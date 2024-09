Une rare interview de Bjorn Borg : dire au revoir à la Laver Cup, prendre sa retraite à 26 ans et regarder son fils Leo

Toutes ces années plus tard, Bjorn Borg a une nouvelle chance de faire une sortie décente.

La dernière fois, ça ne s’est pas très bien passé. Pour ceux qui ne connaissent pas l’un des cas les plus célèbres de forfaits de tennis, après que Borg ait perdu en finale de l’US Open contre John McEnroe en 1981 – sa troisième défaite consécutive contre McEnroe en finale d’un Grand Chelem – il a attrapé son sac, s’est dirigé vers le tunnel, s’est à peine arrêté dans les vestiaires pour prendre ses clés de voiture, puis s’est dirigé vers le parking et est parti, laissant tout le monde un peu perplexe pendant la cérémonie de remise des trophées quant à la raison pour laquelle le finaliste n’était pas là.

Et c’est tout, à part deux tentatives de retour très brèves. Le vainqueur de 11 tournois du Grand Chelem n’a plus jamais joué de match du Grand Chelem. Il était pratiquement fini. En janvier 1983, à l’âge de 26 ans, il a pris sa retraite du tennis.



Borg après avoir perdu la finale de l’US Open 1981 contre McEnroe (Getty Images)

Il a tenté de revenir brièvement (et sans succès) au début des années 1990, mais Borg a été pratiquement hors jeu pendant des décennies. Et puis, finalement, il était de nouveau sur la touche il y a sept ans, entraînant l’équipe européenne lors de la Laver Cup, la tentative de Roger Federer de créer une version tennistique de la Ryder Cup. McEnroe a entraîné l’équipe mondiale, ce qui était plutôt parfait.

Borg et McEnroe quitteront la Laver Cup après cette année. Andre Agassi et Yannick Noah les remplaceront. Alors que son dernier match à la Laver Cup approche ce week-end à Berlin (du 20 au 22 septembre), Borg était motivé pour accorder une rare interview sur sa vie après le tennis, le développement de son fils, Leo, en tant que pro, et ce que le fait de côtoyer les meilleurs joueurs de cette époque a signifié pour lui.

« C’est tellement beau », a-t-il déclaré lors d’une interview téléphonique le mois dernier alors qu’il était en vacances à Ibiza, qui est à peu près aussi Borg qu’on peut l’être, n’est-ce pas ?

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de qualité.

L’Athlétique: Beaucoup de grands joueurs de votre époque sont devenus entraîneurs, mais vous ne l’avez jamais vraiment fait, sauf pour la Laver Cup. Pourquoi ?

Borgs: Je n’ai jamais eu d’intérêt. Tous ces voyages. La Suède m’a même demandé d’être le capitaine de la Coupe Davis. J’ai dit non. Ce n’était pas non plus mon truc. Mais être l’entraîneur de l’équipe européenne, je pensais que c’était une grande responsabilité. Et mon ami Roger Federer m’a demandé. C’est un événement spécial chaque année.



Borg et Federer dans le vestiaire de l’équipe européenne lors de la Laver Cup 2022 (Clive Brunskill/Getty Images pour Laver Cup)

L’Athlétique: Pourquoi as-tu arrêté de jouer si jeune ? Étais-tu malheureux ? Je te pose la question parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de joueurs malheureux qui arrêtent à un jeune âge et, avec le recul, tu as l’air d’être le canari dans la mine de charbon.

Borgs: J’étais très heureux en tant que joueur, mais la motivation n’était pas là. Si vous n’avez pas la motivation de vous entraîner et de concourir tous les jours, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous faites et ce que vous devez faire. J’étais heureux, mais je n’avais aucune motivation ni concentration. Quand je suis revenu brièvement, c’était une autre histoire.

J’écris un livre. Je vais tout raconter à tout le monde l’année prochaine.

L’Athlétique: Qu’avez-vous appris sur la façon dont le tennis a changé en côtoyant les joueurs pendant la Laver Cup ?

Borgs: Nous organisons deux dîners par semaine et c’est un moment privilégié. Nous le faisons pour renforcer les liens entre les membres de l’équipe. Ils me demandent comment s’est déroulé le circuit lorsque je jouais et comment j’ai vécu ma vie et nous nous racontons nos histoires. J’écoute ce qu’ils me disent et ce que j’apprends vraiment, c’est qu’ils ne sont pas si différents de moi. Ce sont des joueurs de tennis. Ce que nous avons fait est un peu la même chose qu’eux.

L’Athlétique: Mais le monde a changé, n’est-ce pas ?

Borgs: Ils frappent la balle plus fort. C’est beaucoup plus éprouvant de jouer comme ils le font. Il y a aussi l’aspect télé. Ce sont de grandes stars. Le tennis est devenu l’un des plus grands sports du monde et ils ont une grande responsabilité. Ils doivent inspirer les gens et promouvoir le sport. C’est différent d’être une star du football. Vous n’avez pas à promouvoir votre sport. Mais si nous parlons de leur renommée, alors ils doivent faire un excellent travail. Ils comprennent tous qu’aucun joueur n’est plus grand que le sport lui-même.



(Clive Brunskill/Getty Images pour la Laver Cup)

L’Athlétique: D’après ce qu’ils vous disent lors de ces dîners de Laver Cup, quelle est, selon vous, la plus grande différence entre leur vie et la vôtre ?

Borgs: Ils sont entourés de grandes équipes et ces gens font un travail incroyable. Je m’en suis bien sorti, même si j’ai arrêté trop tôt, mais je n’avais jamais eu cette grande équipe avec laquelle faire le tour du monde et qui me fait sentir si soutenu.

J’ai été le premier à voyager réellement avec un coach. Aujourd’hui, tout le monde a un coach, un kiné et toutes ces autres personnes. Le tennis, c’est un sport très exigeant. C’est vraiment difficile parce que vous êtes pratiquement seul sur le terrain. Donc vous en avez vraiment besoin.

L’Athlétique: Est-ce ce que vous attendez avec impatience en tant qu’entraîneur de l’équipe Europe, de contribuer à apporter ce soutien ?

Borgs: Je vais avoir de grands joueurs à Berlin. Je veux gagner. C’est ma dernière année. J’ai perdu les deux dernières années. Je veux gagner à nouveau, mais je ne sais pas, la Team World est très bonne. John McEnroe et moi sommes de bons amis, mais il veut gagner aussi. Nous avons toujours aimé être compétitifs. Nous étions de grands rivaux et quand il est entraîneur, nous sommes toujours très compétitifs. Le voir maintenant est si spécial. Nous restons en contact, mais le voir est quelque chose d’autre.

L’Athlétique: Est-ce que la façon dont il s’est comporté sur le terrain vous a dérangé ?

Borgs: Quand on jouait, il était toujours sympa. En y repensant, il ne faisait jamais grand-chose avec moi. On se respectait trop, je pense, sur et en dehors du terrain.



Borg après avoir battu McEnroe en cinq sets lors de la finale de Wimbledon en 1980 (Steve Powell/Allsport/Getty Images)

L’Athlétique: Quel joueur moderne vous rappelle vous ?

Borgs: J’ai grandi sur terre battue. Nadal a grandi sur terre battue. C’est un homme formidable. Le voir jouer sur terre battue, c’est fantastique. Il est incroyable. Je peux comprendre comment il sait déplacer les joueurs sur le court.

L’Athlétique: Chris Evert dit qu’elle avait peur de vous parler lorsque vous étiez joueur parce que vous étiez une star silencieuse, mais maintenant, quand elle vous voit, vous êtes très bavard. Avez-vous changé ?

Borgs: Chris est un très bon ami. Nous avons commencé quelque chose ensemble. Nous étions deux grandes stars. Nous avons élevé le tennis à un autre niveau. Je suis très heureux et fier d’avoir fait ça. Ensuite, ceux qui sont venus après nous l’ont encore plus élevé. Federer, Nadal, Novak, les sœurs Williams. Mais nous étions là au début.

L’Athlétique: Votre fils Léo essaie de percer sur le circuit professionnel. Est-ce que vous l’entraînez ?

Borgs: Je le soutiens, mais je ne l’entraîne pas. Il sait qu’il peut venir me voir quand il le souhaite. Il a toute une équipe autour de lui. Il vit à Stockholm. Je vis à Stockholm. Il vient me voir. On discute.



(Adam Ihse/Agence de presse TT/AFP via Getty Images)

L’Athlétique: Est-ce plus difficile de jouer un match ou de le regarder jouer ?

Borgs: Demandez à n’importe quel parent. Vous devenez plus nerveux en regardant votre enfant jouer. Je suis ses matchs. Il ressent beaucoup de pression. C’est mon fils. Il commence à jouer beaucoup mieux, je pense. J’aime le regarder, cependant. C’est difficile parce qu’en tant que parent, vous n’avez aucun contrôle. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous avez un certain contrôle. D’une certaine manière, c’est plus facile d’être sur le canapé devant la télévision. C’est bien pire de le regarder en personne.

L’Athlétique: Il semble que Christian et Casper Ruud aient une bonne relation entraîneur-joueur et il n’a pas l’air très nerveux. Es-tu sûr de ne pas vouloir tenter le coup ?

Borgs: Les Ruud sont mes bons amis. Croyez-moi, Christian aussi est nerveux.

(Photo du haut : Clive Brunskill/Getty Images pour Laver Cup)