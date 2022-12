“Une question d’avoir de la chance, une loterie”, Louis Van Gaal déplore la sortie des Pays-Bas sur les pénalités

L’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a déclaré que la défaite de son équipe contre l’Argentine aux tirs au but en quart de finale de la Coupe du monde vendredi était “incroyablement douloureuse”.

Les Néerlandais se sont ralliés avec deux buts en retard de Wout Weghorst pour forcer le temps supplémentaire après que l’Argentine ait mené 2-0 grâce aux efforts de Nahuel Molina et Lionel Messi, qui ont marqué sur place.

Mais Virgil van Dijk et Steven Berghuis ont regardé avec angoisse leurs coups de pied arrêtés lors de la fusillade par Emiliano Martinez alors que l’Argentine gagnait 4-3 aux tirs au but, organisant une demi-finale avec la Croatie.

«Nous n’avons pas réussi à marquer les deux premières pénalités, c’est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment difficiles et difficiles. C’est une question de chance, une loterie”, a déclaré Van Gaal.

Le joueur de 71 ans était également entraîneur des Pays-Bas lorsqu’ils ont été battus aux tirs au but par l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2014.

“C’est la deuxième fois que nous perdons contre l’Argentine de cette façon. Deux Coupes du monde avec le même entraîneur pour les Pays-Bas.

“J’ai demandé aux joueurs de s’entraîner et de pratiquer les tirs au but, donc je n’ai rien à leur reprocher. Revenir et égaliser… perdre aux tirs au but est malheureux.”

Van Gaal est revenu pour un troisième mandat en août 2021 après avoir suivi un traitement pour un cancer agressif de la prostate.

Les Oranje sont invaincus en 20 matchs sous Van Gaal, y compris le match de vendredi, mais il a confirmé qu’il quitterait son poste comme prévu.

« Les garçons se sentent découragés. Ils ont tout donné et je suis incroyablement fier. J’ai passé un moment merveilleux”, a-t-il déclaré.

“C’est incroyablement douloureux de voir comment nous avons été éliminés parce que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour empêcher cela.”

