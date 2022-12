Une rare vidéo d’un oiseau de mer en voie de disparition sur les rives de Mahanadi a quitté Internet avec admiration

Dans une observation rare, un grand troupeau d’écumeurs indiens a été repéré le long de la rive de la rivière Mahanadi. C’est l’officier de l’Indian Forest Service (IFS) Susanta Nanda qui a partagé la superbe vidéo de leur repérage via Twitter le lundi 12 décembre. Tout en partageant le clip, l’officier de l’IFS a révélé que l’espèce est désormais en voie de disparition en Inde. Notamment, la population de l’espèce d’oiseau est estimée à environ 6000-10000. L’officier de l’IFS a considéré comme l’un des moments chanceux de sa vie d’avoir été témoin du troupeau d’oiseaux en voie de disparition.

« Des écumeurs indiens le long des rives de la rivière Mahanadi. Chanceux de passer du temps avec ces oiseaux en voie de disparition, estimés à seulement 6 000 à 10 000 en Inde », a-t-il écrit en partageant le clip. Dans le clip, les oiseaux semblent se détendre le long de la rive du fleuve. Regardez le clip ici :

Écumoires indiennes le long des rives de la rivière Mahanadi. Chanceux de passer du temps avec cet oiseau en voie de disparition, estimé à seulement 6 000 à 10 000 en Inde. pic.twitter.com/7b55nHKHmx– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 12 décembre 2022

La vidéo a recueilli plus de six mille vues sur le site de micro-blogging, laissant de nombreux utilisateurs la qualifier de “belle” et “incroyable”.

C’était au mois de mars, lors de l’enquête aquatique sur le Gange, lorsqu’une équipe du Wildlife Institute of India-National Mission for Clean Ganga (WII-NMCG) a enregistré 57 écumeurs indiens sur la rivière Gomti. Le gouvernement avait qualifié cela de signe positif. L’espèce également connue sous le nom de Rynchops Albicollis est une espèce d’oiseau aquatique, signalée comme étant plus active pendant la saison hivernale.

Selon un rapport de News On Air, les espèces d’oiseaux d’eau se trouveraient dans les estuaires côtiers de l’est et de l’ouest de l’Inde. Outre le sous-continent indien, l’espèce se trouve également dans les rivières du Népal, du Bangladesh et du Pakistan. En raison de facteurs tels que la dégradation des rivières et des lacs et l’exploitation, les écumeurs indiens ont été répertoriés comme une espèce en voie de disparition.

