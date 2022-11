Une rangée de titres explosive divise la famille royale danoise alors que la dynastie annonce son intention de passer Noël à part

UNE dispute EXPLOSIVE sur les titres royaux a divisé la famille royale danoise alors qu’elle annonçait qu’elle passerait Noël séparément.

Cela survient après que la reine Margrethe, 82 ans, a pris la décision controversée de dépouiller quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux.

Le prince Joachim et la princesse Marie photographiés avec leurs enfants le prince Nikolai, le prince Félix, le prince Henrik et la princesse Athéna Crédit : Alamy

La reine Margrethe, 82 ans, a décidé de retirer les titres royaux de quatre de ses petits-enfants Crédit : La Méga Agence

Le prince Joachim et la princesse Marie ont ouvertement exprimé leur déception après la décision Crédit : La Méga Agence

Le monarque danois a annoncé en septembre que les titres seraient retirés aux enfants du prince Joachim.

À partir de janvier 2023, Nikolai, 23 ans, Felix, 20 ans, Henrik, 13 ans et Athéna, 10 ans, n’auront plus de titres de Son Altesse.

Alors qu’elle s’est excusée pour le mal causé, elle a déclaré que cette décision visait à permettre à ses petits-enfants de vivre une vie normale sans obligations royales.

Le prince Joachin a ouvertement critiqué la décision en disant que ses enfants avaient été blessés dans le processus.

S’adressant au média BT, il a admis que la communication “manquait” au sein de la famille.

Il a déclaré: “Il y a beaucoup à travailler. La communication était ce qui manquait. Maintenant, nous nous sommes rencontrés et nous sommes sur la bonne voie.

“Nous sommes d’accord dans la famille qu’il doit y avoir une meilleure communication à l’avenir.”

Son commentaire intervient après qu’il a été révélé que les Royals danois passeraient Noël séparément cette année.

Dans une annonce officielle, il a été noté que la reine Margrethe passerait les vacances au château de Marselisborg à Aarhus, accompagnée de sa sœur la princesse Beneikte et d’un groupe “d’amis privés”.

Le prince héritier Frederik et son épouse australienne, la princesse Mary, devraient se rendre en Australie avec leurs enfants, le prince Christian, 16 ans, la princesse Isabella, 15 ans, et les jumeaux, le prince Vincent et la princesse Josephine, 11 ans.

On dit que le prince Joachim et la princesse Marie se dirigent vers un “voyage prévu plus long à l’étranger” aux côtés de leurs enfants.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la rumeur veut que le roi Charles veuille suivre l’exemple des Danois et amincir la famille royale.

Après la mort tragique de la reine à l’âge de 96 ans, la ligne de succession a été mise à jour par le palais de Buckingham.

Et tandis que les enfants de Harry et Meghan, Archie, trois ans, et Lilibet, un, sont désormais qualifiés pour les titres Prince et Princesse, leurs titres sont restés Maître et Miss sur le site Web du Palais.

En vertu des protocoles établis par le roi George V en 1917, le grand-père de la reine, les enfants et les petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Une source royale a affirmé que le nouveau roi envisageait toujours d’avancer sur les prochains mémoires explosifs du prince Harry et sur l’émission Netflix.

Une autre source a averti que le roi Charles pourrait dépouiller les Sussex de leurs titres royaux par crainte qu’ils ne deviennent “complètement voyous” dans le nouveau livre Spare.

Actuellement, Harry et Meghan ont conservé leur titre de duc et de duchesse de Sussex – mais ne peuvent pas utiliser leurs titres de RHS aux termes du Megxit.

Les experts affirment également que la famille royale attend avec impatience de lire le livre qui sortira le 10 janvier.