Une publicité d’attaque syndicale affirme que Rishi Sunak ne veut pas que les écoles soient sûres

Les travaillistes ont relancé leurs publicités d’attaque controversées – cette fois en utilisant le scandale du béton pour affirmer que Rishi Sunak ne pense pas que les écoles devraient être sûres.

Cela survient alors que plus de 100 écoles ont été priées de fermer partiellement ou totalement leurs bâtiments, craignant que du béton dangereux ne s’effondre, plongeant le début de la nouvelle année scolaire dans le chaos.

L’annonce d’attaque, publiée dimanche sur les réseaux sociaux, est une reprise d’un graphique controversé présenté aux électeurs par le parti plus tôt dans l’année.

Dans la dernière version, publiée dimanche, l’opposition a souligné les coupes budgétaires dans la reconstruction des écoles alors que M. Sunak était chancelier – demandant de manière provocante : « Pensez-vous que l’école de votre enfant devrait être sûre ? Avant de répondre : « Rishi Sunak ne le fait pas. »

En avril, une publicité similaire lancée par le Parti travailliste avait déclaré que le Premier ministre ne pensait pas que « les adultes reconnus coupables d’agression sexuelle sur des enfants devraient aller en prison », citant des statistiques sur la criminalité.

Le contenu de cette publicité a fait fureur, suscitant des critiques concernant les attaques personnelles contre M. Sunak – bien que le leader travailliste Keir Starmer l’ait soutenu.

Dans la nouvelle publicité, le parti travailliste affirme que lorsque M. Sunak était chancelier, « il a réduit de près de moitié les dépenses consacrées à la reconstruction des écoles ».

Il a ajouté que cela s’est produit après que « les conservateurs et les libéraux-démocrates ont abandonné le programme travailliste de construction d’écoles pour l’avenir en 2010 ».

« Les conservateurs ont ignoré à maintes reprises les avertissements du parti travailliste. Aujourd’hui, nos enfants en paient le prix avec des écoles en ruine », conclut-il.

Le chancelier Jeremy Hunt a défendu dimanche sur les ondes la réponse du gouvernement aux problèmes et a affirmé que le gouvernement avait agi le plus rapidement possible.

Il a déclaré que le Trésor dépenserait tout ce qui serait nécessaire pour sécuriser les bâtiments, alors que les hôpitaux, les palais de justice et d’autres bâtiments publics pourraient également être affectés.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer s’en est tenu aux versions précédentes de la publicité (Kirsty O’Connor/PA) (Archives PA)

Mais les ministres n’ont pas encore publié la liste des écoles concernées, malgré les appels de l’opposition.

Bridget Phillipson, secrétaire fantôme à l’Éducation du Labour, a déclaré : « Cette crise découle de la décision des conservateurs de supprimer le programme travailliste Construire des écoles pour l’avenir et des raids répétés sur les budgets d’investissement dans l’éducation – les poules reviennent maintenant se percher.

« Utiliser l’argent déjà alloué pour simplement sécuriser les bâtiments scolaires avec le RAAC revient à détourner l’argent d’autres travaux nécessaires pour moderniser les écoles et éliminer l’amiante dangereuse, accumulant ainsi des problèmes pour l’avenir.

« Les conservateurs doivent publier tout ce qu’ils savent sur ce béton dangereux et la liste des écoles touchées afin que ce gâchis puisse commencer à être réparé.