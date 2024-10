Une rare maison conçue par Eileen Gray est à vendre sur la Côte d’Azur

La designer irlandaise Eileen Gray est vénérée comme une pionnière du modernisme, connue pour certains des modèles de meubles les plus emblématiques du XXe siècle et comme la visionnaire architecturale derrière la maison fonctionnaliste E-1027 en France. Parmi ses projets les moins connus figure Tempe à Pailla, commercialisé pour 3,5 M€.

Gray a conçu ce joyau moderniste à la suite de sa rupture avec son amant, l’architecte roumain Jean Badovici, avec qui elle avait collaboré sur l’E-1027, à proximité de Roquebrune-Cap-Martin.

Gray a déclaré : « J’aime faire des choses ; Je déteste les posséder. Les souvenirs s’accrochent aux choses et aux objets, il est donc préférable de tout recommencer. Par conséquent, la designer a laissé les meubles, les textiles et les objets en place après avoir quitté l’E-1027, après avoir acheté un terrain ensoleillé de 1,5 acre à Castellar, à proximité, sur lequel construire sa nouvelle maison à deux étages.

Si E-1027 était un lieu d’expérimentation et de jeu, Tempe à Pailla a été conçue pour le ressourcement, avec des espaces ouverts polyvalents et un respect pour la nature environnante, comme l’indique son nom, qui dérive du proverbe « Avec le temps et la paille, les nèfles mûrissent ».

La retraite de 1 000 pieds carrés a un thème nautique subtil, évident dans les fenêtres hublots et la baignoire en zinc riveté, évoquant les portes de sous-marins. Les espaces de vie simples et carrés comportent de grandes baies vitrées : « L’avenir projette la lumière ; le passé n’est que des ombres », a écrit Gray, créant des intérieurs lumineux et volumineux avec des murs blancs et des sols en briques fraîches. Un pont en béton et des escaliers relient la propriété minimaliste au jardin.

Gray a conçu une collection de meubles et d’accessoires pour la propriété Riviera, notamment des volets coulissants, une armoire en métal courbé, une planche à repasser dépliante et des cheminées en brique avec moustiquaires. Le plus remarquable est « l’œil de plafond » innovant de la chambre, une ouverture qui contrôle la quantité de lumière entrant dans l’espace.

Le designer a été contraint d’abandonner la propriété pendant la Seconde Guerre mondiale alors que les nazis envahissaient et occupaient la France. À son retour en 1945, elle le trouva saccagé, les meubles pillés et les croquis détruits. Après une rénovation, elle a mis la maison sur le marché en 1955 et elle a été achetée par l’artiste abstrait Graham Sutherland.

Au cours des décennies suivantes, le peintre britannique et son épouse ont planté un jardin tropical et ont construit une toute nouvelle maison principale de style moderniste, laissant intacte la conception compacte de Gray en tant que maison de gardien. Le couple a vécu dans la propriété française jusqu’en 1979, mais celle-ci est tombée en ruine après leur décès et a finalement été achetée par leur ami, le cinéaste italien Pier Paolo Ruggerini en 1996, qui a restauré la maison dans son état d’origine.

Engels & Völkers propose cette propriété moderniste unique pour 3,5 millions d’euros. Voir plus sur la liste.

