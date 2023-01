Une publicité vintage contre les propriétaires «racistes» devient virale, Internet veut qu’elle soit à nouveau diffusée

Faire face à des problèmes lors de la location d’une maison n’est pas nouveau, et cela devient particulièrement difficile pour les groupes marginalisés qui sont souvent victimes de discrimination en raison de préjugés sociaux. Pour résoudre le problème, dans les années 80, les autorités de New York ont ​​publié une publicité contre les propriétaires racistes et la discrimination en matière de logement. L’annonce d’intérêt public a été faite pour que les gens demandent l’aide de la force du logement équitable de New York si un propriétaire faisait preuve de discrimination à leur encontre pour des raisons de religion, de race, d’âge, de sexualité ou de handicap. La publicité vintage est maintenant devenue virale sur Internet.

Il présente l’acteur M. T et l’ancien maire de New York, Ed Kock, qui ont servi la ville entre 1978 et 1989. Dans le clip, M. T peut être vu en train de briser la porte d’un propriétaire raciste pour les informer des lois sur le logement de l’État. . L’acteur semble être verbalement agressif tout en expliquant la loi, que les internautes considèrent maintenant comme une solution appropriée pour traiter avec les propriétaires racistes. L’ancienne publicité a été partagée le lundi 9 janvier. Jetez-y un œil ici :

La vidéo a amassé plus de neuf lakh vues et plus de neuf mille likes sur le site de micro-blogging. En regardant la publicité vintage, un utilisateur a rappelé comment il aurait pu utiliser M. T tout en faisant face à un problème de logement similaire : « J’aurais pu utiliser M. T ici à Toronto il y a quelques années. J’étais rejeté par de nombreux endroits parce que je n’étais pas un « jeune professionnel urbain ».

J’aurais pu utiliser M. T ici à Toronto il y a quelques années. J’étais rejeté par de nombreux endroits pour ne pas être un “jeune professionnel urbain”. — richard_thunderbay (@thunderbay63) 9 janvier 2023

Un autre utilisateur nostalgique a fait l’éloge de la publicité : “Merci d’avoir trouvé et publié ceci. Je m’en souviens quand j’étais enfant et j’avais tout oublié. Cela m’a vraiment influencé à bien des égards pour Twitter, mais c’est quand j’ai commencé à aimer MT. Cette publicité a brisé les stéréotypes pour moi à bien des égards.

Merci d’avoir trouvé et posté ceci. Je m’en souviens quand j’étais enfant et j’avais tout oublié. Cela m’a vraiment influencé à bien des égards pour Twitter, mais c’est quand j’ai commencé à aimer @MrT. Cette publicité a brisé les stéréotypes pour moi à bien des égards.— brendan matthias (@BrendanMatthias) 9 janvier 2023

Un autre a commenté : « Wow – c’est vraiment frappant que parmi les groupes défavorisés, il mentionne les personnes handicapées. N’entends pas grand-chose de nos jours. Un autre utilisateur a dit: “Ramenez-les.”

Wow – c’est vraiment frappant que parmi les groupes défavorisés, il mentionne les handicapés. N’entends plus grand-chose de nos jours. Qu’est-il arrivé à ces gars ?!— Leonard P Cover (@Lenny_P_Cover) 9 janvier 2023

Que pensez-vous de cette publicité vintage ?

