Une puissante explosion tue 5 Palestiniens à Gaza. Israël affirme que l’explosion a été causée par une bombe mal manipulée

GAZA CITY, bande de Gaza (AP) — Au moins cinq Palestiniens ont été tués et plus de 20 autres blessés mercredi dans une explosion près de la barrière de séparation le long de la frontière israélienne avec Gaza, ont déclaré des responsables palestiniens de la santé.

La cause de l’explosion n’était pas connue dans l’immédiat.

L’explosion a eu lieu lors d’une manifestation le long de la frontière marquant l’anniversaire du retrait israélien de la bande de Gaza en 2005. L’événement à la frontière orientale de Gaza a été organisé par le Hamas, le groupe militant islamique qui gouverne le territoire côtier depuis 2007.

L’armée israélienne, qui a mené quatre guerres avec le Hamas, a nié toute implication. Les manifestants tentaient de lancer une bombe par-dessus la clôture lorsque l’engin a explosé prématurément. Il a publié des images aériennes montrant une explosion le long de la clôture. Des débris ont volé dans les airs et plusieurs personnes ont pu être vues s’enfuir.

Des manifestants brandissant des drapeaux brûlaient des pneus le long de la barrière de séparation pour célébrer l’anniversaire du retrait d’Israël. Suhail al-Hindi, un dirigeant du Hamas, a salué la fin de ce qu’il a décrit comme la « cruelle occupation israélienne ».

La manifestation est devenue violente avant l’explosion meurtrière. L’armée a déclaré que les manifestants avaient lancé des grenades et d’autres explosifs à travers la frontière, tandis que les soldats répondaient avec des gaz lacrymogènes. Plusieurs des 25 personnes blessées restent dans un état grave.

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza des mains de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue en 2007, un an après avoir remporté les élections législatives.

Israël et l’Égypte maintiennent un blocus paralysant sur le territoire depuis la prise de pouvoir du Hamas, une mesure qui, selon Israël, est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’armer. Le blocus, qui restreint la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a ravagé l’économie locale.

The Associated Press