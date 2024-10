Une querelle de famille et le chef-d’œuvre de Klimt dans un manoir de Bruxelles provoquent des frictions

Pour recevoir des Morning Links dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine, inscrivez-vous à notre Petit-déjeuner avec ARTnews bulletin.

Les gros titres

DIFFÉREND MYSTÈRE AU MANOIR DE KLIMT. Le public sera-t-il bientôt autorisé à visiter le mystérieux Palais Stoclet un manoir à Bruxelles ? Le somptueux site classé au patrimoine de l’UNESCO conçu par un architecte viennois Joseph Hoffmannest orné d’un original Gustav Klimt frise en mosaïque, L’arbre de vie (1905-1911). La propriété est cependant fermée au public depuis le décès de son dernier habitant en 2002. Sept descendants de Adolphe Stocletle magnat industriel qui a construit le manoir en 1910 — et leurs huit avocats — se disputent pour savoir quoi faire du bâtiment et en ont interdit l’accès au public. Mais un nouveau modèle numérique du palais basé sur des archives du domaine public, créées par un professeur d’université et architecte David Lo Bugliooffre un aperçu virtuel du chef-d’œuvre, rapporte Le Wall Street Journal. La visite virtuelle actuellement présentée dans une galerie bruxelloise ne s’est cependant pas déroulée sans heurts et Lo Buglio a reçu plusieurs missives juridiques menaçantes de la part des héritiers Stoclet, affirmant que le modèle violait leur vie privée et leurs droits de propriété intellectuelle. Peu importe que le bâtiment ait reçu plus d’un million d’euros (1,1 million de dollars) de fonds publics pour son entretien, grâce à son statut de l’UNESCO. Entre-temps, une nouvelle loi exige que tous les sites classés par l’UNESCO soient ouverts quelques jours par an, bien que des mesures soient prises à ce sujet en raison de querelles politiques locales sans rapport.

RIEN COMME LA VRAIE CHOSE, PROUVE LA SCIENCE. En parlant d’expériences virtuelles, des scientifiques néerlandais ont démontré que la réalité est bien meilleure. Une étude neurologique a montré que les œuvres d’art physiques expérimentées en personne stimulent le cerveau dix fois plus que le fait de regarder une image sur une affiche, rapporte Le Gardien. L’étude commandée par le Musée Mauritshuis à La Haugue a utilisé une technologie de suivi oculaire et des IRM pour enregistrer l’activité cérébrale de 20 volontaires alors qu’ils examinaient des œuvres d’art authentiques par rapport à des œuvres d’art reproduites. « Tu deviens [mentally] plus riche lorsque vous voyez des choses, que vous en soyez conscient ou non, parce que vous établissez des connexions dans votre cerveau », a déclaré Martine Gosselinkdirecteur du Mauritshuis.

Le Digeste

Les militants écologistes, qui se sont scotchés au cadre de JMW Turnerla peinture Harpe éolienne de Tomson (1809) à Galerie d’art de Manchester en 2022, ont été acquittés hier. Le Arrêtez simplement le pétrole Les membres ont également écrit les mots « No New Oil » sur le sol avec de la craie, mais n’ont pas tenté de jeter quoi que ce soit directement sur la surface du tableau, contrairement à leurs collègues militants. Phoebe Plummer et Anna Hollandequi vient d’être condamné à une peine de prison pour avoir jeté de la soupe sur un Van Gogh peinture en 2022. [The Art Newspaper]

Hauser & Wirth représentera désormais Jeffrey Gibsonqui a réalisé cette année le Pavillon des États-Unis à la Biennale de Venise, marquant la première fois qu’un artiste autochtone recevait cet honneur en solo. [ARTnews]

Le Musée du Quai Branly à Paris s’est excusé et a promis de corriger les étiquettes et les textes qui omettent le terme « Tibet » et de le remplacer par le terme préféré du gouvernement chinois, « Xizang ». Cette réponse intervient au milieu d’allégations selon lesquelles l’institution aurait cédé à la pression chinoise en effaçant les confessions culturelles tibétaines. Des accusations similaires ont été lancées au Musée Guimet à Paris. [Hyperallergic]

Oups ! Un technicien de musée a accidentellement jeté une œuvre d’art en Alexandre Lavet chez Holland Musée LAM parce qu’il pensait que c’était une poubelle. Les responsables du musée ont pu récupérer la sculpture intacte et ont compris l’erreur. Après tout, la pièce Lavet, Tous les bons moments que nous avons passés ensemble (2016) est censé ressembler à une poubelle. Il comprend deux canettes de bière parfaitement reproduites, peintes à la main et écrasées. [Artnet News]

Le botteur

REFUSER D’IMITER. Le critique et cinéaste américain Henry Louis Gates Jr., qui s’est assis pendant Kerry James Marshallle premier portrait commandé par Magazine Frise sur ses auteurs préférés, ses musées et une vie imprégnée d’art. Le Smithsonien C’était le premier musée qu’il visitait quand il était enfant, et « c’était mieux que Fantasyland de Walt Disney, mec », se souvient-il. Mais il eut plus tard le cœur brisé en lisant un Washington Post rapport il y a quelques années, indiquant que les enfants noirs du centre-ville considéraient la visite du Smithsonian comme une activité « blanche ». Plus tard, répondant à des questions sur les citations qui l’inspirent, Louis Gates Jr a offert ce joyau de Samuel Johnson : « ‘Presque toute absurdité de conduite naît de l’imitation de ceux auxquels nous ne pouvons pas ressembler.’ C’est tellement pertinent pour l’histoire des Noirs », a-t-il déclaré.