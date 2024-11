Une puce Snapdragon 8 Elite ne signifie pas nécessairement la prise en charge UWB

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR Lorsque Qualcomm a lancé le Snapdragon 8 Elite plus tôt ce mois-ci, Autorité Android a rapporté que chaque smartphone doté de la nouvelle puce prendrait en charge la connectivité UWB.

En effet, la plate-forme de connectivité FastConnect 7900 intègre Bluetooth, Wi-Fi et UWB sur une seule puce, de sorte que les OEM n’ont pas besoin d’ajouter de matériel supplémentaire s’ils l’utilisent.

Cependant, Qualcomm nous a maintenant confirmé qu’il appartenait aux OEM d’activer l’UWB, et plusieurs ne le font pas.

Qualcomm a dévoilé son très attendu système sur puce Snapdragon 8 Elite plus tôt ce mois-ci, ouvrant la voie à une nouvelle ère de téléphones Android hautes performances. Le Snapdragon 8 Elite intègre de nombreuses améliorations liées à l’IA et aux performances, mais il présente également des améliorations liées à la connectivité. Nous espérions que l’une de ces améliorations serait une prise en charge ultra-large bande intégrée pour chaque téléphone équipé du chipset, mais malheureusement, tous les téléphones équipés du Snapdragon 8 Elite ne prendront pas en charge cette technologie.

L’ultra-large bande, ou UWB en abrégé, est un protocole de communication sans fil à courte portée qui permet un suivi de localisation ultra-précis. Il améliore l’expérience d’utilisation de votre téléphone Android comme clé de voiture numérique, de connexion à des appareils à proximité pour partager des fichiers via Quick Share ou de diffusion de contenu multimédia sur votre tablette Pixel. C’est également ce qui rend les AirTags d’Apple vraiment efficaces pour localiser vos effets personnels égarés, ce que les trackers d’objets compatibles avec le réseau Find My Device de Google ne sont pas encore aussi efficaces. La raison en est que le réseau Find My Device ne prend pas en charge l’utilisation de l’UWB pour localiser des éléments, mais cela devrait changer dans un avenir proche. Malheureusement, de nombreux téléphones Android phares à venir ne seront pas prêts à profiter de cette fonctionnalité ou de toute autre fonctionnalité compatible UWB, car leurs constructeurs OEM ignoreront cette fonctionnalité pour réduire les coûts.

Le Snapdragon 8 Elite et sa plate-forme de connectivité FastConnect 7900 étaient censés changer cela – ou du moins, c’est ce que nous pensions. Lorsque Qualcomm a annoncé le FastConnect 7900, il a déclaré qu’il s’agissait d’une solution à puce unique prenant en charge Bluetooth, Wi-Fi et UWB. Les itérations précédentes de la plate-forme FastConnect ne prenaient en charge que Bluetooth et Wi-Fi, ce qui signifie que les OEM devraient ajouter un module UWB distinct s’ils voulaient que leurs appareils prennent en charge la connectivité. C’est ce que font des entreprises comme Samsung depuis des années maintenant, mais c’est quelque chose que de nombreux fabricants ne font évidemment pas, car cela augmente les coûts et prend de l’espace supplémentaire.

Lorsque Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Elite le mois dernier, un représentant de la société a déclaré Autorité Android que le « FastConnect 7900 est une solution monopuce 6 nm. Les OEM n’ont pas besoin d’ajouter de matériel UWB supplémentaire. Lorsqu’on lui a demandé si les constructeurs OEM devaient payer des frais de licence supplémentaires à Qualcomm pour utiliser cette solution UWB intégrée, un représentant nous a répondu que « toutes les fonctionnalités et capacités sont fournies sous la forme d’une solution à puce unique ».

Cependant, j’étais sceptique quant au fait que cela signifiait réellement que chaque téléphone Snapdragon 8 Elite prendrait en charge UWB. À ma connaissance, le FastConnect 7900 n’est pas réellement intégré au SoC, mais plutôt un composant externe. Au moins, c’était le cas dans le passé, j’ai donc attendu que les constructeurs OEM lancent des téléphones équipés du Snapdragon 8 Elite pour savoir s’ils prennent tous réellement en charge l’UWB. Un développeur chinois qui passe par là @realMlgmXyysd sur X a acheté le OnePlus 13 et le Xiaomi 15, tous deux alimentés par le Snapdragon 8 Elite, et a vérifié qu’ils ne prennent pas en charge l’UWB. Leurs fiches techniques ne le mentionnent pas et ne déclarent pas non plus le android.hardware.uwb indicateur qui indique au système d’exploitation Android qu’il prend en charge UWB.

J’ai contacté Qualcomm à ce sujet et un représentant m’a dit que « les appareils Snapdragon 8 Elite peuvent prendre en charge UWB grâce à FastConnect 7900, mais c’est à l’OEM de déterminer s’il souhaite utiliser cette fonctionnalité ». Bien que cette déclaration ne précise pas si le FastConnect 7900 est intégré ou non au Snapdragon 8 Elite, elle confirme que l’UWB est une fonctionnalité optionnelle même si c’est le cas.

Le Realme GT7 Pro que nous avons utilisé pour notre analyse comparative Snapdragon 8 Elite dans le monde réel ne prend pas non plus en charge l’UWB, et lorsque nous avons demandé pourquoi, on nous a répondu que « au cours de notre phase de définition du produit, nous avons constaté que les scénarios d’utilisation réels de l’UWB sont très limités. , nous avons donc choisi une solution sans UWB. Cette déclaration suggère que soit Realme n’utilise pas le FastConnect 7900, soit qu’il l’utilise mais a choisi de ne pas activer l’UWB.

Ce que nous pouvons retenir de ces deux déclarations, c’est que la prise en charge de l’UWB dépendra toujours des OEM et que certains ne l’activeront pas, même s’ils utilisent le FastConnect 7900. Même si c’est malheureux, cela a du sens, car ce n’est certainement pas une fonctionnalité « gratuite » à activer.

Après tout, l’UWB implique l’envoi d’ondes radio, et cela est réglementé différemment selon chaque pays. C’est ainsi que nous avons découvert que plusieurs appareils prennent en charge l’UWB avant même leur lancement, car leurs dossiers de certification ont montré qu’ils avaient été testés pour cela. Certains pays interdisent carrément l’utilisation de l’UWB, tandis que d’autres ont des exigences différentes quant aux canaux de fréquence sur lesquels il peut être exploité. Cela signifie que les OEM qui souhaitent activer l’UWB doivent passer par le processus d’étalonnage, de test et de certification pour chaque pays dans lequel ils souhaitent vendre leur appareil, et étant donné à quel point les utilisations de l’UWB sont actuellement limitées, je peux comprendre pourquoi certains ne veulent pas. pour faire ça.

C’est dommage, cependant, car moins il y a d’appareils Android prenant en charge l’UWB, moins les développeurs et les fabricants de balises de suivi sont incités à lancer des produits qui l’utilisent. À tout le moins, l’intégration de l’UWB par Qualcomm dans le FastConnect 7900 devrait permettre aux constructeurs OEM qui souhaitent activer l’UWB de le faire plus facilement.

