Une rare mosaïque romaine vieille de 1600 ans représentant la guerre de Troie découverte en Syrie

Des images de soldats de la guerre de Troie peuvent être vues dans l’une des mosaïques les plus rares jamais découvertes, datant de 1 600 ans dans l’Empire romain. Cette mosaïque a été découverte en Syrie et est la plus récente découverte dans la région de Homs, a rapporté DailyMail.

La guerre de Troie, un conflit légendaire entre les Grecs et le peuple de Troie a eu lieu il y a plus de 2 000 ans.

Voici la photo :

Des soldats sont représentés tenant des épées et des boucliers portant les noms de généraux grecs qui ont combattu pendant la guerre de Troie, selon Humam Saad, directeur des fouilles et des études archéologiques à la Direction générale des musées de Syrie. Il a affirmé que même si ce n’était pas le plus ancien du genre, c’était le plus complet et le plus unique. Neptune, l’ancienne divinité romaine de la mer, et 40 de ses maîtresses sont également représentées dans la mosaïque.

Bien qu’une seule mosaïque, mesurant environ 20 mètres (65 pieds) de long et 6 mètres de large, ait été trouvée jusqu’à présent sous un bâtiment, les archéologues s’attendent à en trouver plus.

On pense que la magnifique œuvre d’art de l’époque romaine a été créée il y a 1 600 ans sur ce qui semble avoir été le sol d’un ancien bain public, mais des fouilles et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Saad a ajouté : “Nous ne pouvons pas identifier le type de bâtiment, qu’il s’agisse de bains publics ou autre chose, car nous n’avons pas encore fini de creuser.”

Il y a eu un certain degré de dommages à chacun des six sites syriens du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison du conflit avec les rebelles dans le pays. Des mosaïques anciennes à Rastan ont été volées, tandis que la mosquée Khalid Ibn al-Walid et l’église Umm al-Zinar dans la province de Homs ont toutes deux été endommagées. L’instabilité en Syrie au plus fort du conflit a permis la dispersion mondiale d’objets transportables tels que pièces de monnaie, statuettes, etc. via le marché noir des antiquités.

La Syrie possédait certaines des antiquités les plus anciennes et les mieux conservées des civilisations anciennes, ce qui en faisait une mine d’or pour les archéologues. Malheureusement, plus de dix ans de guerre ont endommagé de façon permanente des pans de la longue et riche histoire de la Syrie.

