Commentez cette histoire Commentaire

SAN JUAN, Porto Rico – Une quantité record d’algues étouffe les côtes des Caraïbes de Porto Rico à la Barbade alors que des tonnes d’algues brunes tuent la faune, étouffent l’industrie du tourisme et libèrent des gaz toxiques. Plus de 24 millions de tonnes de sargasses ont recouvert l’Atlantique en juin, contre 18,8 millions de tonnes en mai, selon un rapport mensuel publié par le laboratoire d’océanographie optique de l’Université de Floride du Sud qui note “un nouveau record historique”.

Juillet n’a vu aucune diminution des algues dans la mer des Caraïbes, a déclaré Chuanmin Hu, un professeur d’océanographie optique qui aide à produire les rapports.

“J’avais peur”, se souvient-il avoir ressenti en voyant le chiffre historique de juin. Il a noté qu’il était de 20% supérieur au précédent record établi en mai 2018.

Hu a compilé des données supplémentaires pour l’Associated Press qui ont montré que les niveaux de sargasses pour les Caraïbes orientales ont atteint un niveau presque record cette année, juste après ceux signalés en juillet 2018. Les niveaux dans le nord des Caraïbes sont à leur troisième niveau le plus élevé, après juillet 2018 et juillet 2021. , il a dit.

Les scientifiques disent que davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer pourquoi les niveaux de sargasses dans la région atteignent de nouveaux sommets, mais le Programme des Nations Unies pour l’environnement des Caraïbes indique que les facteurs possibles incluent une augmentation des températures de l’eau en raison du changement climatique et des engrais chargés d’azote et des eaux usées alimentant les proliférations d’algues.

“Cette année a été la pire année jamais enregistrée”, a déclaré Lisa Krimsky, chercheuse et membre du corps professoral de Florida Sea Grant et agente régionale spécialisée dans les ressources en eau à l’Université de Floride. “C’est absolument dévastateur pour la région.”

Elle a déclaré que de grandes masses d’algues avaient un impact environnemental grave, la décomposition des algues modifiant la température de l’eau et l’équilibre du pH, ainsi que le déclin des populations d’herbes marines, de récifs coralliens et d’éponges.

“Ils sont essentiellement étouffés”, a déclaré Krimsky.

La «marée dorée» a également durement frappé les humains.

La concentration d’algues est si forte dans certaines parties de l’est des Caraïbes que l’île française de Guadeloupe a lancé une alerte sanitaire fin juillet. Il a mis en garde certaines communautés contre les niveaux élevés de sulfure d’hydrogène émanant d’énormes touffes d’algues en décomposition, qui peuvent affecter les personnes souffrant de problèmes respiratoires, y compris l’asthme.

L’administration Biden a déclaré une urgence fédérale après que les îles Vierges américaines ont averti le mois dernier de “quantités inhabituellement élevées” de sargasses affectant la production d’eau dans une usine de dessalement près de Sainte-Croix qui peine à répondre à la demande en période de sécheresse.

“Nous consommons autant que nous pouvons produire en ce moment”, a déclaré Daryl Jaschen, directeur de l’agence de gestion des urgences des îles. “Nous sommes très préoccupés par cela.”

De plus, la centrale électrique des îles Vierges américaines dépend de l’eau ultra-pure de l’usine de dessalement pour réduire les émissions contrôlées par l’Agence américaine de protection de l’environnement. La perte de cette eau obligerait le gouvernement à utiliser un type de carburant diesel plus cher et en quantité limitée, ont déclaré des responsables.

Les experts ont d’abord noté de grandes quantités de sargasses dans la mer des Caraïbes en 2011 qui, selon Hu et d’autres scientifiques, ont été créées par des vents et des courants plus forts que la normale. Le problème s’est aggravé à mesure que les touffes se multipliaient, alimentées par des nutriments et un fort ensoleillement.

“Dans l’Atlantique tropical, tout allait bien”, a déclaré Hu. “Tout pousse vite.”

Les sargasses consommées avec modération aident à purifier l’eau, absorbent le dioxyde de carbone et constituent un habitat clé pour les poissons, les tortues, les crevettes, les crabes et d’autres créatures. Mais c’est mauvais pour le tourisme, l’économie et l’environnement quand trop s’accumule juste au large ou sur les plages.

Un tapis d’algues brunes a récemment entouré une île inhabitée près du territoire français des Caraïbes de Saint-Martin qui est populaire auprès des touristes, obligeant les autorités à suspendre le service de ferry et à annuler les excursions de kayak et de plongée en apnée. Les eaux normalement translucides autour de l’île Pinel se sont transformées en une neige fondante brune et épineuse.

“C’est le pire que nous ayons jamais vu”, a déclaré Melody Rouveure, directrice générale d’une agence de voyage dans le territoire néerlandais des Caraïbes de Saint-Martin, qui partage une île avec Saint-Martin. “Cela a ruiné mes plans de plage personnels.”

Sur Union Island, qui fait partie de Saint-Vincent-et-les Grenadines, l’invasion d’algues a forcé certaines stations balnéaires à fermer jusqu’à cinq mois dans le passé.

Des masses de sargasses ont également étranglé l’industrie de la pêche des Caraïbes. Elle endommage les moteurs des bateaux et les engins de pêche, empêche les pêcheurs d’atteindre leurs bateaux et leurs zones de pêche et entraîne une baisse du nombre de poissons pêchés. La Barbade a été particulièrement touchée puisque les poissons volants représentent 60% des prises débarquées annuelles de l’île, selon l’Université des Antilles.

Une surabondance de sargasses a été blâmée pour la mort récente de milliers de poissons sur l’île des Caraïbes françaises de la Martinique. Il a également des militants préoccupés par le sort des tortues en voie de disparition, certaines mourant en mer empêtrées dans des algues ou incapables de pondre leurs œufs étant donné le tapis d’algues recouvrant le sable.

Aux îles Caïmans, un épais tapis de sargasses avait incité les responsables à lancer un programme d’essai dans lequel les équipages ont pompé plus de 2 880 pieds carrés (268 mètres carrés) d’algues hors de l’eau. Mais mardi, le gouvernement a annoncé qu’il suspendait les efforts de suppression car le niveau de décomposition le rendait peu pratique.

“L’échouement de sargasses dans le North Sound ne ressemble à aucun de ceux que nous avons connus auparavant en termes de localisation, de conditions météorologiques et d’échelle”, ont déclaré des responsables.

D’autres nations insulaires ont choisi d’utiliser des machines lourdes pour enlever les algues de la plage, mais les scientifiques préviennent que cela provoque une érosion et pourrait détruire les nids de tortues en voie de disparition.

Les tentatives d’utilisation de la sargasse comme engrais, nourriture, biocarburant, matériau de construction ou médicament se poursuivent, mais de nombreuses îles des Caraïbes sont incapables d’éliminer les grandes quantités d’algues car elles ont des difficultés financières et disposent de ressources limitées.

Le gouverneur Albert Bryan des îles Vierges américaines a déclaré qu’il avait demandé au président Joe Biden de déclarer une urgence fédérale pour l’ensemble du territoire des trois îles, pas seulement pour Sainte-Croix, mais cela ne s’est pas produit. Bryan a déclaré qu’il essayait maintenant de trouver des fonds locaux pour nettoyer les plages, “mais beaucoup de choses ont besoin d’argent en ce moment”.

Depuis 2011, de grandes quantités de sargasses ont envahi les Caraïbes chaque année sauf en 2013 – une anomalie qui, selon les scientifiques, pourrait être due à un manque de nutriments et à un changement de force et de direction du vent. Et les montants record signalés ces dernières années sont encore plus préoccupants pour les scientifiques et les gouvernements insulaires.