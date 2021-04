Un objet flottant devant une caméra lors du lancement de Crew Dragon la semaine dernière a été confondu par certains avec un morceau de débris spatial dangereux que la capsule a failli percuter en se dirigeant vers la Station spatiale internationale.

La deuxième mission habitée par Crew Dragon de SpaceX a eu un moment de tension lorsque les membres de l’équipage ont été invités à enfiler des combinaisons spatiales en raison d’un possible «Événement de conjonction». En substance, on pensait qu’un morceau de débris spatial se trouvait sur une trajectoire trop proche de celle du vaisseau spatial, et le contrôle de mission a pensé qu’une manœuvre pouvait être nécessaire par mesure de précaution. Aucune esquive n’a finalement été nécessaire et l’alarme semble avoir été fausse, a reconnu lundi le Commandement spatial américain.

Mais mardi, certains médias ont déclaré que la capsule « Semblait éviter de justesse d’être frappé par des débris » et que le moment a été capté par une caméra embarquée. Des images de la prétendue rencontre rapprochée ont en effet été diffusées en direct, bien qu’elles ne justifient guère le langage alarmant.

C’est le moment où la capsule Crew Dragon de SpaceX a semblé éviter de justesse d’être frappée par des débris alors qu’elle s’approchait de la Station spatiale internationale https://t.co/fWR3GozW7U – LBC News (@LBCNews) 27 avril 2021

Lors de la séparation de la capsule spatiale du deuxième étage de la fusée Falcon 9, un petit objet pouvait être vu flottant à travers le champ de vision. Ce que c’était exactement est difficile à déterminer, mais certains observateurs de l’espace ont supposé qu’il aurait pu s’agir d’un petit morceau de glace qui avait formé la surface de la fusée et a été délogé par le processus de séparation. Quelle que soit sa nature, il n’avait pas la propriété nécessaire pour constituer une menace pour le vaisseau spatial – une vitesse relative suffisamment élevée.

c’était probablement juste un grain de glace à l’intérieur de la partie supérieure du 2ème étage (semblait relativement grand car il était proche de la caméra et flou et rétro-éclairé par le soleil, la forme hexagonale est due aux six lamelles de l’ouverture à l’intérieur l’objectif de la caméra) pic.twitter.com/X4XZ5fHVE8 – Nagy Attila Károly (@nattilak) 23 avril 2021

Le danger des débris spatiaux est relativement faible, mais il augmente à mesure que l’humanité continue d’utiliser son espace proche. Une collision avec même un petit objet métallique volant à grande vitesse peut être assez puissante et causer des dommages ou même la destruction d’un satellite.

Le pire des cas serait une destruction en cascade d’objets en orbite terrestre basse, chacun envoyant de nouveaux éclats dangereux d’obus le long d’orbites imprévisibles, rendant finalement les lancements spatiaux impossibles pendant des années et des décennies, jusqu’à ce que les projectiles soient ralentis par la traînée et la désorbitation atmosphériques. . Les agences spatiales travaillent sur des moyens de réduire le nombre de déchets spatiaux, afin d’atténuer le risque.

