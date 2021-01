NICOSIE, Chypre (AP) – Les figures abstraites de femmes nues tournoyant aux rythmes d’un groupe de cinq musiciens avaient choqué de nombreuses personnes il y a près de 60 ans alors qu’elles regardaient l’œuvre d’art pour la première fois sur les murs d’un restaurant-discothèque populaire à Chypre.

Le précieux et très rare relief en béton de Christoforos Savva, l’artiste le plus avant-gardiste de Chypre des années 1960, était caché pendant des décennies dans les recoins souterrains de la discothèque Perroquet dans la ville abandonnée de Varosha – une ville fantôme inaccessible sous le contrôle militaire turc. depuis une guerre de 1974 a fendu ethniquement la nation insulaire.

Mais avec l’ouverture partielle controversée de Varosha en novembre dernier, l’œuvre d’art a de nouveau été révélée à la suite d’un rapport du journal local Politis. Maintenant, l’homme qui dit avoir commandé l’art à Savva demande l’aide des autorités pour qu’il soit retiré et transporté à la galerie nationale du pays à la vue de tous.

L’ancien propriétaire de Perroquet, Avgerinos Nikitas, 93 ans, un Chypriote grec, a fait appel à un comité composé de Chypriotes grecs et turcs qui est chargé de protéger les trésors culturels de Chypre des deux côtés de la fracture pour aider à supprimer les 13 sections.

«En retour, je m’engage à céder ces pièces à la Collection nationale en tant que petite contribution à l’énorme travail de Christoforos Savva», a déclaré Nikitas dans une lettre obtenue par l’Associated Press, adressée au comité ainsi qu’au ministère de l’Éducation de Chypre.

Mais toute l’entreprise pourrait être déraillée car la famille chypriote grecque qui possède l’hôtel Esperia Tower qui a accueilli le club Perroquet insiste sur le fait que l’œuvre d’art leur appartient légalement. Ils disent qu’ils ne permettront pas que leur «propriété privée» soit enlevée et transférée et mettent en garde contre des poursuites judiciaires.

S’exprimant au nom de sa famille, Panayiotis Constantinou a déclaré à l’AP que son avocat les avait informés que l’hôtel, le club et tout ce qu’il contenait appartenaient à la famille, quelle que soit la valeur culturelle de l’œuvre de Savva.

«Nous respectons et valorisons la culture, mais il s’agit d’une propriété privée sur laquelle on ne nous a rien demandé sur la possibilité de la supprimer, et en plus, quelqu’un d’autre la revendique», a déclaré Constantinou.

Les historiens de l’art considèrent Savva comme l’un des artistes les plus influents de l’époque qui a amené le monde de l’art traditionaliste et replié sur l’intérieur du pays dans la modernité dans les années qui ont immédiatement suivi l’indépendance de Chypre de la domination coloniale britannique en 1960.

Peintre et sculpteur, Savva s’est éloigné des styles artistiques établis et représentatifs en englobant des influences comme le cubisme, qu’il a repris lors de ses séjours à Londres et à Paris dans les années 1950, pour se tourner vers ses œuvres volumineuses. Il est décédé en 1968.

«Savva était un innovateur qui a toujours cherché à innover et à défier les temps conservateurs dans lesquels il vivait», a déclaré Andre Zivanari, directeur du Point Center for Contemporary Art.

Le travail de Savva reflétait la joie de vivre de Varosha, qui était à l’époque la station touristique la plus progressiste et la plus populaire de Chypre – un favori des visiteurs d’Europe et d’ailleurs, a déclaré Yiannis Toumazis, professeur d’histoire de l’art et membre chypriote grec du comité sur culture.

Tout cela a changé à l’été 1974 lorsque la Turquie a envahi à la suite d’un coup d’État des partisans de l’union avec la Grèce. Les forces armées turques ont pris le contrôle d’un Varosha vide et l’ont maintenu pratiquement fermé jusqu’en novembre dernier, lorsque les autorités chypriotes turques séparatistes ont rouvert une plage au public.

Cette décision a provoqué une grande consternation parmi les résidents chypriotes grecs de la banlieue et des protestations du gouvernement internationalement reconnu de l’île, craignant que les dirigeants de la ligne dure du nord chypriote turc ne visent à placer toute la zone sous son contrôle.

L’ancienne première dame chypriote et coprésidente du comité culturel, Androulla Vassiliou, a déclaré à l’AP que l’organisme envisagerait d’apporter les secours dans la partie sud de l’île, une fois que de nouveaux membres chypriotes turcs seront nommés.

Les anciens membres du comité chypriote turc ont démissionné collectivement en décembre dernier pour ce qu’ils ont dit être une divergence de vues avec la nouvelle direction chypriote turque sur son objectif de diriger les négociations pour résoudre la division chypriote loin d’un arrangement basé sur la fédération.

La récupération d’œuvres d’art qui ont disparu au milieu de la confusion de la guerre n’est pas sans précédent. En février dernier, le comité de la culture a réussi à obtenir le retour de 219 peintures – dont certaines des œuvres les plus importantes produites par des artistes chypriotes grecs – qui ont été considérées comme perdues ou volées dans le nord.

En échange, les Chypriotes turcs ont reçu de rares images d’archives du radiodiffuseur d’État CyBC des événements culturels et sportifs chypriotes turcs datant de 1955 au début des années 1960. Cet échange a été salué comme un moyen tangible de renforcer la confiance entre les Chypriotes grecs et turcs.

Toumazis a déclaré que le retour des secours de Savva serait une autre étape importante pour renforcer la confiance, mais mieux encore le serait si les gens pouvaient retourner dans leurs propriétés à Varosha.

«Ce serait bien si les gens eux-mêmes retournaient à ce qu’ils possédaient, plutôt que de se voir transférer des œuvres d’art», a-t-il déclaré.