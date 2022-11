Une publicité pour la Coupe du monde Nike présente des générations de stars du football qui se battent

Nike a abandonné sa publicité pour la Coupe du monde 2022, et c’est un régal pour les fans de football, quel que soit leur âge. Il y a des stars modernes comme Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Il y a aussi des stars d’il y a des décennies, comme Ronaldo, Edgar Davids, Ronaldinho et un jeune Cristiano Ronaldo.

La publicité cherche à mettre fin au débat de longue date sur qui est le plus grand joueur de football, les athlètes Nike uniquement. Les scientifiques de Genève diffusent des joueurs de tous les temps. Au début, ce ne sont que deux maîtres de compétence. Kylian Mbappé, qui a remporté la Coupe du monde avec la France, et Ronaldinho, qui a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil. Les deux ont un coup de pied avant que d’autres scientifiques ne diffusent leurs étoiles préférées au fil des ans.

Par exemple, il y a une apparition du brésilien Ronaldo de 1998, qui a dominé avant cette tristement célèbre finale de Coupe du monde contre la France. Puis, quatre ans plus tard, et avec une nouvelle coupe de cheveux, ce même Ronaldo a retrouvé la gloire. Le même joueur, mais d’époques différentes. Ce ne serait pas le seul joueur à subir ce traitement.

Cristiano Ronaldo est une star des temps modernes, mais il a également fait une apparition en tant que jeune lui-même, celui qui a joué un rôle dans le Championnat d’Europe 2004 au Portugal.

Parmi les autres joueurs jouant un rôle tout au long de la publicité de la Coupe du monde Nike, citons les stars féminines Alex Morgan, Carli Lloyd, Sam Kerr et Leah Williamson.

À la fin, la publicité se termine par des silhouettes de joueurs, signalant la prochaine génération de stars du football.

Une autre publicité de premier ordre pour la Coupe du monde Nike

Nike a l’habitude de produire une publicité d’élite pour la Coupe du monde. En 2014, la publicité animée “” avait des joueurs comme Ronaldo, Wayne Rooney, David Luiz et Zlatan Ibrahimovic combattant des robots de football qui imitaient les vrais joueurs. Quatre ans plus tôt, « Write the Future » de Nike avait fait appel à Didier Drogba, Wayne Rooney, Cristiano et plusieurs autres stars de la Coupe du monde. Ils montrent le potentiel de ce qui peut être avec la gloire de la Coupe du monde ou, dans certains cas, la défaite.

L’annonce de la Coupe du monde 2022 rappelle ces publicités qui font venir les plus grands noms de l’arsenal Nike. Ronaldo apparaît, comme il le fait toujours, mais aussi les plus grands noms des années précédentes.

C’est aussi une bonne idée de jouer sur le multivers qui apparaît à la fois dans le monde de Marvel Avengers, ainsi que dans le Metaverse, une plateforme de vie en ligne en réalité virtuelle. La publicité relie l’éclat du passé à l’époque moderne et le prolonge même dans le futur.