Une querelle de famille au steak house voit 2 hommes TIRER avant même d’être mangés

Le suspect dans la fusillade devant le célèbre steakhouse Peter Luger était alors en fuite par les flics.

Arkies Somerville, 24 ans, aurait commis un vol à main armée avec son jeune frère Armel Somerville à Littleton, en Caroline du Nord.

Arkies Somerville a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre Crédit: Département de police de Littleton NC

Les enquêteurs à l’extérieur du steakhouse Peter Luger

Selon les rapports, la fusillade dans le restaurant emblématique s’est produite lorsqu’une dispute de famille a tourné au mauvais et que deux hommes ont été abattus à leur table.

L’affrontement a éclaté vers 21h45 jeudi avant même qu’ils n’aient mangé leur nourriture au restaurant basé à Brooklyn.

Sommerville a été accusé de deux chefs de tentative de meurtre en relation avec la fusillade.

Le département de police de Littleton a déclaré que Sommerville et son frère sont accusés d’avoir volé de l’argent et des objets de valeur à un homme qui a été ligoté, battu et qui avait une arme à feu sur la tête à l’intérieur de sa maison.

L’information a été publiée le 7 février sur Facebook, qui comprenait des photos d’Arkies et d’Armel et indiquait qu’ils se trouvaient probablement dans la région de Littleton ainsi qu’à Halifax et dans les comtés environnants.

«Si l’un ou l’autre des suspects est vu, nous exhortons la prudence et recommandons d’appeler immédiatement le 911 car les deux doivent être considérés comme armés et très dangereux», a ajouté le ministère.

Le New York Post rapporte que le combat a eu lieu à 9h45 jeudi soir avant que le couple n’ait même mangé

Selon le New York Post, un serveur de l’époque affirme qu’une vive dispute entre les deux hommes est devenue violente, a sorti une arme à feu et a commencé à tirer vers l’autre.

Mais le tireur aurait tiré sur deux convives sans méfiance en train de manger à l’extérieur.

Une victime, 30 ans, a été frappée à l’épaule tandis que l’autre, 57 ans, a été frappée à l’estomac.

Les deux hommes ont été transportés à l’hôpital de Bellevue, où ils devaient survivre, rapporte le journal.

Cela s’est produit lors de scènes chaotiques dans l’établissement qui avaient envoyé les clients et le personnel se cacher – dont beaucoup avaient peur pour leur vie.

Après qu’un témoin à l’intérieur a appelé le 911 et alerté des policiers, qui surveillaient une manifestation anti-flic à proximité, ils sont arrivés rapidement sur les lieux.

Même après l’incident, les gens ont continué à finir leurs repas au restaurant, selon un spectateur local.

RESTAURANT « ICONIQUE »

Ils ont ensuite rapidement arrêté le tireur présumé grâce à l’aide de son cousin, selon des sources locales.

L’arme à feu, que le suspect aurait utilisée, a été récupérée dans une poubelle autour du pâté de maisons et a maintenant été déposée comme preuve.

Les accusations portées contre le tireur présumé sont toujours pendantes.

Peter Luger a ouvert ses portes en 1887 et est rapidement devenu un favori du quartier dans la partie à prédominance allemande de l’arrondissement, selon son site Web.

En octobre 2019, le restaurant de grillades a été critiqué par le critique de restaurant du New York Times Pete Wells, qui a attribué au restaurant une sombre critique zéro étoile.

Cependant, dans un geste qui n’a fait qu’améliorer leur réputation, les propriétaires ont riposté contre la critique brûlante.

Le copropriétaire de Peter Luger a déclaré au New York Post à l’époque. « Nous savons qui nous sommes et avons toujours été. Le meilleur steak que vous puissiez manger. Pas la dernière salade de chou frisé. »