Une rare vue de canard mandarin laisse les internautes émerveillés

Une vidéo récente sur la faune a attiré l’attention des internautes sur les réseaux sociaux. La vidéo virale capture une vue rare d’un canard mandarin multicolore dans son habitat naturel. En postant la vidéo sur Twitter, l’utilisateur l’a sous-titrée en écrivant : “Un canard mandarin mâle, c’est leur magnifique plumage nuptial car ils muent en des couleurs moins vives hors saison.” Le tweet disait en outre: “Ces canards sont un symbole d’amour et de fidélité dans certains pays car ils sont monogames et partenaires de vie.”

Regarde:

Un canard mandarin mâle, c’est leur magnifique plumage nuptial car ils muent en des couleurs moins vives hors saison ces canards sont un symbole d’amour et de fidélité dans certains pays car ils sont monogames, partenaires de vie pic.twitter.com/kicM8RkyDS – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 19 août 2022

La vidéo n’a pas tardé à attirer les regards sur Internet. Avec plus de 1,2 million de vues, la vidéo virale a amassé plus de 27 000 likes sur Twitter. De plus, des milliers d’utilisateurs ont retweeté le clip sur la plateforme de micro-blogging. Les couleurs vibrantes du canard mandarin ont laissé les internautes stupéfaits, car beaucoup ont inondé la section des commentaires du tweet pour partager leurs réactions à la vidéo.

Un utilisateur a commenté : « La nature a sa propre règle. Similaire à un paon aussi. Les mâles sont beaux et les femelles à tête grise.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Un autre a déclaré: “Plus vous observez ces canards mandarins, plus vous les approfondissez.”

Pour les non-initiés, les canards mandarins se retrouvent en troupeaux pendant la saison hivernale. Cependant, ils sont connus pour vivre seuls en été. On les trouve principalement en Asie de l’Est. Ces derniers temps, leur population a considérablement diminué en Chine et en Russie en raison de la destruction de leur habitat. Les canards mandarins se reproduisent dans des zones densément boisées et une couvée de neuf ou douze œufs est pondue après l’accouplement. Bien qu’ils aient un régime alimentaire saisonnier, leurs aliments de base comprennent des graines et des plantes. Selon la culture chinoise, les canards mandarins sont considérés comme un couple pour la vie. Par conséquent, ils sont considérés comme des symboles de l’amour conjugal dans diverses formes d’art chinois. Les canards mandarins sont également très appréciés pour leurs couleurs vives.

