Une publicité étrange pour un appartement à Vancouver supprimée après un tollé général

Partout dans le monde, de nombreuses personnes vivent loin de chez elles pour leurs études ou leur travail. Il est très important de trouver un logement convenable et économique dans les régions où vous travaillez ou étudiez. Il existe de nombreux sites Web et applications où l’on peut facilement trouver des maisons à louer. Un petit studio situé à Vancouver, au Canada, était disponible à la location à 398 livres par mois. Le studio de 160 pieds carrés dispose d’une cuisine, d’une salle d’eau, de rangements et d’un lit dans une chambre simple.

Les photos de l’appartement ont été publiées sur Craigslist, un site américain de petites annonces. Les images étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Après avoir été trollé pour avoir présenté des publicités d’un appartement aussi étrange, Craigslist l’a supprimé.

Le studio bien décoré dispose également d’un minibar, d’un réfrigérateur et d’une plaque chauffante pour cuisiner. L’appartement a une très grande fenêtre. La porte de l’appartement a été conçue de telle manière qu’elle peut probablement être convertie en table à manger. Dans la chambre, l’occupant peut également manger sur son lit ou au dessus du lavabo. L’appartement n’a pas de cuisine. Les toilettes et le lit ne sont qu’à quelques pas l’un de l’autre, et en vue directe, sans aucune porte entre eux.

Dans la description de l’annonce, il était écrit que « Cet appartement est parfait pour une personne qui veut vivre en ville à un prix très abordable, et qui n’a pas besoin de beaucoup d’espace ». a été récemment rénové et a des sols en porcelaine et des plans de travail en granit.

Selon les directives du gouvernement canadien, toute micro-habitation pour une personne seule doit avoir au moins 250 pieds carrés à Vancouver et les salles de bain doivent être physiquement séparées du reste de l’unité «pour assurer l’intimité et isoler le bruit et les odeurs». Apparemment, Craigslist a noté ces directives et la liste a maintenant été retirée du site Web.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici