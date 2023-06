Une « race sauvage » pour améliorer les embryons synthétiques

Pour la part de Zernicka-Goetz, elle plus tard dit sur Twitter que les créations de son laboratoire « ne sont pas de vrais embryons ». « En réponse aux récents médias sur les recherches de mon groupe, je voudrais préciser que notre objectif n’était pas de faire les gros titres mais de partager nos recherches avec la communauté. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les informations rapportent nos découvertes, mais nous sommes reconnaissants de l’intérêt et des commentaires constructifs », elle a aussi dit.

Il n’est pas rare que des scientifiques essaient de s’entretuer. Mais qu’y a-t-il de troublant dans les hijinks de la semaine dernière (joliment couverts par le journal espagnol El País) est que nous parlons de créations de laboratoire qui pourraient éventuellement compter comme de véritables embryons humains.

« Nous avons besoin d’un cadre défini, mais ce que nous voyons ici est plutôt une course assez sauvage entre les laboratoires », m’a dit un éditeur de revue lors de la réunion de l’ISSCR. « La question primordiale est : jusqu’où vont-ils et où les plaçons-nous dans un spectre légal-moral ? Comment pouvons-nous approuver le travail avec ces modèles alors qu’ils sont beaucoup plus avancés que nous ne l’étions il y a deux ans ? »

Alors où mènera la course ? La plupart des scientifiques disent que l’intérêt d’imiter l’embryon est de l’étudier pendant la période où il s’implanterait dans la paroi de l’utérus. Chez l’homme, ce moment est rarement observé. Mais les embryons de cellules souches pourraient permettre aux scientifiques de disséquer ces moments en détail.

Pourtant, il est également possible que ces embryons de laboratoire se révèlent être la vraie chose – si réelle que si jamais ils étaient transplantés dans l’utérus d’une personne, ils pourraient se développer en un bébé.

Jusqu’à présent, des organisations scientifiques comme l’ISSCR ont déclaré que la transplantation d’un embryon humain synthétique devrait être interdite. Mais les progrès techniques suggèrent qu’il pourrait être possible de les incuber entièrement en dehors de l’utérus. Non seulement les scientifiques sont capables de faire pousser des embryons en laboratoire pendant de plus longues périodes, mais à l’autre bout du développement, les bébés prématurés peuvent être maintenus en vie de plus en plus tôt.

« Vous creusez un tunnel pour vous rencontrer au milieu, et je ne vois pas pourquoi cela s’arrêterait », m’a dit Carlos Gantner, membre de l’équipe Zernicka-Goetz, lorsque je l’ai rattrapé lors de la réunion. il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous reproduire de cette façon.

Mais le voudriez-vous ? Curieusement, toute personne qui s’est développée à partir d’un embryon synthétique serait un clone – un clone des cellules de quiconque a été utilisé pour fabriquer l’embryon en premier lieu.