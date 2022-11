Une quantité record de céréales en temps de guerre quitte l’Ukraine malgré la menace de blocus russe | Nouvelles du monde

L’Ukraine a expédié un volume record de céréales en temps de guerre malgré le retrait de la Russie d’un accord international et l’avertissement que les expéditions sans son consentement seraient “plus risquées” et “dangereuses”.

Douze navires sont partis lundi des ports ukrainiens transportant 354 500 tonnes de produits agricoles, a indiqué l’administration militaire d’Odessa – dont 40 000 tonnes de céréales sur l’Ikaria Angel, un navire à destination de l’Éthiopie, où une grave sécheresse affecte des millions de personnes.

C’était le plus mouvementé en une seule journée depuis l’accord d’exportation de céréales négocié par la Turquie et la mer Noire en juillet.

Le grand convoi de navires a mis les voiles deux jours après que Moscou a suspendu son rôle dans l’accord en représailles à une attaque de drones aériens et sous-marins sur Russiede la flotte de la mer Noire basée à Sébastopol sur la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

Dernière guerre en Ukraine : les mains de Poutine “pourraient prouver qu’il ne va pas bien”

Président russe Vladimir Poutine a affirmé que des drones ukrainiens avaient voyagé vers leurs cibles à travers une zone convenue au niveau international destinée à assurer la sécurité des navires exportant du grain depuis les ports ukrainiens.

La menace d’une telle trajectoire mettait en danger les navires russes patrouillant dans la zone ainsi que les navires céréaliers eux-mêmes, a déclaré M. Poutine, justifiant la suspension par son pays de sa participation à l’accord qui a permis les exportations.

Ukraine n’a pas revendiqué l’attentat.

L’annonce de M. Poutine a jeté le doute sur le transport des céréales, le Kremlin avertissant lundi que sans les engagements russes en matière de sécurité, l’accord sur les céréales était “difficilement réalisable”.

Moscou a déclaré que c’était beaucoup plus “risqué, dangereux et non garanti”.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de “faire chanter le monde avec la faim” en se retirant de l’accord, tandis que le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a exhorté son homologue russe Sergei Shoigu lors d’un appel téléphonique à “reconsidérer” la suspension.

L’Union européenne a également exhorté Moscou à faire marche arrière.

“La décision de la Russie de suspendre sa participation à l’accord sur la mer Noire met en péril la principale voie d’exportation de céréales et d’engrais indispensables pour faire face à la crise alimentaire mondiale causée par sa guerre contre l’Ukraine”, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Malgré les retombées, un porte-parole de l’administration militaire d’Odessa a déclaré que la quantité déplacée lundi était juste supérieure au précédent record de guerre – 345 000 tonnes expédiées le 27 septembre.

“Aujourd’hui, 12 navires ont quitté les ports ukrainiens”, a écrit lundi le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, sur Twitter.

“Les délégations @ONU et turque fournissent 10 équipes d’inspection pour inspecter 40 navires visant à remplir la #BlackSeaGrainInitiative. Ce plan d’inspection a été accepté par la délégation ukrainienne. La délégation russe a été informée.”

Mardi à midi, trois autres navires en partance avaient quitté les ports ukrainiens après l’accord des délégations ukrainienne, turque et onusienne au Centre de coordination conjoint (JCC) basé à Istanbul.

Le coordinateur de l’ONU pour l’initiative céréalière, Amir Abdulla, aurait poursuivi ses discussions avec les trois États membres parties dans le but de reprendre une pleine participation.

L’accord sur les céréales – qui devait expirer le 19 novembre – garantissait un passage sûr à destination et en provenance d’Odessa et de deux autres ports ukrainiens, Chornomorsk et Yuzhne.

Cela faisait suite à un blocus des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire, qui a interrompu l’approvisionnement en céréales et autres produits alimentaires dans le monde et fait grimper les prix mondiaux.

L’Ukraine est l’un des plus grands producteurs de céréales au monde et le programme, vieux de trois mois, a évité une crise alimentaire mondiale.

