan à l’opposition comme une contribution à la crise des réfugiés.

Les ressentiments s’accumulent depuis des années et ont débordé l’été dernier lorsqu’une nouvelle vague de réfugiés afghans est arrivée aux frontières de la Turquie. Désormais, les sondages d’opinion identifient régulièrement l’immigration comme le premier ou le deuxième problème le plus urgent auquel la nation est confrontée.

“Nous sommes comme des chiens dans notre propre pays”, a-t-on entendu crier un Turc ce mois-ci dans un tramway du quartier touristique de Sultanahmet à Istanbul, dans une explosion qui semblait canaliser une humeur nationale.

Un politicien ultranationaliste du nom d’Umit Ozdag s’est placé au centre de la fureur, amplifiant chaque controverse impliquant des immigrés et en créant de nouvelles alors qu’il parcourait le pays pour promouvoir sa nouvelle politique anti-immigrés. parti politique.

Les habitants se souviennent quand il est apparu à Altindag, peu après les violences, et a fait semblant de laisser une valise vide en guise d’avertissement aux Syriens : “Il est temps de partir maintenant”. Ozdag a déclaré, écrivant sur la cascade sur Twitter.

Abu Huthaifa, l’activiste syrien, qui a demandé à être désigné par son surnom pour des raisons de sécurité, a déclaré que certains des milliers de messages qu’il avait reçus la nuit du saccage à Altindag étaient aussi remplis de peur que ceux qu’il avait entendus chez lui en La province syrienne d’Idlib pendant la guerre.

Un résident en colère lui a dit que si sa maison était attaquée, il allumerait une bouteille de gaz de cuisine. Une femme a dit qu’elle avait tellement peur qu’elle a uriné sur elle-même. D’autres ont suggéré de former des groupes d’autodéfense pour riposter.

« Je ne m’attendais pas à voir une telle chose. Dans chaque bâtiment, il y a des Turcs et des Syriens. Nous sommes voisins », a déclaré Abu Huthaifa.

Aujourd’hui, certains bâtiments du quartier ont été réduits en décombres dans ce que le gouvernement local qualifie de projet de gentrification prévu de longue date. Les Syriens craignaient que cela fasse partie d’un effort visant à les purger d’un quartier qui a été surnommé un « deuxième Alep ».

Au cours de l’année écoulée, environ la moitié des 60 000 réfugiés syriens qui vivaient dans le district sont partis, a déclaré Abu Huthaifa.

Dans un magasin appartenant à des Turcs, le propriétaire a bricolé un ordinateur lorsque deux jeunes Syriens et Kemal Ipek, un Turc gérant une agence immobilière, sont entrés dans le magasin. La conversation, en turc, s’est tournée vers l’immigration.

“Tout le monde aime son pays, mais les conditions y sont désastreuses”, a déclaré Ahmed, un réfugié d’Alep de 27 ans arrivé en Turquie en 2016. “Je veux vraiment y retourner”, a-t-il déclaré.

“Je connais quelqu’un. Mohamed Haydar. Syrien. Il est en Syrie en ce moment, en vacances. Il est là depuis six mois », a-t-il déclaré. « Il est là depuis six mois », a-t-il répété, au cas où son argument serait perdu : la Syrie n’était pas aussi dangereuse que le prétendaient les réfugiés.

“Facile, facile”, a déclaré le propriétaire, sentant une dispute se préparer, et les deux hommes ont reculé.

« Cela fait trop longtemps que nous ne sommes pas venus ici », admet Ahmed.

“C’est le Premier ministre qui nous a victimisés”, a déclaré le propriétaire du magasin, faisant référence à Erdogan, qui a occupé le poste de Premier ministre avant de devenir président. Ipek a accepté.

“Si Dieu le veut, le gouvernement change et les choses changent”, a-t-il déclaré.

Pour Ozdag, le politicien anti-immigré, les critiques de la politique d’Erdogan sont des électeurs potentiels pour son nouveau Parti de la Victoire. Sa plate-forme se concentre sur le dirigeant turc – qu’il accuse de créer une crise «d’identité nationale» – mais cible principalement les réfugiés, utilisant des mots comme «invasion» pour décrire leur présence.

Les immigrés ont créé une “crise existentielle profonde pour la société turque et l’État turc”, a-t-il déclaré dans une récente interview.

Son fil Twitter est une source d’indignation nationaliste, avec des publications documentant des attaques présumées d’immigrants ou des capitulations devant des étrangers, comme des pancartes affichées en arabe plutôt qu’en turc. Il soutient que son parti est la « dernière sortie avant la falaise » de la Turquie.

“Vous ne pouvez pas intégrer plus de 5 millions d’Arabes en Turquie”, a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé s’il attisait des émotions qui représentaient un danger pour les immigrants, il a répondu que de tels sentiments étaient déjà endémiques.

“Il y a beaucoup de colère dans les rues”, a-t-il déclaré. « Et le fait de ne pas être représenté en politique augmente en fait la menace de violence. Maintenant, nous avons maîtrisé cette colère.

Can Selcuki, directeur de l’agence de sondage Turkiye Raporu, a déclaré que les récentes élections avaient montré un “nationalisme laïc croissant en Turquie” qui inclut un sentiment anti-immigré. Les partis politiques traditionnels ont pour la plupart résisté à capitaliser sur la colère, conscients des dangers d’attiser l’indignation publique à une époque de souffrance économique endémique.

L’inflation a bondi à 80% en juillet, selon les chiffres officiels. Les Turcs ont du mal à s’offrir des produits de base alors que les histoires sur le gouvernement soutenant financièrement les réfugiés – dont beaucoup sont fausses – gagnent du terrain.

“Umit Ozdag est intervenu, avec une formulation populiste, et a réussi à capturer la colère autour de cette question”, a déclaré Selcuki. « Le sujet était déjà là. M. Ozdag l’a fait bouillir.

Bien qu’il reste un politicien relativement mineur, avec un soutien de quelques points de pourcentage, ce soutien peut être trouvé dans toute la Turquie, même dans les endroits où il y a peu de réfugiés, Selcuki a déclaré, ajoutant que la moitié de son soutien provenait également des nouveaux électeurs.

La rhétorique anti-syrienne d’Ozdag n’est pas « surprenante dans le discours populaire turc », a déclaré Howard Eissenstat, professeur d’histoire à l’Université Saint-Laurent. Le nativisme « est profondément ancré dans le nationalisme turc, et il est profondément ancré dans le sens de qui sont les Turcs », a-t-il dit.

Il y a peu de place dans cette vision pour les Arabes. Quand les gens en Turquie pensent à “relations fraternelles, ils pensent aux musulmans dans l’empire russe, dans les Balkans — ils ne pensent vraiment pas aux musulmans du Moyen-Orient ottoman », a-t-il dit.

Yildiz Onen, porte-parole de la plateforme We Are All Refugees, a déclaré qu’Ozdag n’était pas le seul responsable de la montée de la xénophobie.

Le gouvernement d’Erdogan était lent pour lutter contre la désinformation qui se répand en Turquie sur les migrants qui reçoivent de généreuses prestations de l’État, a-t-elle déclaré. En conséquence, “les gens qui étaient contre les immigrés – je les appelle en fait des racistes – ont commencé à devenir plus puissants. Ils ont commencé à s’organiser.

Au cours des premières années de la guerre en Syrie, “il y avait davantage un sentiment de solidarité et d’empathie”, a déclaré Aydintasbas, du Conseil européen des relations extérieures. Les Turcs ont ouvert leurs maisons aux Syriens traumatisés – à une époque où les gouvernements européens ont tout fait pour les empêcher d’atteindre leurs frontières, y compris en payant pour les éloigner dans le cadre d’un accord de 2016 qui a fourni à la Turquie une aide de 6 milliards d’euros (6,6 milliards de dollars).

“La réalité est que la Syrie n’est toujours pas sûre pour le retour”, a déclaré Aydintasbas. « Que la Turquie doive vivre avec la réalité des réfugiés syriens est quelque chose que le gouvernement tient à réprimer.

De vieux préjugés se sont heurtés à de nouvelles angoisses, formant un mélange combustible. Les insultes qualifient les Arabes de sales, un écho involontaire des épithètes lancées contre les Turcs qui se sont installés en Europe au cours des décennies passées. Des vidéos censées montrer des immigrants harcelant des femmes turques ou se comportant de manière jugée inacceptable provoquent l’indignation toutes les quelques semaines.

Les déclencheurs du climat actuel “pourraient être économiques et politiques, mais les outils sont l’identité culturelle”, a déclaré Mostafa Minawi, professeur d’histoire à l’Université Cornell et auteur d’un livre à paraître sur les Ottomans arabes à Istanbul à la fin du XIXe siècle.

Une partie de la rhétorique – qualifiant les Arabes de « traîtres », par exemple – a des racines profondes, datant de la révolte arabe contre les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale, mais le vitriol doit également aux courants nativistes de droite moderne qui s’installent en Europe et ailleurs. . “La Turquie n’est pas à l’abri de cela”, a-t-il déclaré.

De l’autre côté des troubles à Altindag, il y avait des résidents turcs qui ont défendu leurs voisins immigrés – offrant leurs maisons ou apportant de la nourriture aux réfugiés, a déclaré Abu Huthaifa. Lorsque les Syriens ont temporairement quitté le quartier, certains employeurs turcs leur ont accordé des jours de congé payés.

Il envisage de rester. Lorsqu’il n’est pas engagé dans l’organisation communautaire, il travaille dans la publicité. Deux de ses filles sont dans une université turque.

“Nous allons bien”, a-t-il déclaré. “Nous avons juste besoin d’un peu de stabilité.”