Une querelle entre un patriarche et un chef de milice ajoute aux malheurs des chrétiens irakiens

IRBIL, Irak (AP) – Les chrétiens irakiens ont lutté depuis que les plaines de Ninive, leur patrie historique de collines parsemées de champs de blé et d’orge, ont été arrachées aux extrémistes de l’État islamique il y a six ans.

Bien que la menace de l’EI ait reculé, certaines villes sont encore pour la plupart en ruines. Il y a peu de maisons habitées ou de services de base, y compris l’eau. Beaucoup de chrétiens ont abandonné et sont partis pour l’Europe, l’Australie ou les États-Unis. D’autres tentent de suivre.

Maintenant, la minorité religieuse en déclin qui a également été violemment ciblée par al-Qaida avant la montée de l’EI a été secouée par une nouvelle crise sous la forme d’une confrontation politique entre deux personnalités chrétiennes influentes – un cardinal nommé par le Vatican et un chef de milice, avec terre et influence au cœur du drame.

Le différend ajoute aux malheurs des chrétiens irakiens, qui se sont souvent sentis mis à l’écart dans l’ordre politique. Une visite du pape François en 2021 a donné une lueur d’espoir qui s’est rapidement estompée.

Pendant ce temps, la population chrétienne a chuté. Le nombre de chrétiens en Irak aujourd’hui est estimé à 150 000, contre 1,5 million en 2003. La population totale de l’Irak est de plus de 40 millions.

La tension politique a augmenté le mois dernier lorsque le cardinal Louis Sako s’est retiré de son siège à Bagdad dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak après que le président irakien Abdul Latif Rashid a révoqué un décret reconnaissant sa position de patriarche des Chaldéens, la plus grande dénomination chrétienne d’Irak et l’une des Rites orientaux de l’Église catholique.

Sako a déclaré qu’il ne retournerait pas à Bagdad tant que sa reconnaissance ne serait pas rétablie. Son départ a ajouté au sentiment d’impuissance de nombreux chrétiens.

« Bien sûr, cela nous affecte psychologiquement », a déclaré Sura Salem, une militante sociale chrétienne à Bagdad. « Vous vous sentez comme une famille sans père. »

Les chrétiens ont organisé une petite manifestation à Bagdad contre le départ de Sako, mais Salem a déclaré qu’« écouter la voix des chrétiens est la dernière préoccupation » des dirigeants irakiens.

Sako accuse une campagne menée contre lui par Rayan al-Kildani, un autre chrétien chaldéen qui a formé une milice appelée les Brigades de Babylone qui a combattu l’EI et patrouille toujours dans une grande partie des plaines de Ninive.

Le groupe est affilié aux Forces de mobilisation populaire, un ensemble de milices principalement chiites soutenues par l’Iran. Son parti politique associé, le Babylon Movement, a remporté quatre des cinq sièges désignés par les chrétiens lors des élections législatives de 2021 en Irak.

Sako pense qu’al-Kildani cherche à reprendre les dotations et les propriétés chrétiennes. Al-Kildani a fait des allégations similaires à propos de Sako.

« J’ai résisté à cette milice et à d’autres qui voulaient s’emparer de ce qui appartient de droit aux chrétiens », a déclaré Sako à l’Associated Press, quelques jours après son arrivée à Erbil, chaleureusement accueillie par des responsables kurdes. « Bien sûr, personne ne défend les chrétiens en dehors de l’église. »

Dans le quartier huppé de Mansour à Bagdad, al-Kildani était occupé à nouer des alliances politiques.

Un après-midi récent, plusieurs canapés dans le hall somptueux du siège de son parti étaient occupés par des femmes bien habillées portant des hijabs, sous une peinture de la Cène et un portrait d’al-Kildani.

Une par une, les femmes entrèrent dans le bureau intérieur, chacune ressortant avec un sac cadeau. L’un des visiteurs a expliqué qu’il s’agissait de candidats politiques intéressés à se présenter sur la liste d’al-Kildani à Mossoul lors des élections provinciales de décembre.

Après le départ des visiteurs, un al-Kildani souriant et courtois fit son entrée.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait joué aucun rôle dans le retrait du décret du patriarche et a rejeté les allégations selon lesquelles il cherchait à saisir les terres de l’église.

« Je suis le fils de cette église, et c’est mon devoir de la respecter, mais c’est malheureux quand un ecclésiastique accuse quelqu’un sans preuve », a-t-il déclaré.

Al-Kildani a accusé Sako d’avoir vendu les propriétés de l’église, des allégations que le patriarche nie, et il a intenté une action en justice contre Sako pour diffamation. Mais al-Kildani s’est dit prêt à rencontrer Sako pour se réconcilier.

Sako a rejeté la suggestion. Al-Kildani « a une milice et sa loyauté n’est pas envers l’église », a déclaré le patriarche. « Ce n’est pas une personne respectable. »

Le président irakien a minimisé sa révocation de la reconnaissance de Sako en tant qu’intendant bureaucratique, affirmant que cela ne diminuait pas le statut juridique ou religieux du patriarche.

Le Vatican est resté largement silencieux. Son ambassade à Bagdad a déclaré dans un communiqué que la Constitution irakienne garantit que les chefs d’églises peuvent administrer les propriétés de l’église.

Un haut responsable du Vatican, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à commenter les médias, a déclaré que le décret n’était pas nécessaire compte tenu des garanties constitutionnelles. Il a déclaré que le Saint-Siège ne voulait pas s’impliquer dans le différend mais avait invité Sako à apaiser les tensions avec les autorités irakiennes pour le bien des chrétiens irakiens.

Les États-Unis se sont rangés du côté de Sako. Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré le mois dernier que les États-Unis craignaient que la position de Sako « soit attaquée » par un chef de milice qui, en 2019, a été frappé de sanctions américaines pour son implication présumée dans des violations des droits de l’homme, notamment en coupant l’oreille d’un captif.

Al-Kildani a nié les allégations et a accusé la communauté internationale d’être ingrate après le rôle de son groupe dans la lutte contre l’EI.

Il a accusé le Parti démocratique du Kurdistan – parti au pouvoir dans la région kurde et rival de l’Union patriotique du Parti du Kurdistan du président irakien – et les États-Unis d’avoir organisé le retrait de Sako de Bagdad pour des raisons politiques.

Pour certains chrétiens, le drame est éclipsé par des problèmes plus pressants.

Alors qu’Anan al-Dawi, une résidente de Bagdad, quittait une messe peu suivie dimanche, sa principale préoccupation était une récente panne de courant dans la chaleur torride de l’été. Elle a adopté un ton diplomatique concernant la querelle entre Sako et al-Kildani.

Bien que physiquement absente, dit-elle, Sako « vit dans tous nos cœurs ». Quant au groupe d’al-Kildani, elle a déclaré : « Je sers le pays à ma façon. Vous le servez dans le vôtre, et ils servent aussi leur pays.

De retour dans la plaine de Ninive, dans la ville de Batnaya, patrouillée par des membres de la milice de Kildani, Lawrence Sabah possède une petite usine où il fabrique des manches de vadrouille en bois importé de Russie. Sabah n’a pas partagé son opinion sur Sako ou al-Kildani, mais il avait d’autres plaintes.

« Il n’y a pas de services, parfois même l’eau n’arrive pas, et 70 ou 80 % des maisons ont été détruites », a-t-il dit. Il espère rejoindre ses parents et ses frères et sœurs, qui se sont réinstallés en Californie.

À environ 8 kilomètres (5 miles) au nord, dans le territoire sous contrôle kurde, Raad Ekram possède un magasin de fournitures électriques dans la ville peu peuplée de Telskof.

Lorsque sa famille a été déplacée du village vers la ville de Dohuk, Ekram pense qu’il a été négligé à la fois par le gouvernement irakien et par l’église.

« Nous n’avons jamais vu le patriarche », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je n’accepte pas ce qui lui est arrivé … et je n’accepte pas qu’il soit blessé. » Mais le patriarche « n’a pas fait tout ce qu’il aurait dû faire pour nous ».

Il encourage ses enfants à chercher fortune à l’étranger.

« Il n’y a plus rien en Irak », a-t-il dit, « surtout pour les chrétiens ».

