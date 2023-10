Une querelle strictement révélée alors que la star de l’émission s’en prend aux juges – malgré l’obtention d’un score élevé lors de l’émission de la semaine dernière

Un professionnel de STRICTLY Come Dancing a fait allusion à une querelle avec les juges de la BBC – malgré son premier score de 10 au cours de la troisième semaine.

La juge en chef de la BBC, Shirley Ballas, 63 ans, a sorti samedi sa pagaie de points maximum pour Karen Hauer, 41 ans, et Eddie Kadi, 40 ans, après leur impressionnante routine Couple’s Choice.

Érotème

ITV

Karen Hauer, pro de la BBC, a plaisanté sur le fait que le panel « n’était pas habitué » à voir sa version d’un Cha Cha Cha[/caption] Pennsylvanie

Karen et Eddie Kadi ont été critiqués pour leur routine au cours de la deuxième semaine[/caption]

Le score a vu la star de Strictly Come Dancing accusée de « favoritisme » – mais c’était un revirement complet par rapport à la semaine précédente.

À l’époque, Cha Cha Cha du duo était accusé de manquer de contenu – les fans notant à quel point Karen avait l’air « furieuse » face aux remarques brutales sur la technique.

Jeudi, dans l’émission Good Morning Britain, Karen, qui participe à sa 12e saison de Strictly, a déclaré à propos de la routine de la deuxième semaine : « Je pense que les juges avaient une vision différente de ce qui se passait.

« Et évidemment, la façon dont nous nous exprimions avec les Cha Cha n’était pas celle qu’ils ont l’habitude de voir dans la série. »

Elle a ensuite ajouté : « Mais c’était un peu différent pour nous, nous voulions nous faire plaisir.

«Nous voulions montrer une autre facette du Cha Cha.

« Mais le fait que tout ait changé – c’est ce qui est étonnant avec Strictly. »

Au cours de la deuxième semaine, les fans étaient convaincus que le danseur professionnel pourrait être en guerre contre le juge en chef de la série.

Ils ont reçu une note de seulement 21 points de la part des juges.

Shirley n’a pas hésité à critiquer les mouvements du couple sur Strictly Come Dancing, en particulier la chorégraphie.

Elle a déclaré : « Je veux être juste envers tout le monde et les semaines deux et trois sont un peu techniques, vous avez tout dansé sur la pointe des pieds.

« Ce n’est pas un Cha Cha Cha avec pointe, c’est plus plat, il faut baisser les talons.

« Je n’ai pas vu de jambe droite, le poids était revenu, ce truc cubain ne me dérangeait pas, mais pas pendant toute la routine. »

Elle a terminé sa critique en disant : « La posture doit être en ligne droite et nous avons besoin d’un peu de ce qu’est une jambe droite et de ce qu’est une jambe pliée. »

Les fans pensaient que le couple avait l’air bouillonnant, en particulier Karen en raison de son histoire avec le juge.

Shirley était le mentor du danseur professionnel Kevin Clifton, 40 ans, qui a divorcé de Karen en 2018.

Un fan s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux Reddit avec un fil de discussion intitulé « Karen était foutue à cause de ces commentaires », car ils pensaient qu’Eddie était pris entre deux feux alors que Shirley faisait exploser la chorégraphie.

Le téléspectateur a écrit : « Je parie qu’il y a eu un drame dans les coulisses après cela.

« J’ai toujours eu l’impression que Shirley et Karen ne s’entendent pas, peut-être parce que Shirley était le mentor de Kevin Clifton et que Karen et Kevin ont visiblement divorcé. »

ITV

Karen a déclaré que le couple voulait montrer une « facette différente » de la routine lors d’une conversation franche sur GMB.[/caption] Pennsylvanie

Les rôles ont changé samedi alors que le couple a épaté avec leur routine Couple’s Choice[/caption] BBC

Shirley a distribué un 10 pour leur routine Men in Black[/caption]