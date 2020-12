Les habitants inquiets de la capitale écossaise, Édimbourg, ont été réveillés dans la nuit de jeudi soir par ce que certains pensaient être une série d’explosions.

Sauf que la ville n’a pas été touchée par les explosions. Au lieu de cela, elle était au centre d’un phénomène météorologique rare: la soi-disant «neige orageuse».

C’est alors que le tonnerre et la foudre se produisent en même temps que les chutes de neige.

La police a déclaré avoir reçu un certain nombre d’appels de résidents de la région qui pensaient entendre une explosion.

À quoi ressemble la «neige orageuse»?

Selon le Bureau britannique du Met, les orages ne peuvent se produire que pendant quelques mois de l’année lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

La tempête peut produire des vues spectaculaires; les fourches de la foudre semblent plus brillantes lorsqu’elles se reflètent sur les flocons de neige qui tombent.

La neige étouffe également le son du tonnerre, ce qui signifie que vous ne pouvez l’entendre que si vous êtes à moins de deux ou trois miles (trois ou cinq kilomètres) de la foudre – dans un orage normal, vous pouvez entendre le tonnerre de beaucoup plus loin.

Certaines régions du Royaume-Uni reçoivent les premiers avertissements de neige de l’hiver

Les régions des hautes terres du South Lanarkshire en Écosse ont vu jusqu’à 13 cm de neige jeudi soir avec des températures tombant en dessous de -9 ℃ par endroits.

La vague de froid devrait se poursuivre ce week-end, ce qui signifie que les conditions routières peuvent être plus dangereuses, a averti Traffic Scotland.

«Le premier avertissement de mauvais temps de l’hiver pour la neige et la glace a conduit à des conditions de conduite très difficiles [on Friday]», a averti Douglas Cairns, directeur de l’opérateur de Traffic Scotland.« C’est un autre rappel opportun pour les gens de vérifier qu’ils sont prêts pour l’hiver et de faire les préparatifs appropriés ou de déterminer s’ils doivent même voyager lorsque le temps est si rigoureux.

Les conditions hivernales balayent également une grande partie de l’Europe. Plus tôt dans la semaine, la Russie a connu une nouvelle pellicule de neige.

Habituellement, les Européens se préparent pour une saison de ski bien remplie alors que le blanc commence à recouvrir les sommets alpins.