Une publicité télévisée du gouvernement britannique exhorte les ménages à prendre 30 secondes pour réduire leurs factures d’énergie

Les ménages seront invités à ne prendre que 30 secondes de leur journée pour réduire leur consommation d’énergie alors qu’une campagne publicitaire télévisée du gouvernement britannique conçue pour réduire les factures est enfin lancée. L’annonce, qui fait partie d’une campagne de 18 millions de livres sterling bloquée à l’origine par Liz Truss, sera diffusée pendant les horaires festifs à partir de 8h30 mardi sur les chaînes terrestres et satellites, y compris ITV, Channel 4 et Sky. L’annonce suggère aux Britanniques de passer 30 secondes à prendre de petites mesures telles que baisser le débit de leur chaudière, éteindre les lumières, fermer les rideaux la nuit ou réduire les températures de la machine à laver. L’annonce déclare : “Ceci est une annonce de 30 secondes – ce n’est pas long mais c’est assez long pour faire quelque chose qui pourrait vous faire économiser de l’argent sur vos factures d’énergie… “Chacune que vous ferez sera 30 secondes bien dépensées, elles s’additionnent toutes et pourraient vous faire économiser de l’argent.” Le Guardian a révélé plus tôt ce mois-ci que la campagne devait enfin commencer avec des publicités numériques et extérieures à partir du 17 décembre, sous le slogan “Tout s’additionne”. La campagne a été lancée avec une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle le secrétaire à l’énergie, Grant Shapps, encourage les gens à économiser de l’argent tout en luttant contre un elfe embêtant sur l’étagère. Les ministres britanniques avaient été invités à lancer la campagne depuis l’été alors que des responsables ailleurs en Europe commençaient à demander aux entreprises, aux organismes publics et aux citoyens de réduire leur consommation en raison de factures d’énergie élevées et de préoccupations concernant une pénurie de gaz après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au Royaume-Uni, le gouvernement était prêt à lancer une campagne en octobre, mais l’initiative a été bloquée par Truss, qui s’est opposé à une intervention « d’État nounou ». Les ministres ont pris soin de ne pas préconiser quoi que ce soit qui mettrait en danger la santé publique, craignant que les efforts visant à réduire les factures d’énergie ne mettent en danger des vies cet hiver. La semaine dernière, les autorités des incendies ont exhorté les ménages à faire attention lorsqu’ils utilisent des bougies, des poêles à bois et des radiateurs électriques pour réduire leurs factures d’énergie ce Noël après une série d’incendies de maison récents. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Les critiques ont fait valoir que la campagne a été lancée trop tard pour faire une réelle différence cet hiver et de nombreux ménages ont déjà fait tout leur possible pour réduire leurs factures.

Le gouvernement est intervenu pour amortir le coup de l’augmentation des factures d’énergie grâce à sa garantie des prix de l’énergie, qui plafonne les factures annuelles typiques des ménages à 2 500 £ jusqu’en avril et à 3 000 £ ensuite pendant une année supplémentaire.

Le ministre des affaires et de l’énergie, Lord Callanan, a déclaré: «La campagne d’économie d’énergie« Tout s’additionne »du gouvernement fournit déjà des informations importantes à des millions de ménages à travers le pays, leur montrant des conseils simples, peu coûteux et gratuits pour réduire leur consommation d’énergie. utilisation et factures cet hiver.

“Des étapes simples peuvent faire une grande différence pour réduire les factures, tout en gardant les maisons au chaud et en sécurité, et en lançant cette nouvelle publicité télévisée, encore plus de gens seront conscients et les économies continueront à s’accumuler pour les ménages britanniques.”