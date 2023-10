Des dizaines de millions de personnes dans les Amériques seront aux premières loges pour assister à la rare éclipse de soleil en « cercle de feu » de samedi.

Ce qu’on appelle une éclipse solaire annulaire – mieux connue sous le nom d’anneau de feu – obscurcira brièvement le ciel de certaines parties de l’ouest des États-Unis, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.

Lorsque la Lune s’aligne précisément entre la Terre et le Soleil, elle effacera tout sauf le bord extérieur du Soleil. Une bordure brillante et flamboyante apparaîtra autour de la lune pendant cinq minutes maximum, époustouflant les observateurs du ciel le long d’un chemin étroit s’étendant de l’Oregon au Brésil.

Le spectacle céleste produira une éclipse partielle sur le reste de l’hémisphère occidental.

C’est un prélude au éclipse solaire totale qui balayera le Mexique, la moitié orientale des États-Unis et le Canada, dans six mois. Contrairement à samedi, où la Lune est trop éloignée de la Terre pour couvrir complètement le Soleil de notre point de vue, la Lune sera à la distance parfaite le 8 avril 2024.

Des jeunes portent des lunettes de protection pour observer une éclipse solaire hybride à Jakarta, en Indonésie, en avril. Le samedi 14 octobre 2023, une éclipse solaire annulaire – mieux connue sous le nom d’anneau de feu – obscurcira brièvement le ciel de certaines parties de l’ouest des États-Unis, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.

Voici ce que vous devez savoir sur l’éclipse de l’anneau de feu, où vous pouvez la voir et comment protéger vos yeux :

QUEL EST LE CHEMIN DE L’ÉCLIPSE DE L’ANNEAU DE FEU ?

L’éclipse tracera une bande d’environ 210 kilomètres de large, commençant dans le Pacifique Nord et entrant aux États-Unis au-dessus de l’Oregon vers 8 heures du matin (heure du Pacifique) samedi. Cela culminera avec le cercle de feu un peu plus d’une heure plus tard. Depuis l’Oregon, l’éclipse se dirigera vers le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, englobant des pans de l’Idaho, de la Californie, de l’Arizona et du Colorado, avant de sortir dans le golfe du Mexique à Corpus Christi. Il faudra moins d’une heure pour que le halo enflammé traverse les États-Unis

De là, le cercle de feu traversera la péninsule mexicaine du Yucatan, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et enfin le Brésil avant sa grande finale au-dessus de l’Atlantique.

L’éclipse entière – à partir du moment où la lune commence à obscurcir le soleil jusqu’à ce qu’elle revienne à la normale – durera de 2 1/2 à trois heures à un endroit donné. La partie cercle de feu dure de trois à cinq minutes, selon le lieu.

OÙ PEUT-ON VOIR L’ÉCLIPSE ?

Rien qu’aux États-Unis, plus de 6,5 millions de personnes vivent le long de ce que l’on appelle la voie de l’annularité, et 68 millions supplémentaires dans un rayon de 200 miles (322 kilomètres), selon Alex Lockwood, planétologue de la NASA. « Donc, en quelques heures de route, plus de 70 millions de personnes pourront être témoins de cet incroyable alignement céleste », a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, une éclipse partielle en forme de croissant sera visible dans tous les États américains, même si à peine à Hawaï, à condition que le ciel soit dégagé. Le Canada, l’Amérique centrale et la majeure partie de l’Amérique du Sud connaîtront également une éclipse partielle. Plus le chemin de l’anneau de feu est proche, plus la lune semblera prendre du soleil.

Vous ne le voyez pas ? La NASA et d’autres fourniront une diffusion en direct de l’éclipse.

COMMENT PROTÉGER VOS YEUX PENDANT L’ÉCLIPSE

Assurez-vous d’utiliser des produits sûrs et certifiés lunettes pour éclipse solaire, a souligné Lockwood. Les lunettes de soleil ne suffisent pas à prévenir les lésions oculaires. Une protection adéquate est nécessaire tout au long de l’éclipse, depuis la phase partielle initiale jusqu’à l’anneau de feu jusqu’à la phase partielle finale.

Il existe d’autres options si vous n’avez pas de lunettes éclipse. Vous pouvez regarder indirectement avec un sténopé projecteur que vous pouvez fabriquer vous-même, dont un réalisé avec un Boîte de céréales.

Les appareils photo, y compris ceux des téléphones portables, les jumelles ou les télescopes nécessitent des filtres solaires spéciaux montés à l’avant.

Une partie du Texas, près de San Antonio, sera dans la ligne de mire de l’éclipse de samedi et d’avril prochain, avec Kerrville près du centre. C’est l’un des lieux hébergeant le livestream de la NASA.

« La ville de Kerrville est-elle excitée ? Absolument!!! » » a déclaré la maire Judy Eychner dans un e-mail. « Et avoir la NASA ici n’est que la cerise sur le gâteau !!! »

Alors que l’éclipse de samedi coïncide avec des festivals d’art, de musique et de rivières, Eychner s’attend à ce que la population de Kerrville, qui compte 25 000 habitants, double, voire quadruple.

OÙ EST L’ÉCLIPSE TOTALE EN AVRIL ?

L’éclipse solaire totale d’avril traversera les États-Unis dans la direction opposée. Il commencera dans le Pacifique et traversera le Mexique jusqu’au Texas, puis traversera l’Oklahoma, l’Arkansas, le Missouri, l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio, les franges nord de la Pennsylvanie, de New York et de la Nouvelle-Angleterre, avant de traverser le Canada jusqu’à l’Atlantique Nord. au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Presque tous ces endroits ont été manqués lors de l’éclipse solaire totale d’un océan à l’autre des États-Unis en 2017.

Il faudra attendre 2039 avant qu’un nouvel anneau de feu soit visible aux États-Unis, et l’Alaska sera alors le seul État sur la voie de la totalité. Et il faudra attendre 2046 avant qu’un autre anneau de feu ne traverse le Lower 48 des États-Unis. Cela ne veut pas dire que cela ne se produira pas ailleurs : la pointe la plus méridionale de l’Amérique du Sud en aura un en octobre prochain, et l’Antarctique en 2026.

La NASA et d’autres prévoient une série d’observations pendant les deux éclipses, avec des fusées et des centaines de ballons qui s’envolent.

« Cela va être absolument époustouflant pour la science », a déclaré Madhulika Guhathakurta, astrophysicienne de la NASA.

Aroh Barjatya, de l’Université aéronautique Embry-Riddle, contribuera au lancement de trois fusées-sondes financées par la NASA depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique avant, pendant et après l’éclipse de samedi. L’objectif est de voir comment les éclipses déclenchent des ondes atmosphériques dans l’ionosphère à près de 320 kilomètres d’altitude, susceptibles de perturber les communications.

Barjatya sera juste à l’extérieur du cercle de feu de samedi. Et il ratera l’éclipse complète d’avril, en lançant des fusées depuis l’île Wallops, en Virginie.

« Mais le moment doux-amer de ne pas voir l’annularité ou la totalité sera certainement compensé par le retour de la science », a-t-il déclaré.