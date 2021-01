Une dispute furieuse a éclaté après qu’un ministre du Cabinet a accusé le parti travailliste de mettre des vies en danger en appelant à vacciner les enseignants avant la réouverture des écoles.

Liz Truss a déclaré que la proposition signifierait une personne vulnérable «qui ne reçoit pas son vaccin et qui est plus susceptible de mourir dans les semaines et les mois à venir».

Mais une haute personnalité travailliste a accusé hier soir la secrétaire au commerce international de ne pas avoir compris la politique avant de parler.

Le parti travailliste appelle le comité britannique du vaccin Covid à envisager de vacciner les enseignants une fois que tous ceux des quatre principaux groupes prioritaires auront reçu leur première injection.

La ministre du Cabinet fantôme, Rachel Reeves, a déclaré que cette décision aiderait à ramener les enfants à l’école après des mois d’apprentissage à domicile.

Le Parti travailliste affirme que leur politique n’affecterait que la capacité supplémentaire qui, selon le gouvernement, sera mise en ligne dans les prochaines semaines, et ne devrait pas affecter le calendrier actuel du gouvernement pour vacciner neuf groupes prioritaires.

Il nie que quiconque devrait attendre plus longtemps que prévu actuellement pour son jab.

Mme Truss a déclaré que donner la priorité aux enseignants mettrait la vie des autres en danger.

Elle a déclaré: «Le problème est que pour chaque personne que vous vaccinez qui ne fait pas partie du groupe le plus vulnérable, c’est quelqu’un du groupe le plus vulnérable qui ne reçoit pas son vaccin et qui est plus susceptible de mourir dans les prochaines semaines et mois. »

Elle a ajouté: « Je ne pense tout simplement pas que ce soit vrai. C’est la décision prise par le comité indépendant que nous allons vacciner d’abord les plus de 70 ans et ceux du groupe le plus vulnérable, puis les plus de 50 ans. »

Un haut responsable travailliste a déclaré: «Liz Truss ne semble pas comprendre qu’il s’agit d’une capacité excédentaire et il ne faudrait qu’un jour et demi aux taux actuels pour vacciner tous les enseignants et le personnel.

Les quatre principaux groupes de vaccins couvrent les résidents et les travailleurs des foyers de soins, le personnel de santé de première ligne, les personnes de plus de 70 ans et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a déclaré qu’il viserait à donner à tout le monde dans ces catégories leur première chance d’ici la mi-février, un objectif qu’il semble devoir atteindre.

Les cinq groupes prioritaires suivants comprennent les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Le Comité mixte sur les vaccinations et l’immunisation (JCVI) a précédemment déclaré que l’inoculation de certains professionnels devrait être envisagée, mais seulement une fois que les neuf premiers groupes auront été terminés.

Mais le parti travailliste appelle le JCVI à envisager d’inclure les enseignants aux côtés de ces cinq groupes suivants pour recevoir le vaccin, dans la «phase deux» du déploiement du vaccin.

Le chef du parti, Sir Keir Starmer, a d’abord lancé l’idée mercredi, avant de préciser que le JCVI devrait prendre la décision finale.

L’ancien Premier ministre et ancien dirigeant travailliste Tony Blair fait partie des personnalités qui soutiennent cette décision.

M. Blair a déclaré qu’il y avait un « argument très fort » pour que les enseignants soient vaccinés avant la réouverture des écoles à tous les élèves en Angleterre, ce que le gouvernement a déclaré ne pas arriver avant le 8 mars.

Mme Reeves a également demandé au JCVI d’envisager de donner la priorité aux autres travailleurs de première ligne tels que les chauffeurs de bus ou les policiers, car ils sont plus à risque.

« Nous savons que certaines personnes, en raison de leur travail, sont plus exposées au virus », a-t-elle déclaré à Sky’s Sophy Ridge dimanche.