Une raison terrifiante pour laquelle une campeuse a été mutilée à mort par un ours qui l’a traînée hors de la tente en lui brisant le cou et la colonne vertébrale

Les responsables de WILDLIFE ont déterminé la raison terrifiante pour laquelle une femme âgée a été traînée hors de sa tente par un ours et mutilée à mort.

Leah Davis Lokan, 65 ans, campait l’année dernière dans le Montana lorsqu’un grizzly de 417 livres qui avait appris à chercher de la nourriture humaine l’a ciblée, lui brisant le cou et la colonne vertébrale.

Les responsables de la faune ont révélé la raison terrifiante pour laquelle Leah Davis Lokan, 65 ans, a été mutilée à mort par un grizzly Crédit : Facebook

Le grizzly de 417 livres avait appris à chercher de la nourriture humaine lorsqu’il a déchiré la tente de Lokan et lui a sectionné le cou et la colonne vertébrale. Crédit : AP

Lokan, une infirmière à la retraite de Californie, a rencontré l’ours une heure avant qu’elle ne soit mortellement attaquée, mais a décidé de rester au camping condamné.

L’ours s’est d’abord approché des tentes de Lokan et d’un couple texan qui campaient derrière un musée dans la petite ville d’Ovando.

Vers 3 heures du matin, Lokan a réalisé ce qui se passait et a crié: “Ours, ours”, incitant Kim et Joe Cole à sortir de leur tente et à aider à faire du bruit, selon le rapport d’incident du comité de révision du comité interagence des grizzlis.

Kim et Joe avaient un spray anti-ours, mais ils ont réussi à effrayer la bête sans l’utiliser.

Lokan a dit de manière obsédante au couple, “l’ours a soufflé sur ma tête”, avant de saisir la nourriture qui se trouvait près de sa tente et de la déplacer à environ 30 pieds.

Le couple texan a demandé à Lokan si elle aimerait passer la nuit dans un hôtel, mais elle a refusé.

Ils sont tous retournés dans leurs tentes jusqu’à ce que les Coles soient réveillés par des bruits horribles vers 4 heures du matin.

Joe s’est rendu compte que Lokan était attaqué, même s’il ne l’avait pas entendue crier.

Le couple a crié “ours, ours!” et a déployé un spray anti-ours après avoir vu la bête “bondir de haut en bas” sur Lokan et sa tente.

Mais il était trop tard, car une autopsie a révélé que le grizzly avait coupé son entaille et sa colonne vertébrale, provoquant une mort instantanée.

Les enquêteurs ont ensuite trouvé une boîte presque vide de gaz poivré sous sa tente qui semblait avoir été déployée récemment.

Alors que Lokan éloignait de la nourriture de sa tente, les enquêteurs ont trouvé un sac contenant des myrtilles séchées dans sa tente ainsi qu’une sacoche contenant de la nourriture juste à l’extérieur de sa tente.

Les responsables de l’extérieur ont confirmé que l’ours qui a mutilé à mort Loken a été tué par balle trois jours plus tard lors d’une descente dans un poulailler.

L’ours était âgé de quatre à sept ans.

“Tous les ours présentant un comportement conditionné par la nourriture ne sont pas prédateurs auparavant”, indique le rapport.

“Mais pour une raison inconnue, une réponse prédatrice a été déclenchée chez cet ours.

“Alors qu’il fouillait sous le couvert de l’obscurité à Ovando, peut-être en raison d’un simple mouvement de la victime endormie, ou d’un certain son émis par la victime, l’ours a réagi et a fini par prendre l’image de Mme Lokan.”

Les responsables de la faune ont déclaré: “la nourriture et les articles de toilette à l’intérieur et à proximité de la tente ainsi que la scène alimentaire laissée par les célébrations du pique-nique du 4 juillet avant l’attaque ont probablement contribué à l’attaque de l’ours sur Lokan.