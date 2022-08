Une Québécoise bouleversée après qu’un pharmacien lui ait refusé la pilule du lendemain en raison de ses croyances religieuses

Une jeune femme de Saguenay, au Québec, dit avoir quitté une pharmacie locale honteuse après qu’un pharmacien ait refusé de lui vendre sa contraception orale d’urgence, mieux connue sous le nom de pilule du lendemain, parce qu’elle allait à l’encontre de ses croyances religieuses.

“Je me sentais mal, je me sentais vraiment jugée”, a déclaré la jeune femme de 24 ans, qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles.

La femme a déclaré que le pharmacien lui avait dit que lui prescrire la pilule “n’était pas dans ses valeurs” et lui avait dit d’aller dans un autre magasin ou d’attendre qu’un autre pharmacien se présente qui pourrait la lui prescrire.

“J’étais un peu sidérée, je ne savais pas quoi dire”, a déclaré la dame de son expérience à la pharmacie Jean Coutu dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Elle a finalement eu accès à la pilule en se rendant dans une autre pharmacie voisine, mais deux jours après l’événement, la femme a déclaré qu’elle se remettait toujours de la détresse émotionnelle que cela lui avait causée.

Droits du pharmacien protégés par la Charte canadienne

Pour une efficacité maximale, la pilule contraceptive orale d’urgence doit être prise 12 à 24 heures après le rapport sexuel, selon Familiprix, un regroupement canadien de pharmaciens indépendants.

La femme a dit qu’elle avait dit au pharmacien que sa situation était urgente et qu’elle devait prendre la pilule ce jour-là, mais “il ne ferait rien pour moi”.

Elle a dit qu’elle avait de la chance que son employeur lui ait permis de s’absenter pour attendre le service dans une autre pharmacie où elle a finalement reçu les médicaments.

Le pharmacien en question a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, mais il a reconnu que ce n’était pas la première fois qu’il refusait d’offrir ce service.

La situation s’est déroulée à cette pharmacie Jean Coutu du boulevard Talbot à Chicoutimi, près de la rue des Saguenéens. (Roby St-Gelais/Radio-Canada)

Dans une déclaration à CBC Montréal, le Groupe Jean Coutu a déclaré que s’il reconnaît le droit des femmes d’avoir accès aux services professionnels qu’elles désirent, « la Charte des droits et libertés permet à un professionnel de refuser d’accomplir un acte qui irait à l’encontre de sa ses valeurs.”

Selon l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), dans ces cas, le pharmacien est tenu de référer le patient à un autre pharmacien qui peut lui fournir ce service.

Dans le cas où la pharmacie est située dans une région éloignée où le patient n’a pas la possibilité d’être référé ailleurs, le pharmacien a l’obligation légale de s’assurer que le patient obtienne la pilule.

L’OPQ précise que, bien qu’elle ne puisse se prononcer sur le cas particulier de cette jeune femme, « une chose est certaine, dans une telle situation, la patiente ne doit pas se sentir jugée et doit être prise en charge par le professionnel, même s’il ne fournit pas personnellement les service.”

L’OPQ précise que les patients peuvent toujours déposer une plainte auprès de son service d’enquête s’ils croient qu’un pharmacien a commis une faute.

Un revers pour les droits des femmes : un groupe local de femmes

À la suite de la récente décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe c. Wade, mettant fin au droit constitutionnel à l’avortement, un groupe de défense des droits des femmes de Saguenay affirme que cette situation ressemble à un autre revers pour les droits des femmes.

« On veut s’assurer qu’on ne régresse pas sur ces enjeux, c’est très important », a déclaré Gisèle Dallaire, coordonnatrice du Table de concertation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dallaire a déclaré que la recherche d’une contraception orale d’urgence est déjà une décision difficile à prendre et qu’un refus peut être décourageant.

“Vous êtes dans une position de faiblesse et vous devez aller demander, puis vous faites face à un refus”, a-t-elle déclaré. “J’étais très triste pour [this woman] … qu’elle avait besoin de faire une autre action et d’aller voir un autre pharmacien [and] peut-être recevoir un autre refus.”

Dallaire a déclaré que la pharmacie doit faire plus pour avertir les femmes qui recherchent ce type de soins contraceptifs que ce pharmacien ne les leur fournira pas afin qu’elles ne soient pas confrontées à la même situation.

Pour la jeune femme de 24 ans, elle a dit que ce devrait être son choix de prendre la pilule et qu’elle ne devrait pas en avoir honte.

“Je ne pense pas que ce soit au pharmacien de nous faire ressentir cela”, a-t-elle déclaré. “C’est ma décision à prendre, ce n’est pas la sienne. C’est mon corps”, a-t-elle déclaré.

La dame songe à porter plainte à l’OPQ. Entre-temps, elle a signalé la situation au service à la clientèle de Jean Coutu.