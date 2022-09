Une publicité matrimoniale virale déclenche des blagues sur «l’avenir de l’informatique»

Une publicité matrimoniale dans un journal devient virale en Inde pour son étrange préférence. Un extrait de l’annonce bizarre a été partagé en ligne par un utilisateur de Twitter et Internet l’adore. L’annonce imprimée cherche un marié pour une jeune fille de 24 ans qui est décrite comme “belle et belle”. Il est également indiqué qu’elle est titulaire d’un MBA. En ce qui concerne ses antécédents familiaux, la jeune femme de 24 ans appartient apparemment à une famille riche qui possède une entreprise prospère. L’annonce appelle un palefrenier qui est un officier de l’IAS ou de l’IPS, un médecin en activité, un industriel ou un homme d’affaires de la même caste.

“Belle belle fille MBA issue d’une riche famille d’affaires. IAS/IPS, médecin ouvrier (PG), industriels/homme d’affaires de la même caste », lit-on dans l’annonce imprimée. Cependant, ce qui le rend hilarant, c’est la ligne de conclusion de l’annonce matrimoniale. La famille de la mariée n’exige pas seulement des exigences professionnelles particulières et des revendications de caste, mais la famille n’est pas prête à accepter les propositions de l’ingénierie logicielle. En le rendant plus précis, l’annonce se lit. “Les ingénieurs en logiciel ont la gentillesse de ne pas appeler.”

Dès que la photo de la publicité a attiré l’attention de l’utilisateur de Twitter Samir Arora, conseiller financier basé à Mumbai et fondateur d’Helios Capital, il a tweeté la publicité en ligne. Ce faisant, l’utilisateur a plaisanté : “L’avenir de l’informatique n’a pas l’air si solide.” Jetez-y un œil ici :

L’avenir de l’informatique ne semble pas si solide. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2 – Samir Arora (@Iamsamirarora) 16 septembre 2022

Un barrage d’internautes a répondu à l’annonce. Tandis que l’un défendait le métier d’ingénieur logiciel et écrivait : « Malheureusement ou heureusement, ces ingénieurs logiciels gagnent plus qu’un IAS/IPS et peuvent changer de métier s’ils n’aiment pas leur patron.

Malheureusement ou heureusement, ces ingénieurs logiciels gagnent plus qu’un IAS/IPS et peuvent changer de travail s’ils n’aiment pas leur patron — Ranit (@ronixe009) 16 septembre 2022

Un autre a ajouté : « Ne vous inquiétez pas. Les ingénieurs ne se fient pas à une publicité dans les journaux. Ils trouvent tout par eux-mêmes.

Ne vous inquiétez pas. Les ingénieurs ne se fient pas à une publicité dans les journaux. Ils trouvent tout par eux-mêmes. – Ajay sharma (@ Ajaysha17977479) 16 septembre 2022

Un internaute a plaisanté : “Les ingénieurs en logiciel ont été protégés de cette catastrophe.”

Les ingénieurs logiciels ont été marqués à l’abri de cette catastrophe —Stanley (@stanip7) 16 septembre 2022

Un autre a dit : « Cringe. Ils devraient interdire ce genre de choses.

Grimacer. Ils devraient interdire ce genre de choses. – Pranav Grover (@PranavGrover96) 16 septembre 2022

Le tweet mis en ligne le 16 septembre a récolté plus de 4 000 likes et plus de 500 retweets sur le site de micro-blogging. L’origine de l’annonce matrimoniale reste floue.

