Une rafale de rapports sur les bénéfices, une hausse des taux de la Fed, des signes de marché haussier

La saison des bénéfices se poursuit la semaine prochaine, avec les participations du Club Linde (LIN), Emerson Electric (EMR) et Walt Disney (DIS) tous prêts à faire rapport. Nous regarderons au-delà des chiffres phares vers les prévisions et tout commentaire pertinent de la direction sur la manière dont ces entreprises ont l’intention de protéger leurs marges bénéficiaires dans un contexte d’incertitude économique persistante. La réponse du marché à une vague de publications de résultats du quatrième trimestre la semaine dernière a montré que, comme nous, la plupart des investisseurs se concentrent davantage sur les perspectives fournies par les entreprises et leurs efforts de réduction des coûts, plutôt que sur les chiffres trimestriels. Par exemple, bien qu’Apple (APPL) ait enregistré un manque à gagner jeudi, ainsi que sa plus forte baisse des ventes depuis 2019, son action a réussi à grimper d’environ 2,5 % vendredi et à clôturer la semaine en hausse de près de 6 %. Cette hausse est intervenue après que la direction a indiqué que les vents contraires s’atténuaient et a guidé les marges brutes au cours du prochain trimestre pour augmenter plus que les analystes ne l’avaient prévu. De même, les actions de Meta Platforms (META) ont bondi de plus de 20% depuis que le PDG Mark Zuckerberg a rassuré les investisseurs mercredi soir que 2023 serait “l’année de l’efficacité” du géant de la technologie. Ces mouvements de marché suggèrent que nous pourrions être aux premiers jours d’un nouveau marché haussier, en particulier si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est en mesure de concevoir un soi-disant atterrissage en douceur pour l’économie. Le scénario haussier est en outre soutenu par des signes continus d’essoufflement de l’inflation, un marché du travail toujours robuste et l’ampleur de l’activité d’achat sur le marché depuis le début de l’année. Nous attendrons tout autre commentaire de Powell sur les hausses de taux et l’état de l’économie lorsqu’il prononcera des remarques publiques au Economic Club de Washington, DC, mardi. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 6 février Avant la cloche : CNA Financial (CNA), Cummins (CMI), Onsemi (ON), Tyson Foods (TSN), Timken (TKR ), IDEXX Labs (IDXX), Energizer (ENR) Après la cloche : Activision (ATVI), AECOM (ACM), Arrowhead Pharma (ARWR), Chegg (CHGG), Leggett & Platt (LEG), Simon Property (SPG), Skyworks (SWKS), Pinterest (PINS), Spirit Air (SAVE), Take-Two Interactive (TTWO) Mardi 7 février Avant la cloche : Linde (LIN), Adient (ADNT), AGCO Corp (AGCO), Aramark ( ARMK), BP (BP), Carrier Global (CARR), Centene (CNC), DuPont (DD), Fiserv (FISV), Graphic Packaging (GPK), Hain Celestial (HAIN), KKR & Co (KKR), Nintendo ( NTDOY), Royal Caribbean (RCL) Après la cloche : Amcor (AMCR), Assurant (AIZ), Chipotle (CMG), Crown Holdings (CCK), Enphase Energy (ENPH), Fortinet (FTNT), Illumina (ILMN), Lumen Tech (LUMN), Omnicom (OMC), Prudential (PRU), RXO (RXO), Vertex Pharma (VRTX), VF Corp (VFC), Western Union (WU), Yum Chine (YUMC)Mercredi 8 février Avant la cloche : Emerson Electric (EMR), Brookfield Asset Management(BAM), Bunge (BG), Capri Holdings (CPRI), CDW Corp (CDW), Coty (COTY), CVS Health (CVS), Dominion Energy (D), Easton (ETN), Fox Corp (FOX), Penske Auto (PAG)Teva Pharma (TEVA), Uber (UBER), Wendy’s (WEN), Yum Brands (YUM) Après la cloche : Walt Disney ( DIS), 23andMe (ME), Affirm (AFRM), AllianceBernstein (AB), AppLovin (APP), AXA Equitable (EQH), AZEK (AZEK), Equifax (EFX), Goodyear Tire (GT), International Flavors & Fragrances ( IFF), Mattel (MAT), MGM Resorts (MGM), Molina Health (MOH), O’Reilly Auto (ORLY), Plains All American (PAA), Robinhood (HOOD), XPO Logistics (XPO) Jeudi 9 février Avant la cloche : AbbVie (ABBV), Arcelor Mittal (MT), AstraZeneca (AZN), Banta Corp (BN), Baxter (BAX), BorgWarner (BWA), CyberArk (CYBR), Duke Energy (DUK), Hilton Worldwide ( HLT), Huntington Ingalls (HII), Kellogg (K), Masco (MAS), PepsiCo (PEP), Philip Morris (PM), S & P Global (SPGI), Tapestry (TPR), Toyota (TM), Warner Music Group (WMG) Après la cloche : Brighthouse Fin (BHF), Chemours (CC), Doximity (DOCS), Expedia (EXPE), Flowers Food (FLO), Genpact (G), Lyft (LYFT), Motorola (MSI ), PayPal (PYPL) 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage vendredi 10 février Avant la cloche : Enbridge (ENB), Fortis (FTS), Global Payments (GPN), Honda (HMC), IQVIA (IQV), Magna International (MGA), Mr. Cooper Group (COOP), Newell Brands (NWL) Rétrospective Le rapport ADP sur l’emploi a été publié mercredi, montrant que les entreprises privées ont ajouté 106 000 nouveaux travailleurs en janvier, en deçà des attentes de 190 000. Mercredi également, l’indice ISM des directeurs d’achats (PMI) manufacturiers de janvier s’est établi à 47,4 %, en deçà des attentes de 48 %, et marquant le troisième mois consécutif de contraction pour l’industrie manufacturière. Enfin mercredi, le Federal Open Market Committee de la Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 25 points de base, conformément aux attentes. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 28 janvier se sont élevées à 183 000, soit une baisse de 3 000 par rapport à la semaine précédente et en dessous des 195 000 attendus. Dans le même temps, les commandes d’usines de décembre ont augmenté de 1,8 % d’un mois à l’autre, en deçà des attentes d’une augmentation mensuelle de 2,3 %. La masse salariale non agricole pour le mois de janvier a dépassé les attentes, atteignant 517 000, bien au-dessus des 187 000 attendus, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Dans le même temps, le taux de chômage est tombé à 3,4%, le niveau le plus bas depuis mai 1969 et en dessous des 3,6% que les économistes avaient prédits. La croissance des salaires a ralenti en janvier en glissement annuel, à 4,4 %, légèrement plus que les 4,3 % prévus, et en baisse par rapport au taux de 4,6 % observé en décembre. Vendredi également, l’ISM des services PMI de janvier s’est établi à 55,2 %, bien au-dessus des attentes de 50,5 %, rentrant en territoire d’expansion. Sous le capot, les services de communication ont mené à la hausse cette semaine, suivis de la technologie et de la consommation discrétionnaire, tandis que l’énergie a mené à la baisse, suivie des services publics et des soins de santé. Au sein du portefeuille Club, Caterpillar (CAT), Advanced Micro Devices (AMD), Humana (HUM), Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), Honeywell (HON), Estee Lauder (EL), Apple, Amazon (AMZN ), Alphabet (GOOGL), Qualcomm (QCOM), Starbucks (SBUX) et Ford (F) ont tous publié des résultats trimestriels la semaine dernière. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain oscille autour du niveau 103. L’or se négocie à un peu moins de 1 900 $ l’once. Le brut West Texas Intermediate oscille au-dessus de 73 $ le baril, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans est proche de 3,5 %. Voici un bref aperçu de nos transactions de club de la semaine dernière. Les deux étaient le mardi 31 janvier. Nous avons vendu 50 actions de Qualcomm. Jim Cramer’s Charitable Trust détient 475 actions de QCOM, réduisant sa pondération dans le portefeuille d’environ 2,36 % à environ 2,14 %. Nous avons également acheté 50 actions de Johnson & Johnson (JNJ). Jim's Trust détient 555 actions de JNJ, augmentant sa pondération dans le portefeuille à environ 3,06 % contre 2,78 %. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer's Charitable Trust.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

