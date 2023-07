Une Québécoise est décédée lorsque les premiers intervenants n’ont pas pu la sortir de la rivière. Sa famille veut des réponses

Claude Deladurantaye travaillait sur un chantier de construction près de la Rivière du Sud, à Montmagny, au Québec, à environ 80 kilomètres au nord-est de la ville de Québec, lorsqu’il a entendu une éclaboussure.

Il était 12h30 le 21 avril et à sa grande horreur, il a vu une voiture se balancer dans l’eau. Il avait quitté l’autoroute et plongé dans l’eau avec une femme au volant.

Josyane Tanguay Pelletier, une notaire et avocate de 36 ans qui revenait à Rimouski d’un voyage d’affaires à Montréal, était bloquée et il était la seule personne dans les parages.

Quand il l’a vue pour la première fois, elle était inconsciente.

« Puis elle s’est réveillée et j’ai dit ‘Oh mon Dieu, elle est vivante !' », a déclaré Deladurantaye.

Il a téléphoné à un collègue, qui a appelé le 911.

Ensuite, Deladurantaye a couru vers la berge, où la voiture se trouvait initialement à environ trois mètres. Après quelques minutes, le courant a entraîné le véhicule au milieu de la rivière.

Il dit que les airbags s’étaient déployés, obstruant la vue du conducteur, et que de l’eau s’infiltrait par l’avant de la voiture, ce qui avait subi l’impact de l’accident.

La famille de Josyane Tanguay Pelletier a inspecté son VUS à la casse après son décès. (Soumis par Marise Tanguay)

Il dit qu’une des fenêtres de la banquette arrière était partiellement ouverte et que Tanguay Pelletier l’a interpellé.

« Elle a dit ‘S’il vous plaît, ne m’abandonnez pas' », a déclaré Deladurantaye. « Quand ses yeux ont rencontré les miens, ma vie a changé pour toujours. »

Il dit qu’il lui a promis qu’il ne la quitterait pas et pendant les 25 minutes suivantes, Deladurantaye a fait de son mieux pour réconforter Tanguay Pelletier alors qu’ils attendaient désespérément l’arrivée des équipes d’urgence. Alors que les eaux glaciales montaient, elle sombra dans l’inconscience.

Le témoin raconte que Josyane Tanguay Pelletier a eu du mal à rester au-dessus de la montée des eaux dans la voiture. (Soumis par Marise Tanguay)

« Et je ne l’ai jamais quittée, jusqu’à la fin », dit tranquillement Deladurantaye. « Je lui ai crié que j’avais appelé la police et qu’ils allaient la sauver… Elle a cru jusqu’à la dernière minute. Moi aussi. »

Tandis que Deladurantaye regardait impuissant, il entendit des sirènes au loin.

« Elle a lutté contre l’eau qui montait dans sa voiture », a déclaré Deladurantaye. Ensuite, dit-il, la voiture a été submergée et elle a été perdue dans la rivière.

Au moment où les équipes d’urgence sont arrivées – la police vers 12 h 55, une ambulance et les pompiers quelques minutes plus tard – Deladurantaye dit que seul le toit de la voiture était visible.

La mort de Tanguay Pelletier a fait les manchettes à travers la province parce que les pompiers qui sont finalement arrivés sur les lieux n’ont pas pu intervenir immédiatement. Il a soulevé la question de la formation en sauvetage aquatique et de l’équipement adéquat dans les casernes de pompiers du Québec.

Sa famille dit que Josyane Tanguay Pelletier atteignait son rythme professionnel et personnel lorsque sa vie a été écourtée par un accident tragique. (Soumis par Karl Thériault)

La famille de Tanguay Pelletier tente toujours de comprendre comment cela a pu se passer, prenant la vie d’une jeune femme qu’ils décrivent comme une professionnelle accomplie et « un rayon de soleil » qui adorait chanter et danser.

Bien que la famille et les amis attendent toujours le rapport du coroner et les résultats d’une enquête, la mère de Josyane, Marise Tanguay, et son beau-père, Bertrand Potvin, croient qu’elle aurait pu survivre au plongeon.

‘Josyane aurait pu être sauvée’, dit son beau-père

Les détails qui ont émergé au sujet de sa mort n’ont fait qu’ajouter au chagrin de la famille, a déclaré Potvin.

Marise Tanguay, Josyane Tanguay Pelletier et Bertrand Potvin. Ses parents la décrivaient comme un rayon de soleil. (Soumis par Bertrand Potvin)

« Josyane était une battante, qui n’a jamais baissé les bras », a-t-il ajouté. « Même dans la rivière, elle s’est battue pendant 25 minutes sans aide. Notre douleur est doublée car Josyane aurait pu être sauvée si les sauveteurs avaient été entraînés et équipés. »

Les équipages sont arrivés «trop tard», l’ont retirée 72 minutes après l’accident

Il a fallu près d’une demi-heure à certaines équipes d’urgence pour arriver sur les lieux, alors que Potvin et Tanguay affirment qu’il ne se trouve qu’à trois minutes de route de la caserne des pompiers.

Le témoin indique que Tanguay Pelletier a été sorti de l’eau 72 minutes après l’accident. (CMATV – Montmagny)

Deladurantaye dit que lorsque les pompiers sont arrivés, il les a entendus dire qu’ils ne pouvaient pas entrer dans l’eau parce qu’ils n’avaient pas de formation en sauvetage aquatique.

« Ils avaient un bateau à moteur… [But] ils n’ont pas eu les moyens de se payer une formation », a déclaré Deladurantaye.

« [The paramedic] m’a dit que si cela fait plus de 10 minutes et qu’elle a été sous l’eau froide, nous ne pouvons rien faire. J’ai dit quoi?' »

Il dit que Tanguay Pelletier n’a été sorti de l’eau que vers 13 h 44 – 72 minutes après l’accident – par Croisières Lachance, une entreprise de tourisme nautique qui a été appelée lorsqu’il est devenu clair que les équipes d’urgence ne pouvaient pas intervenir.

Dans les semaines qui ont suivi l’accident, Deladurantaye a parlé avec les parents de Tanguay Pelletier – et a assisté à ses funérailles – et les a aidés à comprendre ce qui s’était passé dans les derniers instants de leur fille. Il a accepté de parler à CBC parce qu’il veut soutenir les parents de Tanguay Pelletier dans leur quête de réponses — et de changement.

« Ça fait mal. J’étais la dernière personne à qui elle parlait. Elle était la dernière personne qui croyait en moi. Le système, c’est de la merde », a déclaré Deladurantaye.

« J’étais tout seul pendant 25 minutes. Ça ne peut pas être. J’étais dans le centre-ville… Vous ne pouvez pas laisser quelqu’un mourir comme ça. »

Marise Tanguay, Bertrand Potvin et Karl Thériault se sont rendus sur les lieux de l’accident dans les semaines qui ont suivi. (Soumis par Marise Tanguay)

« C’est ça qui est terrible », a dit le beau-père de Tanguay Pelletier. « Nous sommes sous le choc et nous devons vivre le reste de nos vies avec le départ de Josyane, que nous aimions tant. »

« Je ne veux pas que cela arrive à quelqu’un d’autre », a déclaré Marise, assise sur le canapé à côté de son mari. Elle a saisi une photo de sa fille dans ses mains.

« Je veux qu’il y ait une formation. »

Marise Tanguay tenait une photo de sa fille, Josyane. Tanguay a déclaré qu’elle n’était pas sûre de pouvoir un jour accepter la mort de sa fille. (Rachel Watts/CBC)

Lacunes dans la formation des pompiers volontaires

La ville de Montmagny affirme que son service incendie est composé principalement de bénévoles et qu’à part le directeur et l’agent de prévention des incendies, la quasi-totalité de ses pompiers ont des emplois à temps plein ailleurs.

Selon un enquête par l’Association des chefs de pompiers du Québec qui a été envoyé à plus de 400 directeurs de la sécurité incendie, un peu plus de 5 000 des 21 000 pompiers de la province font leur travail à temps plein.

Cela fait partie de ce qui rend la formation au sauvetage aquatique difficile, explique Westley Grenon, directeur des opérations au SIFA, une organisation qui offre des cours de formation au sauvetage aquatique.

En tant qu’instructeur qui enseigne aux pompiers, il dit que les services d’urgence ne sont pas toujours également équipés partout dans la province.

« Allez conduire une heure et demie hors de Montréal et vous tomberez dans les services à temps partiel. Conduisez encore une demi-heure après cela et maintenant vous êtes dans des zones de bénévolat complet où vous aurez un gros écart », a déclaré Grenon.

Une équipe de pompiers de Boisbriand, au Québec, s’entraîne à se sauver mutuellement des rapides de Salaberry-de-Valleyfield en mai. (Kwabena Oduro/CBC)

Il dit que dans ces cas, il est parfois difficile d’imposer un ensemble uniforme de qualifications, y compris des cours avancés de sauvetage aquatique.

Si l’équipe n’est pas correctement qualifiée au moment d’un appel difficile sur le terrain, Grenon dit qu’un « no-go call est absolument le meilleur ».

« Le fameux appel go/no-go est la chose la plus difficile à laquelle tout sauveteur devra faire face lorsqu’il sera sur le terrain », a déclaré Grenon.

Il dit qu’il peut être traumatisant pour une équipe de premiers intervenants de rester impuissante en regardant un civil lutter pour survivre.

Dans le cas de l’accident de Tanguay Pelletier, il dit que la rivière peut être plus froide que prévu parce qu’elle est en mouvement. Cela peut raccourcir la fenêtre de survie d’une victime et exposer les sauveteurs à un plus grand risque.

Westley Grenon, directeur des opérations chez SIFA, une entreprise qui offre une formation en sauvetage aquatique aux pompiers, explique que la formation varie considérablement à travers le Québec. (Kwabena Oduro/CBC)

Enquête en cours, Montmagny veut une formation en sauvetage aquatique

La municipalité de Montmagny dit ne pas faire d’entrevues car une enquête est en cours.

Mardi, la ville a publié une déclaration disant qu’elle voulait des règles plus claires sur les sauvetages aquatiques. La déclaration faisait référence à la décès de deux pompiers près de Baie-Saint-Paul, au Québec. en avril 2023 suite aux inondations dans la zone .

« La Ville confirme son engagement à offrir une formation en sauvetage aquatique qui respecte les normes de santé et de sécurité », lit-on dans le communiqué.

Le maire de Montmagny, Marc Laurin, dit qu’il est de tout coeur avec la famille et les amis de Tanguay Pelletier.

« Nous leur offrons nos plus sincères condoléances. Cet événement a ébranlé, et continue d’ébranler, nos citoyens et nos employés. Nous ferons tout en notre pouvoir pour répondre aux demandes des enquêteurs », a déclaré Laurin.

Karl Thériault, a rencontré Tanguay Pelletier en janvier et dit qu’ils se sentaient comme des âmes sœurs. (Rachel Watts/CBC)

Petit ami, meilleur ami et famille en deuil

Pour les proches de Tanguay Pelletier, toute enquête ou recommandation d’amélioration de l’entraînement peut les réconforter, mais n’effacera pas leur douleur.

Le petit ami de Tanguay Pelletier, Karl Thériault, ne l’avait rencontrée qu’en janvier mais était rapidement tombé sous le charme de son sens de l’humour et de son attitude positive.

« Nous étions censés être ensemble », a déclaré Thériault. « C’était magique. Nous étions amoureux. »

« Nous étions si heureux », a déclaré Thériault. « Quand je l’ai rencontrée, je me suis dit : « Oh mon Dieu, comme si elle était la fille que j’ai toujours voulu rencontrer »… Elle était mon joyau rare.' »

La meilleure amie de Tanguay Pelletier, Justine Savard, était au téléphone avec elle avant l’accident.

Josyane Tanguay Pelletier, à gauche, et Justine Savard, à droite, étaient amies depuis plus de 10 ans. (Soumis par Justine Savard)

Le couple rattrapait son projet de se voir lorsque la ligne a été interrompue.

Savard pensait que l’appel avait été interrompu à cause d’un signal faible. Deux jours plus tard, elle a appris ce qui s’était réellement passé et que sa meilleure amie était morte.

« C’était comme un cauchemar », a déclaré Savard. « Je n’y croyais tout simplement pas au début. Cela n’avait tout simplement aucun sens parce qu’elle était pleine de vie et nous riions, riions, pensions à faire des plans pour l’avenir … Elle méritait beaucoup plus. »

Josyane Tanguay Pelletier en photo avec la fille aînée de Justine Savard, Mélissandre. Savard dit que sa meilleure amie a aidé à choisir le nom de sa fille. (Soumis par Justine Savard)

Quant à la famille de Tanguay Pelletier, elle a encore de la difficulté à croire que le cauchemar est réel.

« Elle était bien placée parce qu’elle a trouvé un travail qu’elle adorait et elle a trouvé l’amour de sa vie et songeait à fonder une famille, mais c’est arrivé », a déclaré sa mère, Marise, en essuyant les larmes de ses yeux.

« Notre fille nous a été arrachée. C’est ce que nous ressentons. Je ne suis pas sûr que je pourrai jamais accepter cela. Je n’y crois toujours pas. Nous sommes en deuil et nous le resterons longtemps. «