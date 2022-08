Une raison bizarre émerge après que la star du baseball a été frappée d’une interdiction de drogue de 80 matchs

Fernando Tatis Sr. a déclaré que le scandale de son fils était dû à une coupe de cheveux qui a mal tourné

Le père d’un joueur de baseball banni a affirmé qu’une mauvaise coupe de cheveux avait déclenché la série d’événements qui ont conduit son fils à être mis à l’écart pendant 80 matchs.

Fernando Tatis Jr. a été frappé d’une lourde suspension avant le week-end après avoir été testé positif au clostebol, une substance interdite, ce qui signifie qu’il manquera le reste de la saison pour son équipe les San Diego Padres et leur éventuelle course en séries éliminatoires.

Défendant son fils, qui a affirmé qu’il avait seulement enfreint la politique antidrogue de la Major League Baseball (MLB) en raison de l’inclusion du stéroïde dans un médicament contre la teigne, Fernando Tatis Sr. a expliqué comment un voyage chez les barbiers avait déclenché une “catastrophe.”

“Tout cela est arrivé à cause de quelque chose qui ne vaut pas ce problème”, Tatis Sr. a dit à l’initié de la MLB Hector Gomez.

“Il a attrapé un champignon à cause d’une coupe de cheveux. Son erreur a été de ne pas lire ce qu’il [a spray called trofobol] contient, ce qui le rend apparemment coupable de quelque chose de totalement inconnu.”

Fernando Tatis Sr. dit que le test PED positif de son fils provient de quelque chose dans un spray qu’il a utilisé pour traiter un “champignon dû à une coupe de cheveux” @BRWalkoff (passant par @hgomez27) pic.twitter.com/CM6EibhLnH – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 15 août 2022

“C’est quelque chose pour la peau, quelque chose qui n’améliore pas les performances et qui n’a pas de testostérone. Il n’a rien pour vous aider à vous améliorer dans le jeu.” Tatis Sr., qui a lui-même passé 11 saisons dans la ligue majeure, a protesté.

“C’était une erreur qui aurait pu être gérée différemment” Tatis père a accepté.

“[But to] détruire l’image d’un joueur pour une si petite chose, car une situation comme celle-ci est une catastrophe. Pas seulement pour Tatis Jr., mais pour tout le baseball”, Tatis Sr. a déclaré, tout en prédisant qu’il y a “des millions de fans qui arrêteront de regarder le baseball” à cause de la ligne.

Au Midday Show, Tatis Sr. a de nouveau reconnu que son fils avait dérapé en ne réalisant pas que le médicament contenait un stéroïde, mais a ajouté que le scandale “aurait pu être géré” mieux par la MLB.

“Je ne pense pas qu’il y avait de raison de détruire l’image d’un joueur pour quelque chose d’aussi mineur que ça”, dit Tatis Sr.

Tatis Sr. a réitéré que la ligne est un “catastrophe” qui pourrait détourner des millions de fans du baseball, et a également déclaré que c’était “une déception totale pour les fans dominicains” et pour les passionnés du monde entier, “pour quelque chose d’aussi insignifiant qui n’en valait pas la peine”.

“C’est d’actualité” Tatis Sr. a continué. “Ce qui est ressorti positif dans le corps de Jr. est quelque chose qui ne vous donne pas de force, tout d’abord, n’amplifie pas votre [weight-training] régime, c’est le deuxième, n’a pas de testostérone, c’est le troisième, ne contient absolument rien qui vous donnerait un avantage dans le jeu.

“Ce qui s’est passé est une catastrophe pour le baseball”, a-t-il encore souligné.

Tatis Sr. a également informé l’émission que lui et son fils se rendront dans plusieurs ligues autour de leur pays d’origine pour expliquer leur version de ce qui est arrivé aux joueurs de baseball en herbe dans sans doute le plus grand vivier de talents du sport.

“Il y a quelque chose que personne ne pourra jamais enlever : la grâce avec laquelle Fernando joue le jeu”, Tatis Sr. a souligné. “Aucun être humain ne pourra jamais enlever cela.”

Tatis Jr. a assumé la responsabilité de son erreur pour laquelle il a dit qu’il y avait “pas d’excuses”.

“J’aurais dû utiliser les ressources dont je disposais pour m’assurer qu’aucune substance interdite ne se trouvait dans ce que j’ai pris”, il a avoué. “Je n’ai pas réussi à le faire.”

Âgé de seulement 23 ans et ayant signé une prolongation de 14 ans et 340 millions de dollars en février de l’année dernière, il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour reconstruire sa réputation et redresser la situation.