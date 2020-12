L’annonce a été vue environ 25 millions de fois sur Twitter et YouTube. Il a été partagé ou aimé près de 80000 fois sur Twitter, mais les réponses négatives ont pris de l’ampleur cette semaine, avec plus de likes sur Youtube seulement quelques milliers.

L’identité nationale du Japon repose en partie sur un mythe en tant que pays monoethnique. Cela a alimenté la marginalisation du peuple autochtone Ainu dans le passé, ainsi que la discrimination contre les Coréens et les Chinois de souche, les Japonais biraciaux et les immigrants.

De nombreux commentateurs ont déclaré que Nike avait exagéré l’ampleur de la discrimination, arguant qu’il était injuste de sortir le Japon. Certains ont menacé de boycotter les produits Nike.

La joueuse de tennis américano-japonaise Naomi Osaka, parrainée par Nike, a contribué à déclencher un débat sur le racisme au Japon après s’être prononcée sur le mouvement Black Lives Matter et un mélange de soutien et la critique des médias sociaux ici et même apparemment inconfortable certaines de ses entreprises sponsors japonaises.

Dans la vidéo, une fille regarde une image d’Osaka encadrée par la question: «Est-elle américaine? Japonais? »- reflète le ton de certains des commentaires reçus par la star du tennis.

Les filles de la vidéo incluent une coréenne et une autre avec une apparence biraciale comme Osaka, et une troisième fille qui est victime d’intimidation à l’école et en ligne. Des images d’eux pratiquant le football sont entrecoupés de scènes dans lesquelles ils remettent en question leur lutte pour s’intégrer.

‘Je pense parfois: …’ Qui suis-je? … Y a-t’il quelque chose que je puisse faire? ‘ Les filles se demandent. «’Suis-je déçu? Suis-je pas normal? ‘ »

Les filles sont regardées, pointées du doigt, rejetées et intimidées à l’école et continuent de se remettre en question. «J’aimerais pouvoir tous les ignorer», disent les filles.

Mais l’annonce se termine par un message inspirant alors que les filles jouent un rôle de premier plan sur le terrain de football et concluent qu’elles n’ont pas à se conformer.

«Un jour, nous verrons un monde où chacun pourra vivre tel qu’il est», disent les filles. « Mais nous ne pouvons pas attendre ça. »

La vidéo est intitulée « L’avenir n’attend pas », avec le hashtag #YouCantStopUs.

Journaliste Shuji Shinohara a écrit que la réponse initiale sur Twitter était largement positive, mais que les commentaires négatifs de lundi l’emportaient sur les commentaires positifs, probablement dirigés par des commentateurs influents.

«Il y a du racisme dans tous les pays, et pas seulement au Japon», a commenté une personne. « Je suis sûr que vous avez fait différentes versions pour chacun des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d’autres pays? »

Un autre a décrit la vidéo comme «horrible» et a déclaré: «C’est comme essayer de dire que ce genre de discrimination se produit partout au Japon».

L’auteur et ancien détective Tadanobu Bando a déclaré qu’il ne nie pas qu’il existe une discrimination au Japon.

« Mais cette publicité décrivant le Japon, où il n’y a pas tant de racisme, ne me convient pas et j’ai l’impression qu’ils essaient d’imposer une certaine impression », il a tweeté, aimé ou retweeté plus de 12 000 fois dans un commentaire. «J’ai des Nikes, mais elles sont faites par des gens qui font une publicité qui rabaisse les gens pour leurs propres ventes. C’est nauséabond de les porter et je ne pense pas que je les porterais. «

Certains commentateurs ont accusé Nike d’hypocrisie, citant des informations selon lesquelles l’entreprise aurait eu recours au travail forcé par des Ouïghours de souche en Chine, un groupe minoritaire à majorité musulmane qui a fait face à un internement de masse.

« La publicité de Nike est géniale! » a écrit Kumiko Mori, un expert culinaire et blogueur. «C’est la première fois que je vois une publicité qui aborde la question de la discrimination raciale si ouvertement! J’ai la chair de poule! «

Que le débat ait eu lieu était une sorte de révélation au Japon.

« Le simple fait que le nombre de mentions » J’aime « et » Je n’aime pas « suggère que cette annonce devait être produite », a écrit un commentateur.

Yuma Endo, qui se décrit comme PDG d’une société de marketing, écrit dans un article de blog que la réponse a prouvé que les «hommes âgés en colère» n’étaient pas visés par la campagne de Nike.