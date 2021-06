Une rave illégale de 1 500 personnes démarre en France après une nuit d’affrontements qui ont vu 5 policiers blessés et un fêtard PERDRE une main (VIDEOS)

Les fêtards s’étaient rassemblés vendredi soir sur une piste de course de chevaux à l’extérieur de la ville de Redon, dans le nord-ouest de la France, avant l’événement en plein air. La rave n’avait pas été autorisée par les autorités, car elle contrevenait à la réglementation sur les coronavirus, et quelque 400 policiers et gendarmes se sont déplacés samedi soir pour disperser la foule avant qu’elle ne commence.

ALERTE – Un manifestant a perdu sa main après l’explosion d’une grenade. Mais impossible de voir clairement le déroulement des faits car il fait nuit. En voulant signaler la situation aux gendarmes, j’ai été visé par un tir de LBD. #Redon#Teknibal#SteveMaiaCanico@CLPRESSFRhttps://t.co/evWK0s3jLZpic.twitter.com/EBcuYyXei7 — Clément Lanot (@ClementLanot) 19 juin 2021

Cependant, l’action de la police s’est rapidement transformée en « affrontements très violents » entre les fêtards et les officiers, a indiqué le représentant de l’Etat Emmanuel Berthier. « Les policiers ont été confrontés à des individus violents qui ont refusé de quitter les lieux pendant plusieurs heures », a-t-il déclaré à l’agence de presse AFP.

Des images de la scène montrent des fêtards chahuteurs repoussant la police avec des feux d’artifice et ce qui semble être des cocktails Molotov.

Tensions en cours dans le village de Redon pour bloquer une #freeparty – #teknival en hommage à Steve Maia Caniço. Les forces de l’ordre sont présentes.#FeteDeLaMusique2021#Redonpic.twitter.com/TV0Eq28fEo — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 18 juin 2021

Les officiers ont été bombardés d’objets variés, y compris des poids lourds tels que «boules de pétanque et morceaux de parpaing, ont indiqué à l’AFP d’autres responsables locaux. La police a riposté avec des gaz lacrymogènes, les déployant si généreusement qu’ils ont complètement enveloppé certaines zones.

Les tensions reprennent à Redon entre les teufeurs et les forces de l’ordre. Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes contre des projectiles. #Redon#FeteDeLaMusique2021#SteveMaiaCanico#freepartypic.twitter.com/6MjEEsEKeg — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 19 juin 2021

Cinq policiers ont été blessés dans les affrontements, dont deux ont été hospitalisés. Les fêtards ont fait au moins une victime, avec un homme de 22 ans perdant une main dans le chaos. On ne savait pas immédiatement comment il avait subi cette horrible blessure.

Après 6H d’affrontements avec les gendarmes, la free-party s’installe et la fête commence à #Redon. pic.twitter.com/kRW1oiNDNn – Rémy Buisine (@RemyBuisine) 19 juin 2021

Néanmoins, la violence nocturne n’a pas empêché la fête, avec de la musique et de la danse dès les premières heures de samedi. Les agents des forces de l’ordre ont placé des barrages routiers et des points de contrôle autour de la rave, mais se sont jusqu’à présent abstenus de faire de nouvelles tentatives pour disperser la foule.

Malgré la présence de la pluie et une nuit très tendue, la free-party prend de l’ampleur à Redon. Les gendarmes se tiennent au loin en dehors du rassemblement. pic.twitter.com/ETrvcol2G2 – Rémy Buisine (@RemyBuisine) 19 juin 2021

Ironiquement, la rave avait été prévue en commémoration d’un jeune homme tué dans la ville voisine de Nantes il y a deux ans lors de l’événement annuel Fête de la Musique. L’homme, Steve Maia Canico, a été poussé dans la Loire et s’est noyé lorsque la police a tenté de disperser un rassemblement tout aussi important.

