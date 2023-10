Une pupuseria Pacoima est parmi les premières à participer au programme de vaisselle réutilisable

Après 14 ans d’activité, Maria Flores a récemment célébré un grand changement dans son restaurant Pacoima, Pupuseria Cuzcatlan, qui, espère-t-elle, lui permettra d’économiser de l’argent et de contribuer à améliorer l’environnement.

Les pupusas resteront les mêmes, mais ils seront désormais servis aux convives avec des ustensiles alimentaires réutilisables, grâce à un effort pilote lancé par le programme Los Angeles Sanitation and Environment Réutilisable Foodware Microgrant. Elle avait déjà servi de nombreux invités dans des assiettes en polystyrène.

Le programme fournit un soutien financier aux petites entreprises de Boyle Heights, Pacoima, South Los Angeles et Wilmington qui disposent d’opérations de restauration pour les aider à l’achat d’ustensiles alimentaires lavables, durables et réutilisables. En plus d’économiser des restaurants comme celui de Flores sur le coût d’achat d’ustensiles et d’assiettes à usage unique, le programme est conçu pour réduire les contenants de nourriture qui finissent dans la rue ou dans les décharges.

Le programme existe depuis environ un an, mais après une sensibilisation et un processus de candidature, le programme est maintenant dans la phase d’attribution d’articles alimentaires réutilisables aux candidats.

Maria Flores, à gauche, propriétaire de Pupuseria Cuzcatlan, tient une tasse de café tout en vérifiant les ustensiles alimentaires réutilisables donnés. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

Mercredi, Flores a déballé pour 6 500 $ d’assiettes, de tasses, de couverts et d’autres produits réutilisables avec le soutien du programme. Elle espère chercher des alternatives aux contenants en polystyrène que le restaurant utilise encore pour les commandes à emporter.

Elle a ouvert son restaurant en 2009 avec l’aide de son fils Manuel Salinas, 33 ans, a-t-elle déclaré en espagnol. La communauté a massivement accueilli favorablement le commerce physique après que Flores ait vendu des pupusas depuis son domicile, a déclaré l’équipe mère-fils.

Comme de nombreuses entreprises qui ont connu des difficultés pendant la pandémie, elles cherchent toujours à réduire leurs coûts et à continuer de servir la communauté de Pacoima.

« Je vais économiser beaucoup d’argent maintenant parce que je n’aurai plus à acheter chaque semaine des fourchettes, des couteaux et des récipients en polystyrène pour les pupusas », a-t-elle déclaré. « C’était beaucoup d’argent. »

Salinas a déclaré qu’ils étaient également fiers de contribuer à réduire les aliments à usage unique qui finissent par devenir « des contaminants des conteneurs jonchés de déchets ou des déchets dans la rue ».

Monica Rodriguez, membre du conseil municipal de Los Angeles, était présente mercredi pour féliciter Flores d’être l’un des premiers participants au programme.

Rodriguez a déclaré que le programme est un exemple de la manière dont le gouvernement peut aider les petites entreprises à devenir plus respectueuses de l’environnement.

« La ville ne sera jamais en mesure d’atteindre seule nos objectifs environnementaux. Nous avons besoin de nos résidents, nous avons besoin que nos propriétaires d’entreprises nous aident à faire partie de la solution », a-t-elle déclaré.

Le programme pilote de microsubventions alimentaires réutilisables a reçu 104 candidatures, mais le bureau de l’assainissement accepte toujours les candidatures, a déclaré Paul Cobain, directeur adjoint de la division du bureau.

Brian Rivera, de Initiating Change in Our Neighborhood (ICON), utilise une assiette réutilisable tout en se servant des pupusas à la Pupuseria Cuzcatlan. (Mel Melcon / Los Angeles Times)

Les opérateurs du secteur alimentaire intéressés peuvent visiter le le site du bureau pour en savoir plus sur le programme et postuler en ligne.

Pour l’instant, le programme pilote accepte les candidatures de petites entreprises de Boyle Heights, Pacoima, South Los Angeles et Wilmington. La seule condition d’éligibilité est que l’entreprise doit disposer d’un service de restauration sur place.

Une fois la demande soumise, le bureau l’examinera et, si la demande est approuvée, contactera l’exploitant pour procéder à une évaluation des besoins, a déclaré Christine Batikain, superviseure environnementale et chargée de projet pour ce programme.

Le programme est basé sur les besoins, donc ce qu’une entreprise reçoit dépend de la taille de l’opération, des articles alimentaires réutilisables dont l’entreprise dispose déjà et si l’entreprise souhaite passer complètement aux articles alimentaires réutilisables. Les responsables de la ville affirment que le financement est à titre pilote et espèrent qu’il pourra être étendu à l’avenir.

L’objectif est d’accompagner les entreprises dans une transition complète vers des ustensiles alimentaires réutilisables, a déclaré Cobain.

« Nous étudions différentes façons de collaborer avec les petites entreprises pour mieux comprendre à quoi ressemblent leurs opérations quotidiennes, quel est leur flux de déchets et ce que nous pouvons offrir pour les compléter et les soutenir essentiellement », a-t-il déclaré.