Une puissante tempête menace la Californie avec plus d’inondations: mises à jour météorologiques

Mais M. Gomez avait bon espoir quant à la tempête à venir et a déclaré qu’il n’était pas prévu de réduire les heures. “Peut-être qu’il ne pleuvra pas tant que ça”, a-t-il dit.

En montagne, de fortes chutes de neige sont attendues. Les responsables de l’eau ont déclaré mardi que le manteau neigeux à l’échelle de l’État était à 174% de la moyenne pour la date – une doublure argentée pour la tempête qui a frappé la Californie frappée par la sécheresse.

Le manteau neigeux de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada fournit environ 30% de l’eau de l’État, selon le Département des ressources en eau. Les sommets enneigés des montagnes agissent comme un réservoir d’eau crucial jusqu’à ce que la neige fonde pendant les mois plus secs et plus chauds, envoyant de l’eau douce dans les rivières et les réservoirs de l’État.

Pourtant, les experts en eau ont averti que peu importe la quantité de précipitations dans les prochains jours, les résidents devraient toujours prévoir de conserver. Ils ont souligné le fait qu’en 2021, les chutes de neige importantes de décembre ont cédé la place aux mois de janvier, février et mars les plus secs jamais enregistrés, laissant les Californiens faire face à des avertissements de plus en plus graves et à des restrictions d’utilisation de l’eau tout au long de l’été.