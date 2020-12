La NFU a demandé à ses membres de ne pas parler publiquement de la campagne de rédaction de lettres – AP Photo / Michael Probst

Une dispute a éclaté au sujet des pesticides destructeurs d’abeilles après que le Syndicat national des agriculteurs (NFU) a été accusé d’avoir fait campagne secrètement pour ramener les néonicotinoïdes après le Brexit.

Les pesticides sont interdits par la législation européenne car ils contribuent au déclin des insectes, y compris des pollinisateurs importants tels que les abeilles.

Les critiques ont critiqué la NFU après avoir félicité 1200 de ses membres pour avoir écrit au secrétaire à l’environnement pour demander de pouvoir utiliser le traitement aux néonicotinoïdes Cruiser SB en 2021.

Le syndicat a demandé à ses membres de ne pas discuter de la campagne sur les réseaux sociaux.

La NFU a déclaré dans une lettre divulguée: «Merci d’être l’un des 1 200 producteurs qui ont signé la lettre conjointe adressée au secrétaire d’État de Defra, l’exhortant à autoriser l’utilisation des graines de Cruiser SB à base de néonicotinoïdes au printemps prochain.

«L’engagement dans cette campagne a été vraiment incroyable et montre que nous sommes plus forts ensemble.

« Veuillez ne pas partager cela sur les réseaux sociaux. »

Il a ajouté: « Nous pensons que cela aura un impact plus fort sur le secrétaire d’État s’il est maintenu hors du domaine public. »

L’industrie de la betterave sucrière fait valoir qu’elle doit être en mesure d’utiliser le pesticide pour protéger les semences du virus jaune, une maladie qui réduit le rendement et la teneur en sucre.

En 2017, le secrétaire à l’environnement de l’époque, Michael Gove, a salué l’interdiction de l’UE sur les pesticides et a promis que «à moins que les preuves scientifiques ne changent, le gouvernement maintiendra ces restrictions accrues après le Brexit».

Les militants de la nature ont critiqué la NFU pour avoir poussé à l’annulation de l’interdiction.

Craig Bennett, directeur général de The Wildlife Trusts, a déclaré: «Les preuves de l’impact dévastateur de ce groupe de pesticides sur notre faune ne cessent de croître, et à peine un mois se passe sans encore plus de preuves de la crise écologique plus large. Si le gouvernement devait même flirter avec l’idée de mettre fin à l’interdiction des néonicotinoïdes, ce serait une violation claire et catastrophique de la confiance du public.

«Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à travers la Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie pour appeler à une meilleure protection de nos populations d’abeilles et à l’interdiction de ces pesticides hautement toxiques. Ce dont nous avons besoin actuellement, c’est d’une action urgente pour restaurer l’abondance de nos populations d’insectes. , des promesses non rompues qui aggravent encore la crise écologique ».

L’histoire continue

Le jardinier, présentateur et défenseur de l’environnement, Monty Don, a ajouté: « J’espère sincèrement que la NFU ne fait PAS pression pour réintroduire l’utilisation des néonicotinoïdes dans l’agriculture britannique après le Brexit. Peut-être voudraient-ils clarifier cela. »

Un porte-parole de la NFU a déclaré: «La maladie à virus Yellows a un impact néfaste sans précédent sur la récolte des producteurs de betteraves sucrières britanniques cette année, certains producteurs subissant des pertes de rendement allant jusqu’à 80%. Il n’existe actuellement aucune protection efficace contre cette maladie et il en résulte de sérieuses inquiétudes quant à la viabilité future de la production de sucre britannique.

«À la lumière de cela, le secteur de la betterave sucrière britannique a soumis une demande d’utilisation d’urgence spécifiquement pour que les producteurs de betteraves sucrières utilisent des traitements de semences aux néonicotinoïdes en 2021 de manière limitée et contrôlée, similaire à ceux accordés dans d’autres pays européens. Le traitement des semences ne serait utilisé que si et quand la menace de maladie à virus jaune en 2021 est jugée indépendamment comme atteignant le seuil d’action scientifique.

« La demande étant actuellement en cours d’examen, nous ne pouvons pas ajouter de détails pour le moment. »

Un porte-parole du gouvernement a confirmé que la demande était à l’étude.

Il a déclaré: «Une réglementation stricte n’autorise la vente et l’utilisation de pesticides que là où nous estimons qu’il n’y aura pas de mal aux personnes et qu’ils ne présenteront pas de risques inacceptables pour l’environnement.

«Cette demande d’autorisation d’urgence est en cours d’évaluation.»

Cependant, il est peu probable que cela réussisse, car il faut démontrer que le pesticide a des effets minimes sur les abeilles et autres pollinisateurs. Les applications précédentes pour utiliser ce pesticide depuis l’interdiction ont échoué.