Une querelle secrète révélée alors que Hugo de Love Island frappe Toby avec une fouille sournoise et sauve Chloé dans un recouplage de choc

Hugo de LOVE Island a pris un coup sauvage à Toby ce soir alors qu’il a sauvé Chloé d’être largué dans un recouplage de choc.

Le professeur d’éducation physique a fustigé Toby dans son discours de rattrapage après que le footballeur semi-pro a stupéfait les téléspectateurs en choisissant plutôt de s’associer avec la nouvelle fille Abi.

4 Hugo Hammond de Love Island a fustigé Toby dans son discours de rattrapage ce soir

4 Abi a réussi à voler Toby à Chloé dans le recouplage de choc

Hugo a renvoyé Georgia Townend chez lui et a révélé qu’il sauvait son copain – en disant à la villa: « J’aimerais me mettre en couple avec cette fille parce que non seulement

est-elle hors de ce monde ‘bootiful’ elle est super intelligente, elle est

drôle et chaque fois que je suis avec elle, je suis définitivement le plus heureux.

« Si je suis tout à fait honnête, elle ne mérite pas d’être traitée comme elle l’a été ces dernières 24 heures. »

Faisant une fouille sournoise à Toby, il a ajouté: « Et je crois fermement que beaucoup de ces trucs de test sont des conneries complètes. Vous méritez quelqu’un qui est honnête et communique avec vous et qui sait ce qui pourrait arriver.

« Des choses étranges se sont produites. Alors la fille avec qui j’aimerais me mettre en couple est – Chloé. »

Après son discours, les insulaires sont allés embrasser Georgia qui a été envoyée faire ses valises, mais on pouvait entendre Toby bouillonner « qu’est-ce que c’était que ça ».

Jake a dû le rabaisser pour éviter une dispute avec Toby, qui se tenait maladroitement au bord du groupe.

Les téléspectateurs ont été surpris qu’Hugo se soit retourné contre Toby après que l’enseignant soit celui qui a dit à Toby de larguer Kaz pour Chloé au cours de la deuxième semaine.

Certains ne comprenaient pas pourquoi il était si bouleversé pour Chloé alors qu’il battait à peine d’une paupière sur les sentiments de Kaz.

Un téléspectateur a déclaré dans un tweet hilarant: « Tout ce que je veux savoir, c’est où était cette énergie Hugo quand Cholrine et Toenail ont fait ça à la reine Kaz? »

Un autre a écrit sur Twitter: « Alors Hugo allait bien quand Kaz se faisait rincer, mais il est enragé quand Chloé reçoit le même traitement. Se tenir là en train de lui faire des grosses conneries … Les larmes de Chloé l’ont vraiment mis en colère . »

Et un autre a écrit: « J’adore Hugo pour avoir appelé Toby mais à quel point ce gars est irrespectueux envers Georgia et AJ… Cette énergie n’était pas là pour Kaz non plus, hum »

Cependant, un autre fan a expliqué: « Je ne suis pas d’accord avec ce que Chloé a fait à Kaz, mais il était évident que Toby n’était pas intéressé, alors qu’il semblait y avoir de vrais sentiments avec Chloé. Peut-être qu’Hugo n’a pas défendu Kaz parce que Toby était clairement malheureux. En plus c’était la première fois qu’il le faisait, la 2ème fois c’est plus lourd »

4 Chloé était dans les deux derniers ce soir avec Georgia Townend après un recouplage dramatique