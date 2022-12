Une rare entrevue avec le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen

Franz von Holzhausen a été Tesla depuis 2008. CNBC a obtenu une rare entrevue avec lui au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, qui a récemment ouvert une nouvelle exposition Tesla.

Von Holzhausen était l’un des concepteurs principaux des Tesla Model S, Model 3, Model X et Model Y ainsi que du Cybertruck, du Tesla Semi truck et du Roadster de deuxième génération. Avant Tesla, il a travaillé dans le design chez Mazda, General Motors et Volkswagen.

Il a parlé à CNBC de ce que c’est que d’avoir Elon Musk comme patron, de ce qui s’est passé lorsque le verre s’est brisé sur les fenêtres lors du dévoilement du Cybertruck, du camion Tesla Semi et de la suite pour la conception automobile.

Interrogé sur son design Tesla préféré et sur ce dont il était le plus fier, von Holzhausen a déclaré: “Le préféré est celui qui arrive. Je pense que je ne peux pas en parler.”

Regardez la vidéo pour voir l’interview exclusive.