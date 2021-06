Une rançon de crypto-monnaie payée dans le piratage de Colonial Pipeline a été en grande partie récupérée

Les autorités fédérales ont porté un coup à un groupe de piratage criminel qui a forcé la fermeture du pipeline colonial, récupérant la « majorité » des 4,4 millions de dollars de rançon en crypto-monnaie payés pour restaurer le système énergétique, ont déclaré lundi des responsables du ministère de la Justice.

Le procureur général adjoint Lisa Monaco a déclaré que le FBI était en mesure de « renverser la vapeur » sur le groupe connu sous le nom de « Darkside », qui serait basé en Russie.

Lors d’un briefing du ministère de la Justice, le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, a déclaré que les enquêteurs avaient pu retracer le paiement jusqu’à un « portefeuille en monnaie virtuelle », puis ont saisi plus de 2 millions de dollars en fonds de crypto-monnaie.

Bien qu’il soit peu probable que les pirates fassent jamais l’objet d’accusations aux États-Unis, Monaco et Abbate ont déclaré que l’action américaine représentait une grève importante contre ces groupes, les « privant » de l’argent qu’ils recherchent.

L’action américaine intervient également alors que le président Joe Biden se prépare pour sa première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, où la cybersécurité et la cyberagression de la Russie devraient être un sujet de discussion majeur.

Suite:Les attaques de ransomware de JBS et Colonial Pipeline ne sont qu’une fraction de ce que les États-Unis affrontent, avertit un responsable du MJ

La semaine dernière, Monaco a lancé un appel extraordinaire aux PDG du pays pour qu’ils renforcent leurs systèmes numériques contre une attaque attendue d’attaques de ransomware dévastatrices, affirmant que les piratages malveillants qui ont fermé le Colonial Pipeline et les réseaux d’approvisionnement en viande n’étaient que le début.

« Le message doit être adressé aux téléspectateurs ici, aux PDG du pays, que vous devez être au courant de l’augmentation exponentielle de ces attaques », a déclaré à CNBC la sous-procureure générale Lisa Monaco.

Monaco a souligné que les piratages très médiatisés de Colonial Pipeline et de la société de transformation de viande JBS n’étaient qu’un petit échantillon des attaques quotidiennes contre les infrastructures critiques des États-Unis.

« Si vous ne prenez pas de mesures – aujourd’hui, maintenant – pour comprendre comment vous pouvez rendre votre entreprise plus résiliente, quel est votre plan ? » Monaco a déclaré la semaine dernière.

Monaco, qui a passé les deux derniers mois à intensifier les efforts de cybersécurité du ministère, a publié la semaine dernière des directives exigeant que tous les procureurs alertent un nouveau groupe de travail national sur les ransomwares chaque fois qu’un cas ou un développement important survient.

Le groupe de travail sur les ransomwares et l’extorsion numérique sera dirigé par « Main Justice », le siège du département à Washington. Les responsables ont déclaré que la nouvelle politique et le groupe de travail font partie d’un effort urgent pour améliorer la coordination des nombreuses enquêtes et poursuites fédérales sur les ransomwares en utilisant des protocoles similaires mis en place pour les affaires de terrorisme après le 11 septembre.

Contribution : Josh Meyer