Une querelle avec des tribus menace la réélection du gouverneur de l’Oklahoma

ADA, Okla. (AP) – Bon nombre des 39 tribus amérindiennes basées dans l’Oklahoma ont joué un rôle dans la politique de l’État pendant des décennies, souvent dans les coulisses. Ils sont devenus des joueurs plus grands et plus francs lorsque les électeurs ont approuvé les jeux de hasard à la Las Vegas en 2004. Les budgets de plusieurs grandes tribus ont explosé avec les revenus des casinos.

Cette année, dans leur décision politique la plus énergique à ce jour, ils exercent leur influence considérable pour s’opposer à un second mandat du gouverneur républicain Kevin Stitt, lui-même citoyen cherokee, qui fait face à un défi de réélection difficile après s’être disputé avec les tribus pendant presque toute sa premier mandat.

À quelques semaines des élections, cinq des tribus les plus puissantes de l’État ont conjointement approuvé l’adversaire démocrate de Stitt, Joy Hofmeister, le surintendant des écoles publiques de l’État qui a promis une relation plus coopérative avec les nations tribales. C’est la première fois dans l’histoire moderne que les tribus, qui ont souvent des intérêts uniques ou concurrents, ont pesé sur la course d’un gouverneur d’une manière aussi publique.

“Je ne sais pas si j’ai jamais vu (les tribus) plus actives qu’elles ne le sont aujourd’hui”, a déclaré Pat McFerron, consultant politique et sondeur de longue date du GOP de l’Oklahoma. “Je pense qu’ils ont peut-être volé un peu plus sous le radar auparavant.”

L’effet est une course étonnamment serrée dans un État rouge foncé qui est généralement une réflexion après coup dans la politique nationale. Reflétant les inquiétudes concernant la vulnérabilité de Stitt, le super PAC de la Republican Governors Association a publié une annonce à la fin de la campagne liant Hofmeister au président Joe Biden et à la hausse des prix de l’essence.

La querelle de Stitt avec les tribus a commencé au cours de sa première année au pouvoir lorsqu’il a tenté en vain de renégocier le pacte de jeu de l’État avec les tribus. Son administration a ensuite cherché à annuler une décision historique de la Cour suprême des États-Unis sur la souveraineté tribale en 2020 et a de nouveau attiré la colère des tribus l’année dernière lorsqu’il a mis fin aux pactes de chasse et de pêche entre l’État et les tribus.

“Il semble avoir apprécié ce combat, le savoure et le désigne comme un insigne d’honneur”, a déclaré McFerron. “C’est presque comme s’il se moquait d’eux.”

L’animosité entre Stitt et les tribus s’est répandue dans l’opinion publique à l’approche des élections de mi-mandat. Les chefs tribaux ont publiquement attaqué le gouverneur, les réunions publiques sur l’application de la loi dans le pays indien sont devenues laides et Stitt a fait face à une avalanche de publicités contre l’argent noir.

“Tout gouverneur qui prétend et tente de dominer des tribus est préjudiciable aux tribus et à l’État”, a déclaré le chef principal de la nation Muscogee, David Hill.

Stitt, propriétaire d’une société de prêts hypothécaires multimillionnaire et nouveau venu politique lorsqu’il s’est présenté il y a quatre ans, a été poursuivi par des scandales dans son administration, y compris un accord de faveur accordé à un propriétaire de restaurant de barbecue qui a abouti à une enquête criminelle, une dépense inappropriée des fonds de secours contre les coronavirus destinés pour l’éducation et 2 millions de dollars dépensés en médicaments contre le paludisme pendant la pandémie de COVID-19 que les médecins avaient avertis qu’ils ne devraient pas être utilisés pour traiter le virus sans plus de tests.

Stitt a également vanté de nouvelles lois interdisant l’avortement, même en cas de viol ou d’inceste, et ciblant le traitement médical des enfants transgenres, qui ont tous deux refoulé certains républicains modérés et indépendants.

Pour sa part, Stitt dit qu’il espère que s’il est élu pour un second mandat, il aura amélioré ses relations avec les tribus amérindiennes. Pourtant, il insiste sur le fait que la décision de la Cour suprême élargissant la souveraineté tribale a été préjudiciable à l’État.

“J’ai dit aux gens que je n’entrerai pas dans l’histoire en tant que gouverneur qui trahit mon état”, a déclaré Stitt. «Beaucoup de gens veulent dépeindre cela comme une chose anti-indienne. Ce n’est pas. C’est une chose pro-Oklahoma.

Dans la perspective des élections, plusieurs groupes à but non lucratif qui se concentrent sur l’inscription et l’engagement des électeurs amérindiens disent qu’ils n’ont jamais vu ce niveau d’enthousiasme parmi les électeurs indiens dans la politique à l’échelle de l’État.

Lors d’un récent événement d’inscription des électeurs à l’East Central University d’Ada, dans l’Oklahoma, siège de la nation Chickasaw, un flux constant d’étudiants, dont beaucoup d’Amérindiens, se sont inscrits pour s’inscrire pour voter lors d’un événement organisé en partie par Rock the Native Vote . C’est une organisation à but non lucratif parrainée par l’Église méthodiste indienne d’Oklahoma qui a été créée en 2002. Dans le parking se trouvaient des voitures avec des plaques d’immatriculation tribales des tribus Cherokee, Chickasaw, Comanche, Kiowa et Otoe-Missouria.

“Notre objectif est d’inscrire les gens et, plus important encore, les électeurs autochtones de notre État”, a déclaré Devon Rain Potter, 19 ans, un citoyen de la nation Chickasaw qui aidait à tenir un kiosque d’inscription. « Une fois que nous aurons réussi à convaincre les électeurs autochtones de se présenter aux urnes, nous pourrons faire beaucoup de choses.

Selon les données les plus récentes du recensement américain, l’Oklahoma compte l’un des pourcentages les plus élevés de citoyens amérindiens, soit près de 10 % de la population de l’État. 6,6 % supplémentaires s’identifient comme appartenant à deux races ou plus. C’est assez facilement pour faire pencher la balance dans une course très disputée à l’échelle de l’État.

Et il n’y a pas que l’Oklahoma où les électeurs autochtones sont courtisés et invités à se présenter. La Native Organizers Alliance cible les électeurs autochtones dans les États du pays, y compris les États swing avec de grandes populations amérindiennes comme l’Arizona, a déclaré Judith LeBlanc, directrice exécutive du groupe.

Même dans le Texas rouge foncé, qui a connu une augmentation de la population amérindienne au cours des 10 dernières années, le groupe Democracy is Indigenous DFW a attiré des dizaines de personnes lors d’une rencontre avec des candidats, dont le candidat démocrate au poste de gouverneur Beto O’Rourke, qui défie le gouverneur républicain sortant Greg Abbott. L’objectif du groupe non partisan est d’accroître l’engagement des électeurs dans la population amérindienne et autochtone du Texas.

“Nous menons une campagne d’inscription des électeurs sans réserve”, a déclaré LeBlanc. “Je crois qu’en Oklahoma, nous pouvons faire la différence.”

Sean Murphy, l’Associated Press